Er meme-mønterne tilbage, nu hvor Shiba og Doge stiger? Øh…nej

Vigtigste konklusioner

2023 er begyndt varmt på kryptovaluta markederne, hvor meme-mønterne har udskrevet betydelige gevinster

Et blødere makroklima har ført til fremgang

Shiba Inu er steget 50% efter hypen omkring lanceringen af et Layer-2 økosystem

Vores analytiker advarer investorerne om, at alt måske ikke er, som det ser ud til

Det føles lidt skørt at skrive dette, men her er vi alligevel. 2023 er på vej til en flyvende start på kryptovaluta markederne med optimisme i overflod om, at de blødere inflationstal vil føre til en lempelse af valutapolitikken hurtigere end markedet tidligere havde forventet.

Og en sådan “aktivklasse”, der nyder godt af dette er memes. Doggy coins udskriver afkast, der er lige ud af 1. kvartal af 2021, hvilket var en tid hvor Reddit gik i krig med Wall Street over GameStop, Elon Musk tweetede dagligt om bløde hunde, og ja, valutaprinteren var tændt.

Kongen og dronningen af rummet – det vil sige Dogecoin og Shiba Inu – er i øjeblikket steget med henholdsvis 22% og 49% i år.

Bonk er den seneste meme-mønt til at deltage i festen

Måske opsummerer det mærkelige tilfælde af Bonk denne bizarre genopblussen bedst. Meme-mønten, der er inspireret af Shiba Inu, blev lanceret juledag på Solana. Du ved, den samme Solana som var blevet alvorligt skadet, og led af sine tætte bånd til Sam Bankman-Fried, gentagne afbrydelser, der lukkede netværket ned og så flere af dets topprojekter, der flygtede i retning af de rivaliserende blockchains.

Objektivt set var lanceringen på Solana – og i midten af bjørnemarkedet, ikke mindre – en objektivt set en mærkelig beslutning. Og alligevel, hvad er logisk på kryptovaluta meme-markedet? Mønten steg med 2500% indenfor ti dage og eksploderede opad forbi en markedsværdi på $200 millioner. Den er siden faldet lidt tilbage til Jorden, men handles stadig til en markedsværdi på $50 millioner.

Hvorfor klarer meme-mønter sig så godt?

Men hvorfor klarer meme-mønter sig så godt? Okay, det første svar er, at hele kryptovaluta markedet klarer sig godt lige nu. Når man ser på selv de største kryptoer, så udskriver de alle imponerende afkast. Meme-mønterne tager sig ikke bær så imponerende ud i sammenligning med dette.

Stigningen skyldes, at inflationstallene landede under forventningerne. Selvom tallene stadig er ekstreme og et godt stykke over Feds mål på 2%, så er der alligevel mærkbare tegn på, at inflationen har toppet. Investorerne har taget dette som et tegn på, at dødsdommen for risikoaktiver – det vil sige de høje renter – kunne falde hurtigere som følge heraf.

Shiba Inu stiger til gengæld af flere grunde end blot de positive makrofaktorer. Den er steget 20% efter nyheden om, at den vil blive børsnoteret på Upbit, der er den mest populære sydkoreanske børs. Dette kommer midt i hypen omkring den kommende og længe ventede Shibarium Beta-lancering.

Shibarium Beta vil være et Layer-2 netværk bygget oven på Ethereum – på samme måde som Polygon og Arbitum fungerer.

Er dette bæredygtigt?

Personligt kan jeg ikke alt lægge for meget vægt på dette (stadig mystiske) Layer-2 projekt fra Shiba. Memes er lige præcis dette – memes – og disse var aldrig et grundlæggende spil. Det ville kræve meget mere end blinde spekulationer om Sihbarium for at overbevise mig om, at Shiba nogensinde vil kunne blive brugt til andet end at prøve at købe det med håbet om at sælge det til en højere pris.

Men det er netop det med memes. Der har aldrig været et argument her om, at der er nogen værdi. De har altid været en slags langefinger til den forsigtige investering, en dårligt opførende yngre søskende til “ansvaret” for faktisk investering.

Men alt dette er alligevel sjovt i et klima, der udskriver flere penge end på noget andet tidspunkt i historien. Det er alt sammen fantastisk, når renterne er nul og billig kapital er allestedsnærværende. Og det er fremragende, når en pandemi rammer verden, hvor millioner af mennesker er låst inde uden noget som helst at bruge deres stimulus check på.

Det er desværre ikke denne verden, som vi lever i længere. Jeg har sagt det før, og jeg siger det igen – joken er slut med memes. De er ikke længere til stede som en chance for at opnå pensionsgevinster. De var altid et hensynsløst spil, og det er såmænd helt fint. Men nu er de ikke længere denne nye kilde til uendelig underholdning, idet de sidder bare der, mens verden beskæftiger sig med den værste økonomi, siden kryptovalutaerne blev lanceret, og da Bitcoin gik live tilbage i 2009.

Tingene er måske mere optimistiske end de var for en måned eller to siden. Men inflationen er stadig lammende, og dette på trods af at den er faldet en smule. Priserne er stadig høje, og der er en million variabler, der kan gøre denne volatile økonomi meget værre på meget kort tid.

Det er næppe overraskende at sige dette, men vær forsigtig med disse hunde tokens. Når musikken stopper – og det gør den altid – så er det nemlig ikke et sjovt sted at være.