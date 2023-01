Er Huobi sikker? Derfor bør kunderne hæve deres penge

Vigtigste konklusioner

Kryptovaluta børsen Huobi vil angiveligt afskedige 20% af dens arbejdsstyrke og har anmodet medarbejderne om at modtage deres løn i stablecoins

Den interne kommunikation er angiveligt blevet suspenderet for at dæmpe utilfredsheden

Kunderne hæver deres penge fra børsen, mens volumen er faldet med 23%

Dens originale token er faldet 10%. Rapporter havde tidligere udpeget Huobi som den børs, der er mest afhængig af sit originale token for at angive sine reserver

Selvom der ikke er nogen konkrete beviser for, at der sker noget uheldigt med kundernes reserver, så ville investorer gøre klogt i at trække midlerne tilbage indtil støvet lægger sig, givet hvad der ellers er sket indenfor kryptovaluta branchen i løbet af det sidste år

Det er deja vu indenfor kryptovaluta. Endnu en centraliseret kryptovaluta børs er endnu engang i brand, og denne gang er det Huobi.

Hvad sker der med Huobi?

Den kinesiske krypto-iværksætter Justin Sun, som er grundlæggeren af kryptovalutaen Tron og også sidder i Huobis bestyrelse, meddelte at børsen ville afskedige ca. 20% af dens arbejdsstyrke.

Yderligere rapporter hævdede, at udover den markante reduktion af arbejdsstyrken, så var medarbejderne forpligtet til at modtage deres løn i stablecoins, mens de interne kommunikationskanaler blev lukket for at dæmpe utilfredsheden.

Mens flere detaljer om historien stadig dukker op, så ser dette uden tvivl… ikke godt ud. På hele Twitter blev der delt en lang række ildevarslende skærmbilleder af medarbejdere, der forsøgte at komme ind i systemerne og kommunikere med hinanden. Der opstod – forståeligt nok – rapporter om, at medarbejderne var rasende over, at hvis de nægtede at acceptere deres løn i stablecoins, så ville de blive afskediget.

Justin Sun's HR is communicating with all Huobi employees to change the salary form from fiat currency to USDT/USDC; employees who cannot accept it may be dismissed. The move sparked protests from some employees. Exclusive https://t.co/QB4sjDyHc7 — Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 4, 2023

Midlerne forlader Huobi hurtigt

Markedet ventede heller ingen tid med at reagere. Selvom der ikke er noget bekræftet bevis på, at der er noget galt med Huobis reserver eller solvens, så har det været et hårdt år for kryptovaluta investorerne, og bortgangen af FTX og Sam Bankman-Fried har været en lidt for hård pille at sluge.

Som et resultat af alt dette blev midlerne hurtigt hævet fra Huobi. Nedenstående diagram fra DefiLlama viser, at USD-udstrømningen stiger. Siden den 15. december, hvor den modtog $87,9 millioner i USD-indstrømning, så har der været over $200 millioner i udstrømning. $75,1 millioner af disse udstrømninger har fundet sted i løbet af de seneste 24 timer.

I løbet af de seneste 24 timer er børsens volumen også faldet med 23% til $295 millioner fra $510 millioner.

Huobis udvekslings-token mærker også smerten. Kryptovaluta investorerne vil være særligt følsomme overfor disse indbyggede tokens set i lyset af FTTs rolle i FTX-kollapset, og det faktum, at det er blevet mere og mere indlysende, at så mange af disse simpelthen tjener et minimalt formål.

Huobi tokenet er blevet halveret siden slutningen af oktober. Det er faldet med over 10% indenfor de sidste 24 timer eller deromkring siden historien om Huobi-afskedigelserne dukkede op.

Er Huobi et sikkert sted at have aktiver på?

Selvom dramaet om fyringer, medarbejdernes utilfredshed og fald i volumen er bekymrende, så burde dette ikke have nogen indflydelse på Huobis sikkerhed. Det burde det i hvert fald ikke i teorien. Men dette er kryptovaluta, og hvis dette år har lært os noget som helst, så er det, at tingene ofte ikke er, som de ser ud.

Som jeg har skrevet om gentagne gange, så er transparensen helt igennem manglende, når det kommer til disse centraliserede kryptovaluta spillere. Der er simpelthen ingen måde at vide med sikkerhed, hvad der foregår bag kulisserne hos nogen af dem.

Tilstedeværelsen af et udvekslings-token gør også vandene mudrede. Accepteres dette token som sikkerhed for forpligtelser? Igen, der er ingen beviser, der tyder på, at dette er tilfældet, men der er heller ingen beviser på det modsatte.

Hvis man kigger man på data fra blockchain-analyseplatformen Nansen, så udgør Huobis originale token 32% af dens samlede tildeling, mens Justin Suns TRX-token omfatter yderligere 17%. En rapport fra CryptoQuant viser også, at ud af alle børser, så er Huobi mest afhængig af sit eget token for at angive sine reserver.

Igen, selvom der ikke er noget, der tyder på, at der sker noget som helst mistænkeligt her, så mudrer påvirkningen af et indbygget token helt sikkert vandene.

Kunderne gør det rigtige ved at hæve deres penge

Set i lyset af tvivlen om platformen og det seneste kaos indenfor kryptovaluta branchen sidste år, så giver det selvfølgelig perfekt mening, at kunderne hæver deres penge. I lighed med hvordan en så stor del af midlerne blev trukket ud af børserne i kølvandet på FTX-kollapset, så er dette ganske enkelt sund risikostyring.

Hvis Huobi rent faktisk er sikker at bruge, og alting vender tilbage til det normale – og igen, så er der intet konkret, der tyder på, at dette ikke skulle være tilfældet – så kan kunder nu blot igen sende deres penge tilbage på platformen. Men dette er en ureguleret, uigennemsigtig enhed, som det er umuligt at foretage nogen form for økonomisk vurdering af. Dette betyder, at det er en risiko, og set i lyset af de sidste 24 timers vanvid, så ville det være et tvivlsomt træk fra et risikostyringsperspektiv ikke i det mindste midlertidigt at trække ens midler ud og vente, indtil støvet har lagt sig.