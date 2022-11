Er dine penge sikre? Krypto udlånsplatformene kollapser fortsat

Vigtigste konklusioner

Genesis Capital er blevet det seneste firma, der er blevet fanget af kryptovaluta krakket, og suspenderede sine udbetalinger i går

Gemini fulgte hurtigt efter og suspenderede udbetalingerne på deres Earn-produkt

Disse er dog alle afkast-indtjenende tjenester – og meget forskellige fra FTX

FTX’s største forseelse var at forklæde sig som børs, mens de fungerede som en hedgefond, hvor man gamblede med deres kunders aktiver

Alle afkast-indtjenende produkter er udsat for en enorm risiko lige nu, skriver vores analytiker

Dominobrikkerne fortsætter med at falde, alt sammen udløst af denne FTX-saga.

Den store kryptovaluta udlåner Genesis Capital suspenderede udbetalingerne på deres udlånsforretning i går. Hvis der er én ting, som kryptovaluta investorerne ved lige nu, så er det dette: Når først den skæbnesvangre beslutning om at suspendere udbetalingerne er truffet, så er det slut.

Det her er ikke bare det rene og skære ingenting. Genesis havde aktive lån til en værdi af $2,8 milliarder i 3. kvartal i 2022, mens dette stammede fra $8,4 milliarder i løbet af hele kvartalet. Det er mildt sagt en pæn portion penge.

I mit indlæg i sidste uge, hvor jeg tog et kig på, hvad der ville være det næste for kryptovalutaerne, så talte jeg om den uundgåelige smitte.

“Forvent derfor, at der vil opstå en vis afsmitning ud af alt dette, idet vi endnu ikke ved, hvem der blev udsat for hvem – men FTX, som er så stor en spiller indenfor branchen, vil uden tvivl trække et par kroppe med sig ned.”

Nå, for at citere den iørefaldende Drake-sang, “bodys are (starting) to drop”. Det er ikke et spørgsmål om , hvis; det er mere et spørgsmål om hvem.

Hvem går konkurs næste gang?

Genesis sagde, at deres beslutning om at suspendere deres låneoperationer skyldtes “unormale udbetalingsanmodninger, som har overskredet vores nuværende likviditet”. Ja, helt sikkert Genisis.

Økosystemet er – og vil fortsat blive – testet til dets grænser. Lad os blive hængende ved Genisis lidt længere, der er en nøglefigur indenfor udlånsområdet. En af deres partnere er netop Gemini, som de leverer denne udbytteindtjenende service til. Gemini, der er udvekslingen, der drives af vores alle sammens yndlings tvillinger, Tyler og Cameron Winklevoss (gad vide, om Cameron er er irriteret over, at Tyler altid bliver nævnt først?), havde nu fået folk til at bekymre sig.

Et par timer efter Genesis’ meddelelse udsendte Gemini en erklæring, der sagde, at udbetalingerne fra deres Earn-program var blevet suspenderet. Det var ganske enkelt uundgåeligt.

“Vi arbejder sammen med Genesis-teamet for at hjælpe vores kunder med at få deres penge fra Earn-programmet udbetalt så hurtigt som overhovedet muligt. Vi vil offentliggøre flere oplysninger i løbet af de kommende dage,” siger Gemini.

1/6 We are aware that Genesis Global Capital, LLC (Genesis) — the lending partner of the Earn program — has paused withdrawals and will not be able to meet customer redemptions within the service-level agreement (SLA) of 5 business days. https://t.co/9e48pF3Ymn — Gemini (@Gemini) November 16, 2022

Disse firmaer slutter sig således til BlockFi i forbindelse med at suspendere deres udbetalinger, idet endnu en kryptovaluta låneudbyder er i paniktilstand i kølvandet på FTX-kollapset. Firmaet er angiveligt klar til at afskedige en række medarbejdere og indgive deres konkursbegæring.

Forskellen mellem dette og Sams produkter

Der er dog stor forskel på, hvad der sker hos alle disse virksomheder og så FTX. Ja, selvfølgelig anvender alle disse virksomheder hensynsløs risikostyring, en fuldstændig mangel på diversificering og er 100% selv skyld i alt dette kaos.

Som Sam sagde i en af sine stream-of-consciousness tweet-tråde (som kun har tjent til at kaste benzin på hele bålet), så “var denne risiko korreleret – med den anden sikkerhed og med platformen. Og så kom kollapset…og samtidig flygtede folk i retning af banken”.

Hvilket man ikke ligefrem skal være Einstein for at kunne regne ud. Kryptovalutaerne er enormt korrelerede og usædvanligt volatile. Så når du investerer i 100% krypto, så burde det derfor ikke komme som den helt store overraskelse, når disse røde dage rammer markedet.

Det er lige præcis, hvad der skete hos BlockFi, Gemini Earn og alle disse produkter. Altså, præcis som det, der skete med Voyager Digital, Celsius og alle de andre cowboyfirmaer, der lovede kunderne udbytte i bytte for deres aktiver.

Efterhånden er folk nu ved at blive klar over, at disse platforme er risikable. De ved, at hver eneste cent, som de indbetaler er sårbar overfor en forsvindingsnummer.

Men FTX var dog ikke en af disse platforme. FTX var en udveksling. Og løs denne gåde for mig, Sam. Hvordan lider en enhed, der ikke er en bank, i kølvandet på et løb mod banken? Jeg bliver ved med at gentage, at FTX var en udveksling, fordi dette er utroligt vigtigt. Kunder burde kunne indbetale deres kontanter til børserne, og enten efterlader dem som kontanter eller bruge dem til at købe kryptoaktiver. Og, når de så engang ønsker at hæve deres penge, så burde de selvfølgelig bare…være der.

Børsen skal i stedet tjene penge på handelsgebyrer, indbetalingsgebyrer, hvad som helst. Den bør ikke opføre sig som en reservebank, der sender kundernes indbetalinger videre til sin søsterhandelsvirksomhed – for derefter at gamble med dem.

Kunderne vidste måske nok, hvad der foregik hos BlockFi og resten af banden, men det gjorde de dog ikke med FTX. Og det er derfor, at folk er så vrede. Det er også derfor, det hele føles som bedrageri (selvom jeg ikke aner noget om selve lovgivningen. Min mavefornemmelse fortæller mig dog, at Sam var smart nok til at undgå direkte lovovertrædelser, men hvem ved).

Hvad sker der så nu?

$8 milliarder i kontanter forsvinder ikke bare ud i den blå luft uden et par problemer i kølvandet. Genesis er et af de store problemer, men der vil dog komme flere. Det er derfor, jeg er overrasket over, at Bitcoin har klaret sig relativt godt.

Smerten stopper dog ikke her, hvilket jeg diskuterede i mit indlæg i går – ikke kun er dette et kæmpe likviditetsdræn, men Bankman-Fried havde derudover også fingrene i en masse andre virksomheder.

For alle dem, der stadig er i udbyttegivende produkter, så ville jeg være meget bange. For mig udgjorde disse platforme, da Terra kollapsede, en risiko-gevinstprofil, som jeg simpelthen ikke længere kunne retfærdiggøre. Selvfølgelig kan de stadig sige at de er gode, men det samme sagde ledelserne hos Celsius, BlockFi og alle de andre også. Det vigtigste for at dæmme op for et bankkrak er at holde panikken på et absolut minimum – det ved de alle sammen udmærket godt.

Er udbyttet – uanset om det er på 4%, 5%, 10% – virkelig værd at risikere hele din beholdning på? Dette er ikke længere en kun-opad økonomi. Dette er et meget ægte bjørnemarked, mens der indenfor kryptovaluta området er kapital, der flygter mod dørene hurtigere end nogensinde før.

Så lad mig lige stille mit spørgsmål igen. Er udbyttet virkelig dette værd?