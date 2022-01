Medvedev er en tidligere russisk præsident og premierminister og i øjeblikket næstformand for Sikkerhedsrådet.

Ruslands hensigt om at forbyde kryptovalutaer har vakt reaktioner fra alle hjørner, hvor mange andre mennesker har udtrykt modstand mod dette træk af forskellige årsager.

Den tidligere russiske præsident, Dmitrij Medvedev, som også var landets premierminister, har føjet sig til de mange mennesker, der mener, at dette træk ikke ville være den bedste fremgangsmåde fra Moskva.

Medvedev er også Ruslands Sikkerhedsråds næstformand.

I et interview med Tass bemærkede han, at centralbankregulatorer vil finde en bedre måde at håndtere sagen på. Han sagde dog, at han ikke tror, at restriktionerne vil opnå, hvad tilsynsmyndighederne sigter mod.

Ifølge Medvedev kan opkald fra Bank of Russia omkring kryptoregulering, der søger at se krypto-relaterede aktiviteter forbudt, ende med den modsatte effekt af de ønskede resultater.

"For at være ærlig, når du forsøger at forbyde noget, fører dette meget ofte til det modsatte resultat," sagde han til Tass.

Forbud vil bremse innovation og sidestille Rusland

Medvedevs kommentarer kommer få dage efter, at den russiske præsident, Vladimir Putin, bad centralbanken og andre regeringsmyndigheder om at opnå konsensus om den foreslåede regulering af kryptovalutaer.

I sin rapport om krypto og relaterede aktiviteter i Rusland, der blev udgivet den 21. januar, bemærkede centralbanken, hvad den kaldte risici og trusler, og foreslog et totalt forbud. Med dette træk ville landet ikke tillade aktiviteter såsom handel, minedrift og brug.

Blandt dem, der er imod det foreslåede forbud, er Maxut Shadayev, ministeren for digital udvikling, og Anatoly Aksakov fra statsdumaen. Den russiske sammenslutning for elektronisk kommunikation (RAEC) udgav også en erklæring, der modsatte sig planerne, og bemærkede, at forbuddet risikerede at sætte Rusland på sidelinjen og bremse innovationen i landet.

Ifølge Shadayev kan et totalt forbud få landet til at miste eksperter og specialister inden for innovationsområdet. I mellemtiden ønsker Aksakov at se kryptovalutaer erklæret lovlige, hvor regeringen indfører mekanismer til strengt at overvåge industrien.

Rusland er ikke det eneste land, der overvejer at forbyde kryptovalutaer eller vedtage strengere regler.

Indien fik et lovforslag om et kryptoforbud genovervejet tidligere på året, mens Kina i 2021 indledte et alvorligt undertrykkelse af kryptosektoren. Det kinesiske undertrykkelse tvang minearbejdere og store kryptovirksomheder til at flytte til andre lande, da myndighederne forbød kryptominedrift og handel.

USA har indtil videre ikke indikeret at tage et sådant skridt, men brancheeksperter siger, at landet kunne vedtage skrappere regler efter nylige rapporter om sektoren.

På trods af de regulatoriske usikkerheder, mener mange inden for kryptosektoren og på tværs af mainstream-institutioner, at krypto og den underliggende blockchain-teknologi 'er kommet for at blive'.