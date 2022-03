Tesla- og SpaceX-chefen føler dog, at stigende inflation gør "fysiske ting" såsom boliger og aktier i virksomheder "med gode produkter" til bedre investeringsvalg.

Elon Musk har sagt, at han ikke vil sælge sine kryptobeholdninger i Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) og Dogecoin (DOGE).

Musk, hvis første køb af Bitcoin faldt sammen med begyndelsen af tyremarkedet 2020-2021, ser dog ud til at favorisere investeringer i "fysiske ting" midt i stigende inflation.

Tesla- og SpaceX-topchefen bemærkede dette i mandags og tweetede, at fast ejendom eller aktier i virksomheder, der fremstiller "gode produkter", kunne være bedre end dollars i betragtning af den høje inflation.

Inflationen i USA er steget med sin hurtigste hastighed år-til-år, hvor data fra februar peger på en stigning på 7,9 %. Det er det højeste niveau, hvor priserne er steget i 40 år, med monetære og finanspolitiske stimuli fra pandemien som en nøglefaktor, der kun er blevet forværret af krigen i Ukraine.

"Som et generelt princip, for dem, der leder efter råd fra denne tråd, er det generelt bedre at eje fysiske ting som et hjem eller en aktie i virksomheder, du tror laver gode produkter, end dollars, når inflationen er høj," bemærkede Musk i Twitter-tråden.

"Jeg ejer stadig og vil ikke sælge min Bitcoin, Ethereum eller Doge fwiw," tilføjede han.

Hans kommentarer kommer, da de globale markeder står over for et betydeligt salgspres på grund af sanktioner mod Rusland for at have invaderet Ukraine.

Bitcoin faldt ved siden af i dagene efter invasionen, mens et forbud mod russisk olieeksport skubbede oliepriserne til flere års højder. Priserne på guld, palladium, kobber steg også markant.

Bitcoin er steget 1,3% i løbet af den seneste uge, i øjeblikket tæt på $38.200, mens Ethereum (ETH) er lige under 1%, og Dogecoin er faldet 5% i den seneste uge.

I mellemtiden trender europæiske aktier højere i tidlige handler på grund af optimisme over fredssamtaler mellem Ukraine og Rusland.

Olien er faldet omkring 5% efter sidste uges forbud mod russisk eksport og en større nedlukning i Kina på grund af en ny stigning i Covid-infektioner.