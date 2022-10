Er Bitcoin én begivenhed væk fra en verden af smerte?

Bitcoin har svævet omkring $20.000 niveauet – eller i nærheden af det – i et stykke tid nu.

Det er sjovt, som tingene fungerer. Handl sidelæns i et par uger, og alle de handlende bliver nu utålmodige.

Men folkens: vær forsigtig med, hvad i ønsker jer. Der er nemlig god grund til at tro, at Bitcoins nuværende flirt med $20.000 niveauet vil blive set tilbage på som “de gode gamle dage” engang i den snarlige fremtid.

Hvad kan vi konkludere fra de tidligere cyklusser?

Når man ser tilbage på tidligere cyklusser, så er det bemærkelsesværdigt, at Bitcoin sjældent falder mede end højdepunktet i det tidligere tyremarked. I dette tilfælde toppede det tidligere tyremarked lige før jul i 2017, da Bitcoin eksploderede opad for at handle på $19.345.

Det er derfor bemærkelsesværdigt, at vi nu er faldet under dette niveau – selvom det dog kun en lille smule. Når man kigger på diagrammet, så kan man se, at dette repræsenterer en afviger historisk set.

Jeg interesserer mig ikke særlig meget for hverken støtte og modstand – jeg mener i stedet, at i det nuværende klima, så er det kun det bekymrende makroklima, der betyder noget. Bitcoin reagerer kun – sammen med aktiemarkedet – på inflationsmålingerne og Jerome Powells ord.

Det ville dog være forkert at overse de psykologiske luner helt og holdent. De spiller en faktor i alle markedsbevægelserne, og ofte kan de i kryptovaluta være mere udtalte end de fleste andre steder.

Det er derfor jeg frygter, at Bitcoin blot er én dårlig nyhedsbegivenhed væk fra en katastrofal dag og et skarpt rødt lys. Verdens største kryptovaluta har bevæget sig i krabbegang på disse niveauer i næsten fire måneder nu. Jo længere den gør dette, jo vigtigere bliver det niveau.

Derudover tilføjer det faktum, at denne krabbegang finder sted omkring det psykologisk vigtige $20.000 niveau, en lille smule symbolik og vigtighed. Sidst men ikke mindst, givet det faktum, at højdepunktet på det forrige tyremarked er blevet slettet, så bringer dette virkelig alle faktorer i spil.

Makro styrer stadig slagets gang

Selvfølgelig styrer makro stadig slagets gang. Og nu hvor verdens tilstand er så usikker lige nu – stigende renter, stigende leveomkostninger, en krig i Europa, en energikrise – så er vi omringet af dårlige nyheder. Det er derfor ikke vanskeligt at forestille sig, at en dårlig nyhedsbegivenhed snart vil se dagens lys.

Hvis denne begivenhed bliver til virkelighed, så er dette det tidspunkt, hvor jeg begynder at frygte for Bitcoin. Jeg ville ikke blive overrasket over at se den orange mønt falde til et niveau, som mange ikke troede var muligt – i hvert fald ikke, idet der var tale om “supercykler” under pandemien.

Det er dog vigtigt at bemærke, at økonomien er et helt anderledes end noget andet, som Bitcoin nogensinde har oplevet. Folk glemmer ofte, at Bitcoin først blev lanceret i 2009. Dette betyder, at mønten aldrig før har eksisteret i et højrentemiljø, og heller ikke en verden, hvor aktiemarkedet ikke udskrev uhyrlige gevinster (S&P 500 blev seksdoblet fra dets lavpunkt i GFC til dets rekordhøje niveau for mindre end et år siden).

Set i denne kontekst, hvad nytter det så blindt at prædike om, at Bitcoin er faldet med et lignende beløb før for efterfølgende blot at vende tilbage?

I dag befinder vi os midt i et bredere bjørnemarked, hvilket er for første gang i kryptovalutaernes korte historie. S&P 500 er faldet med næsten 25% i år. Obligationerne er styrtdykket. Selv kongen af sikre investeringer – guldet – er faldet.

Bitcoin er også et helt andet aktiv end under de tidligere cyklusser. Der er stærk likviditet på markederne og institutionel udbredelse. Kort sagt, så er Bitcoin et helt almindeligt finansielt aktiv. Det er endda lovligt betalingsmiddel i et par lande. Der er ingen i de finansielle kredse, der på nuværende tidspunkt ikke har hørt om Bitcoin.

Så hvad kan de tidligere cyklusser så fortælle os?

Hvornår kommer prisfaldet?

Lad mig være helt klar her. Jeg aner ikke, hvornår prisfaldet vil komme, så alt dette tjener nok ikke det helt store formål. Hvis jeg vidste dette, så ville jeg ikke sidde her og skrive løs på min laptop, men ville i stedet ligge på en strand et eller andet sted, og drikke fra en kokosnød, som jeg har plukket med mine bare hænder.

Jeg giver blot udtryk for en fornemmelse af, at jeg er utroligt bange for Bitcoin på nuværende tidspunkt. Den har trådt vande på dette niveau i et stykke tid – og dette er et vigtigt niveau, både med hensyn til det runde $20,000 tal og sammenligningen med de tidligere cyklusser.

Volatiliteten er aldrig for langt væk fra Bitcoin. Så for de handlende, der begræder den sidelæns prisbevægelse – så vil de måske snart se tilbage på disse dage med nostalgiske øjne. Det ville ikke overraske mig det mindste at se en negativ nyhedsbegivenhed og en voldsomt fald til under $15.000.

Men igen – jeg er bare en eller andet gut på internettet, så hvad ved jeg egentlig?