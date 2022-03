Kryptomarkedet har generelt været meget risikovilligt. Selvom vi har set masser af volatilitet, er den generelle tendens på markedet forblevet bearish. Ethereum Classic (ETC) er en af de mønter, der er blevet påvirket af dette, og det ser ud til, at mønten har meget lidt bullish momentum lige nu. Her er nogle højdepunkter:

ETC har formået at holde prishandlingen over supporten på $25 indtil videre.

Tokenet handles i øjeblikket til $26,56, stort set uændret i de sidste 24 timer.

På trods af dette er ETC fortsat meget sårbar over for salgspres.

Datakilde: Tradingview

Ethereum Classic (ETC) – Prisanalyse

Et kig på kurshandlingen over de sidste par dage tyder på, at ETC handler inden for en symmetrisk trekant. Det betyder, at mønten svinger mellem støtte og modstand i næsten samme åndedrag. Så selvom ETC på en eller anden måde var i stand til at bygge en opadgående bane, ville mønten sandsynligvis trække sig tilbage ved $28 og vende tilbage til $25-støtten.

Det er derfor, vi føler, at der er meget lidt bullish momentum lige nu. Men selv med denne symmetriske trekant er ETC stadig meget sårbar over for salgspres. Faktisk vil det med den nuværende markedsvolatilitet være yderst urimeligt at forvente, at ETC vil holde $25-støtten i de kommende dage. Derfor mener vi, at den eneste måde, hvorpå den symmetriske trekant knækker, er, hvis ETC går på en nedadgående trend.

Derfor bør du købe Ethereum Classic alligevel

Det er altid svært for de fleste investorer at købe mønter, der ser ud til at have plateauet eller dem, der ikke ser ud til at have nok opadgående momentum. Men i sidste ende er de langsigtede udsigter det, der virkelig betyder noget for kryptoinvestorer.

Selvom Ethereum Classic (ETC) lige nu ser ud til at kæmpe med et bullish momentum, vil mønten på mellemlang og længere sigt stadig levere værdi til investorerne.