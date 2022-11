Er FTX ved at gå konkurs? Hvorfor sælger Binance FTT? – Et dybt dyk

Binances direktør CZ meddelte, at børsen vil dumpe deres FTT-beholdninger efter afsløringer om Alameda/FTX-forholdet

Alamedas aktiver til en værdi af $14,6 milliarder er 40% FTT, FTX’s originale token

Der er ganske få tilgængelige oplysninger om, hvordan Alamedas forpligtelser på $8 milliarder er denomineret

Bankman-Fried opfordrer til illiquiditet for Alameda og FTX, men har forsvaret interessekonflikten

Mængden af FTT er lav – illikviditeten ville forhindre Alameda i at sælge deres FTT

Alameda har tilbudt at købe CZ’s FTT til $22 pr. token, da bekymringen stiger for, at salgstrykket vil få markedet til at styrdykke

CZ siger, at det vil tage månedsvis at sælge

Mit spørgsmål er, hvorfor oplever krypto dette igen?

Vi lever i en blockchain-verden, hvor vanskeligt er det at sætte alt dette på en blockchain?

Åh nej, ikke igen.

Med PTSD tilovers fra sommerens smittekrise stadig til stede hos kryptovaluta investorerne, da tilsyneladende halvdelen af branchen gik op i røg, så føles dette nu som et déjà vu. Og hvem andre end FTX kommer til at spille skurkerollen denne gang. FTX, der var den formodede helt, der var trådt ind for at redde dagen med et sidste øjebliks redningstilbud af virksomhederne Celsius og BlockFi.

Hvad skete der?

Dengang – og indenfor kryptovaluta betyder dette for blot et par år siden – hjalp Binance med at udklække FTX, som i dag viser sig at være deres største konkurrent.

De forlod egenkapitalpositionen sidste år og modtog $2,1 milliarder for deres flotte investering. Men dette blev dog ikke betalt kontant, i stedet modtog de betalingen fordelt mellem stablecoinen BUSD og endnu vigtigere, FTX’s originale token FTT.

Problemet er centreret omkring betalingen foretaget i FTT-tokenet. CZ, Binances administrerende direktør, meddelte på Twitter, at “på grund af de seneste afsløringer, der er kommet frem, har vi besluttet os for at likvidere enhver resterende FTT i vores regnskaber”.

Han tilføjede, at “vi vil prøve at gøre det på en måde, der vil minimere markedspåvirkningen. På grund af markedsforholdene og den begrænsede likviditet forventer vi, at dette vil tage et par måneder at gennemføre”.

As part of Binance’s exit from FTX equity last year, Binance received roughly $2.1 billion USD equivalent in cash (BUSD and FTT). Due to recent revelations that have came to light, we have decided to liquidate any remaining FTT on our books. 1/4 — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022

Hvad handler afsløringerne om FTX om?

CZ’s meddelelse kommer som svar på en CoinDesk-historie om handelsfirmaet Alameda Researchs balance.

Alameda er (en slags) et søsterselskab til FTX, selvom detaljerne er en smule mere lyssky end blot dette. Hedgefonden/handelsfirmaet blev grundlagt af Sam Bankman-Fried, den samme Sam som leder FTX, som længe har stået overfor spørgsmålet om interessekonflikten mellem disse to virksomheder.

Børser lever og dør sammen med deres likviditet, og likviditet er det vanskeligste at opnå, når man lancerer en ny børs. De handlende følger likviditeten, men hvis man begynder med nul likviditet, så får man derfor heller ikke fingrene i de handlende. Og likviditet kommer pr. definition kun fra de handlende. Så det er lidt ligesom et perverst hønen eller ægget problem.

Bankman-Fried løste dette kylling eller æg problem ved at videresende en stor mængde af Alamedas handler gennem FTX, og dermed kickstarte likviditeten. Snart fløj FTX afsted med en fænomenal vækst (og dette på en platform, der blot blev lanceret for tre år siden, hvor en ung Bankman-Fried i sine tyvere blev slynget ind i milliardærklubben).

Spørgsmålene om interessekonflikten drejer sig om, hvilke oplysninger Alameda har adgang til på markedet, som de almindelige handlende ikke har. Bankman-Fried har afvist dette, men virkeligheden er, at Alameda er en af de største likviditetsleverandører på børsen og handler aktivt mod kunderne. Selv hvis man antager, at det hele foregår på ærlig vis, så er interessekonflikten stadig let at se.

Alameda is a liquidity provider on FTX but their account is just like everyone else's. Alameda's incentive is just for FTX to do as well as possible; by far the dominant factor is helping to make the trading experience as good as possible. — SBF (@SBF_FTX) July 31, 2019

Men der er andre sammenfiltrede historier mellem de to virksomheder. Selvom der er tale om “to separate virksomheder”, så rapporterede CoinDesk, at “divisionen bryder sammen på ét nøgleområde: nemlig på Alamedas balance, hvilket er ifølge et privat finansielt dokument gennemgået af CoinDesk”.

Alamedas aktiver beløb sig til $14,6 milliarder den 30. juni, hvoraf $3,66 milliarder af disse var “ulåste FTT” og $2,16 milliarder var i “FTT-sikkerhed”. Jeg kortlagde aktivfordelingen nedenfor, som inkluderer en stor dosis Solana, der netop er den kryptovaluta, som Sam Bankman-Fried var en tidlig investor i og fortsat er en udtalt tilhænger af.

Det er naturligvis en forholdsvis bekymrende balance af intenst korrelerede instrumenter. Men det er virkelig FTT-tokenet, der skiller sig ud og optager utrolige 40% (mellem fastlåste og ulåste tildelinger). FTT er trods alt et token skabt af FTX.

Hvor bekymrende er FTX-tokenet?

Det er ikke blot de incestuøse bånd mellem virksomheden, og heller ikke det faktum, at FTX blev printet ud af den blå luft og nu fylder 40% af balancen. For der er også et likviditetsproblem her.

Mens jeg sidder og skriver dette, så er markedsværdien på FTT tokenet på $3 milliarder (ifølge CoinMarketCap), hvor den fuldt udvandede markedsværdi er på $7,9 milliarder. Og nu kan du sikkert godt se problemet – Alameda holder på $3,7 milliarder af markedsværdien i kombination med yderligere $2,2 milliarder i “FTT-sikkerhed” – og når det kommer til dette, så er din teori lige så god som min, fordi jeg har ikke den fjerneste anelse om, hvad dette betyder.

De andre aktiver fra CoinDesk-rapporten dæmper heller ikke bekymringen. SRM er et af disse, og er det originale token på den decentraliserede børs Serum, der blev grundlagt af, ja, du gættede det – ingen andre end Sam Bankman-Fried.

Der nævnes tre andre tokens i rapporten – MAPS, OXY og FIDA. Jeg vil ikke lade som om, jeg ved meget om disse tokens, men det opsummerer i sig selv hele problemet. Igen, så er disse tokens meget illikvide – meget mere end FTT.

Så det store spørgsmål handler om forpligtelser. FTX har forpligtelser på deres balance til en værdi af i alt $8 milliarder, hvoraf $7,4 milliarder af disse er lån. Jeg kunne ikke spore flere oplysninger om dem, men der er ingen tvivl om, at dette tal fremstår som bekymrende, når man sammenligner dem med den illikvide aktivside analyseret ovenfor.

Det bør dog nævnes, at FTT også er nævnt blandt passiverne. Dette burde mildne frygten markant, idet det samme spørgsmål om “spøgelses”-aktiver således også ville gælde for passivsiden.

Men vi har ingen idé om, hvad hovedparten af passiverne er udstedt i. Selvom jeg ikke et eneste øjeblik tror, at Alameda kunne være insolvent, så er dommedagsscenariet ikke desto mindre en passivside sprængfyldt med fiat, idet aktivsiden simpelthen ikke kan likvideres i stor stil for at opfylde forpligtelserne. Det er uden tvivl fejlagtigt overvurderet i betragtning af båndene til FTX og det faktum, at FTT kan udskrives ud af den blå luft og har en så lav likviditet.

Dette diagram siger det hele. Den daglige volumen over de sidste 6 måneder er i gennemsnit på $25 millioner før optrapningen i denne uge, efterhånden som denne historie er begyndt at modtage mere opmærksomhed. Der er ganske enkelt ingen måde, hvorpå Alameda vil kunne likvidere en meningsfuld del af sine FTT-beholdninger uden at få markedsprisen til at styrtdykke. Derfor overdriver dens aktiver på papiret meget, hvad de rent faktisk er værd i det virkelige liv.

Så hvad vil de ske, hvis Binance sælger?

Så CZ er derfor forskrækket over afsløringerne omkring FTT-tokenet. En opfattet mangel på underliggende værdi er én ting, men at skabe værdi ud af den blå luft og bruge den til at understøtte balancen er en anden. Så ind kommer derfor salgsordren.

Interessant nok offentliggjorde CZ det kryptiske tweet om, at “vi vil ikke støtte folk, der lobbyer mod andre branchespillere bag deres ryg”, hvilket tyder på, at der er mere i det end blot bekymringer om Alameda/FTX-forholdet.

Liquidating our FTT is just post-exit risk management, learning from LUNA. We gave support before, but we won't pretend to make love after divorce. We are not against anyone. But we won't support people who lobby against other industry players behind their backs. Onwards. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022

Og selvom vi ikke ved, hvor stor en del af Binances egenkapitaludbetaling fra FTX på $2,1 milliarder, der er udstedt i BUSD og FTT, så er der dog ingen tvivl om, at den er betragtelig i sammenligning med likviditetshandlen på markedet – til $500 millioner i alt.

Dette er grunden til, at Alamedas administrerende direktør, Caroline Ellison, trådte ind med et tilbud om at købe CZ’s samlede beholdning af FTT til en pris af $22 pr. token. I skrivende stund er markedsprisen på $22,20. CZ havde erkendt likviditetssituationen ved at sige, at det ville tage et vis antal måneder at gennemføre salgsordren.

@cz_binance if you're looking to minimize the market impact on your FTT sales, Alameda will happily buy it all from you today at $22! — Caroline (@carolinecapital) November 6, 2022

Hun havde også tidligere reageret for at præcisere, at den balance, der refereres til i CoinDesk-rapporten, var ufuldstændig, selvom dette dog ikke afholder CZ fra at sælge.

Mine tanker

Som det desværre er almindeligt indenfor dette område, så er der en frustrerende mangel på klarhed her.

Ellisons kommentarer om, at balancen er ufuldstændig viser dette. Men lad mig derfor stille dette spørgsmål – i en branche bygget på blockchainen, hvorfor er der så ofte et problem med transparens? Hvorfor kan vi ikke få disse store spillere til at præsentere deres beholdninger og balancer på blockchainen, så vi alle sammen kan se dem?

Vi så det samme under Terra-fiaskoen, hvor ingen var sikker på, hvilken kapital Luna Foundation Guard rent faktisk havde, hvor man desperat indsatte Bitcoin for at forsvare den kollapsende binding.

Og igen – endnu er déjà vu her – det hele er mere incestuøst end en Lannister-familiesammenkomst. Alameda holder på FTT-tokens, der er lanceret af FTX, som blev investeret i af Binance, som blev udbetalt i FTT. Set udefra er dette det rene vanvid.

Det var det samme med Three Arrows Capital, der holdt på Luna. Og BlockFi var også eksponeret. Og også Celsius og Voyager Digital. Og listen fortsætter. De var alle eksponering overfor hinanden, Terra og en styrtdykkende Bitcoin – og en grim nedadgående spiral, der kollapsede som et korthus.

Jeg tror dog ikke, at dette er tilfældet her. FTX virker OK, og jeg tror, at Alameda har styr på deres affærer. Men ovenstående oplysninger er ikke desto mindre bekymrende, og det er latterligt, at jeg i det hele taget er nødt til at spekulere over dette i første omgang. For slet ikke at nævne den tætte forbindelse mellem de to virksomheder er usund for alle involverede parter.

Alt dette er naturligvis kun gætteri. Vi har naturligvis ingen oplysninger om passivsiden på Alamedas balance. Hvis der er tale om $8 milliarder i fiat, så kunne der være et problem her. Men igen, så ved vi ikke om dette er tilfældet.

Dette er kryptovaluta, så hvorfor kan vi ikke bare holde det hele på blockchainen, og holde op med at udgyde vores mening om det på nettet? Vi har efterhånden set den samme film alt for mange gange, og den er ved at blive trættende.