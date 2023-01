Er det sikkert at købe Bitcoin nu, hvor mønten handler til over 20k for første gang siden november?

Bitcoin hodlere fik en smule lettelse for nylig. Efter at have nået et nyt rekordhøjt niveau tilbage i 2021, så trådte Bitcoin ind i det nedadgående markedsområde og faldt gennem hele 2022.

Alt sidste år var negativt for Bitcoin, begyndende med den negative stemning omkring kryptovaluta branchen og sluttede med den amerikanske dollars generelle styrke.

Men dem, der kiggede på de små detaljer – og især de tekniske – har bemærket nogle opmuntrende fakta i de sidste måneder. For det første har markedet dannet et faldende kilemønster i de sidste mange måneder – et omvendingsmønster i positiv retning.

For det andet viste Relative Strength Index, der er en af de mest effektive tekniske oscillatorer, en positiv divergens siden sidste kvartal af 2022. For det tredje har det nuværende rally blikket rettet mod et vigtigt modstandsniveau, hvilket er et niveau der kunne vise sig at være afgørende.

BTCUSD-diagram af TradingView

Den faldende kile bekræfter vendingen

På sin vej op klatrede Bitcoin til over $20k for første gang siden november sidste år. Ved at gøre dette, så udløste dette massive kryptovaluta short-likvidationer, der toppede $100 millioner i sidste uges handel.

Med andre ord har den opadgående bevægelse overrasket shortsellerne.

De tekniske handlende har dog set det potentielle faldende kilemønster, der ses ovenfor. Indtil markedet brød sin overkant, så var det dog svært at sige, at en vending skulle være på plads.

Nu hvor det er sket, så forbliver Bitcoin positiv, så længe lavpunkterne varer ved.

RSI positiv divergens har været på plads i flere måneder

Et andet positiv tegn kom fra RSI. En positiv divergens i rødt på diagrammet ovenfor meldte om en mulig vending. Sammen med det faldende kilemønster var det blot endnu et positivt tegn at holde øje med i de sidste måneder.

Bitcoin tyrene har blikket rettet mod $30.000

Det store spørgsmål er nu – hvad vil der ske næst? Den tekniske dynamik er relativt enkel for Bitcoin på dette tidspunkt.

Hvis mønten holder sig over det laveste punkt i det faldende kilemønster, så kunne den teste modstanden ved $30,000. Hvis man dømmer efter hvor stærk støtte der var i fortiden, så burde niveauet være vigtigt, hvilket betyder, at en pause over skulle udløse yderligere opside.