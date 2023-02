Ethereum dybt dyk: Sundhedstjek forud for Shanghai opgraderingen i næste måned

Vigtigste konklusioner

Ethereums Shanghai-opgradering er planlagt til marts, hvor alle stakede ETH vil blive frigivet og blive berettiget til at blive solgt

16,1 millioner ETH er i øjeblikket staket, svarende til $26 milliarder, 14% af hele forsyningen

Kapitalen er flygtet fra Ethereum-økosystemet i løbet af det sidste år, idet de højere renter fra Fed tilbyder investorerne en alternativ kilde til afkast, mens DeFi-renterne er kollapset

Den samlede fastlåste værdi (TVL) i Ethereum er faldet med over 75% fra sit højeste niveau

Ethereum har en stor begivenhed på vej i horisonten.

Den længe ventede Shanghai-opgradering er planlagt til marts. Dette er en afgørende dato, fordi efter lang ventetid for investorerne, vil de ETH, der er fastlåst i ETH 2.0-staking kontrakten, endelig blive frigivet.

Og der er meget af det. 16,4 millioner ETH for at være præcis, hvilket svarer til 15% af hele udbuddet. Denne fastlåste ETH er tæt på $26 milliarder værd i skrivende stund.

Ethereum-volumen og TVL er nede

Medmindre du har levet under en sten, så vil du vide, at det sidste år indenfor krypto har været, ja, decideret usjovt. Volumen, renter og priser er styrtdykket indenfor rummet, da et forfærdeligt makromiljø kombineret med adskillige krypto skandaler har sønderbombet markedet.

For Ethereum, når man ser på transaktionsvolumen, har tallene faktisk holdt sig lidt bedre, end man måske kunne have forventet, men er stadig ikke alt for smuk læsning.

Fra et toppunkt på 1,5 millioner transaktioner om dagen er antallet helt sikkert faldet, men det dvæler stadig omkring milliongrænsen og væsentligt op fra før-COVID. Det er bemærkelsesværdigt, at flere af Ethereums rivaler er faldet væsentligt mere, og markedsandelen er derfor vokset; det kan være et større stykke af tærten, men tærten er væsentligt mindre.

Kapitalen er flygtet fra Ethereum-økosystemet

TVL er måske en bedre indikator. Målingen opsummerer kapitalflugten fra rummet, hvor Ethereum er nede til $28 milliarder – et fald på 74% fra dets top på $109 milliarder i november 2021.

Jeg inkluderede ETH-prisen i ovenstående diagram for at demonstrere, hvor korreleret dette er med prisen. Det giver naturligvis intuitiv mening, og ETHs pris er kollapset sammen med TVL.

Men når ovenstående diagram angives i ETH frem for USD, så viser det stadig et fald.

Dette er et tegn på et fald i krypto området generelt, men også den meget reelle trussel mod DeFi, som de stigende renter i økonomien udgør.

Federal Reserve har engageret sig i en ekstremt aggressiv rentehævnings cyklus, da den handler for aggressivt at tøjle inflationen. Dette har ikke kun sendt prisen på risikoaktiverne i vejret, men det har også budt på en konkurrencedygtig kilde til afkast til de investorer, som tidligere var tvunget til at bevæge sig ud på risikokurven, hvoraf mange så i retning af skyhøje DeFi-rater.

Ikke alene er Fed-renten steget fra næsten nul til næsten 4,5%, mens DeFi-renterne er kollapset i den modsatte retning, drevet ned mod 1% – 2% fra de svimlende niveauer fra under pandemien, hvoraf mange var på over to cifre. Dette har fået ekstra kapital til at flygte fra Ethereum.

Øjnene er nu rettet mod Shanghai opgraderingen

Alle øjne vil nu være rettet mod Shanghai opgraderingen, der er den næste store dato for Ethereum efter Merge-opgraderingen, der gik live i september og konverterede netværket til Proof-of-Stake fra dets tidligere Proof-of-Work-konsensus.

Selvom de likvide staking muligheder har givet mange investorer mulighed for at handle ETH, så er frigivelsen af så mange ETH ikke desto mindre en stor ting. Jeg vil følge op på dette med endnu en artikel om, hvad dette kan betyde for prisen på ETH, men med hensyn til den grundlæggende og fortsatte udvikling af netværket, så er det bestemt et skridt i den rigtige retning.

Opgraderingen trak ud, men kom og gik dog uden problemer i september. Shanghai opgraderingen er den næste fase af denne.