En ud af tre briter ejer nu kryptovaluta

Vi offentliggjorde for nylig en artikel , der skitserede, hvordan den britiske interesse for kryptovaluta er faldet med 82% i år.

Vi nævnte dog også, at der var et positivt spin hos alle disse data:

“(Dataene viser), at ejerskabet af kryptovaluta og den generelle bevidsthed forbliver stigende, hvilket vidner om, at på trods af de forfærdelige prisbevægelser og det seneste fald i interessen, så fortsætter kryptovalutaerne med at bevæge sig mere ind i mainstream”

Denne uges artikel vil dykke lidt mere ned i den langsigtede vækst – dette vil vi gøre ved at læne os op ad data fra en undersøgelse fra VoucherCodes.co.uk. Heldigvis ser det lidt mere positivt ud end tidligere.

Over en tredjedel af briterne ejer kryptovaluta

34% af briterne ejer nu kryptovaluta, hvilket er en statistik, som virkelig overrasker mig.

Dette viser måske mere end noget andet i hvilken grad kryptovalutaerne har forankret sig på de finansielle markeder.

Effekten af pandemien var utvivlsomt medvirkende til dette, idet millioner af mennesker blev spærret inde derhjemme i selskab med deres hobbyer, hvor al socialt samvær og pendling blev annulleret. Med alt dette fulgte en overflod af fritid, og med pengeprinteren tændt, og aktivpriser der steg i vejret, så strømmede offentligheden nu i retning af kryptovalutaerne.

Et andet væsentlig faktor til stigningen er den lethed, hvormed folk nu kan investere. Coinbase er nu en offentligt børsnoteret kryptovaluta børs, hvilket er noget som ville have været vanvittigt at forudsige for ikke alt for længe siden.

Men der findes også utallige andre måder, som briterne kan få fingrene i kryptovaluta på. Apps som Revolut, eToro og andre har gjort det nemmere end nogensinde før at købe Bitcoin med blot nogle ganske få klik.

Kønsfordeling

En af de uheldige ting ved kryptovalutaerne er den rene dominans af mænd i rummet.

Denne undersøgelse viser at 41% af de britiske mænd ejer kryptovaluta, hvilket kan sammenlignes med 27% af kvinder, der ejer kryptovaluta. Helt ærligt, så er dette langt højere end jeg forventede, og tallet på 27% ligger et godt over nogle af de andre undersøgelser.

Tidligere i år rapporterede jeg om en undersøgelse om kønsfordelingen indenfor kryptovaluta i en række forskellige lande. Undersøgelsen viste, at 35% af kryptovaluta investorerne globalt er kvinder, hvilket samlet set er højere end de 26%, der ses på tværs af det globale investeringsunivers.

Ifølge denne undersøgelse var 35% af investorerne i Storbritannien kvinder – hvilket er mindre end Frankrig, som stod i spidsen for de udviklede lande med 45% kvinder.

Interessant nok viste undersøgelsen også, at udviklingslandene er meget mere kønsmæssigt afbalancerede, hvor Israel, Indonesien og Nigeria endda havde flere kvindelige kryptovaluta investorer end mænd. Dette skyldes muligvis, at der i udviklingslandene er færre muligheder for kvinder til at efterfølge økonomisk uafhængighed.

Kryptovaluta markedet har stadig plads til at vokse

Selvom en væsentlig del af Storbritannien investerer i kryptovaluta, så har størstedelen af landets befolkning (66%) dog endnu ikke investeret.

Hvis man går ét skridt videre, så ved 48% næsten intet om kryptovaluta. Dette virker som en skuffende statistik, men for mig viser den dog, hvor meget større det potentielle marked rent faktisk er.

Kryptovalutaerne er uden tvivl blevet mainstream i løbet af de sidste par år, men netop fordi halvdelen af den britiske befolkning stadig ikke kender til dem, så er der stadig en kæmpe markedsandel tilbage at erobre.

Konklusion

Samlet set, så har det tydeligvis været et katastrofalt år for kryptovalutaerne.

Men med statistikker, hvor 34% af briterne ejer kryptovaluta, så viser dette, hvor langt de er nået. Selvom kønsforskellen stadig skal lukkes, og næsten halvdelen af den britiske befolkning ikke ved noget om kryptovaluta – og med styrtdykkende priser – så er dette stadig positiv læsning i sammenligning med for et par år siden.

Kilder