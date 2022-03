Efter at have modtaget $1,5 fra Morningstar Ventures, som inkuberede Itheum via deres Elrond Dubai Incubator, har Itheum modtaget flere midler, efterhånden som det er klar til lancering. Denne gang kom midlerne fra Elrond Foundation, Mechanism Capital, Ascensive Assets, Woodstock, Skynet EGLD Capital, ZBS Capital, MHC Digital Finance og Spark Digital Finance.

Itheum fortsætter med at forårsage en storm i kryptoverdenen med sit datamæglerprojekt til Web3-udvikling. Projektet har tiltrukket sig opmærksomhed fra flere prominente VC'er og investorer, som har dedikeret midler til projektet.

De nye investeringer kommer lige i hælene på Itheums partnerskab med Elrond, da det forsøgte at blive en del af økosystemet via Majar Launchpad.

Grundlæggeren af Itheum, Mark Paul, kommenterede nyheden om de nye investeringer og sagde:

"Det har været nogle spændende måneder for Itheum, hvor vores web3-datateknologi har etableret et unikt værditilbud for en decentraliseret, åben metaverse. I en tid, hvor verden er bekymret for datacentralisering og dataudnyttelse, giver Itheum en tiltrængt mulighed for forandring – en vision, der deles af vores fantastiske investorer, som vi er glade for nu at dele denne rejse med."

Itheum har rejst over 4 millioner dollars

Efter de ekstra midler har Itheum nu rejst 4 millioner dollars, som skal give holdet bag projektet mulighed for at komme med bedre måder til, hvordan personlige data kan ejes og handles i metaverset.

Itheum søger at lade brugere bruge deres personlige data som aktiver ved hjælp af Elronds internet-skala blockchain-teknologi til at etablere 'sjælbundne' dataavatarer til brug i metaversen. At tillade brugere at tilføje et metadatalag til deres metaverse-avatarer forbedrer den personlige Web3-oplevelse og låser samtidig op for en indtægtsstrøm for brugerne fra metaversen.