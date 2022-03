Ethereum-hvaler køber Chainlink (LINK)

I løbet af de sidste par dage har Ethereum-hvaler købt Chainlink (LINK) . Faktisk har LINK overhalet Yearn Finance som det mest handlede aktiv af hvaler. Så hvad betyder det? Her er nogle højdepunkter:

Lige nu er LINK den mest handlede krypto blandt 1000 af de største Ethereum-hvaler.

Dette tyder på, at store billetinvestorer er positive på LINK på kort og mellemlang sigt.

På pressetidspunktet handlede LINK til $13,24, et fald på omkring 6% i løbet af de sidste 24 timer.

Datakilde: Tradingview

Hvorfor køber ETH-hvaler Chainlink (LINK)?

Det er vigtigt at huske på, at 100 af de største Ethereum-punge er 1,3 milliarder dollars værd. Så det er mennesker med mange penge at kaste rundt på, og enhver bevægelse, de foretager, kan have en varig effekt på prisen på ethvert aktiv. Faktisk har vi set, at den største ETH-pung nu rummer LINK til en værdi af næsten $168 millioner. Dette er enormt, og det tyder på, at mønten er bullish.

Chainlink har også foretaget store tiltag. Projektet annoncerede netop i går, at det lancerer støtte til tokeniserede evige swap-puljer til Float Capital. Float Capital er baseret på Avalanche. Chainlink foretager også store træk på NFT'er i forbindelse med Ethereum. Dette skaber den perfekte blanding til fremtidig vækst.

Derfor bør du købe Chainlink (LINK)

Bortset fra den seneste udvikling, som vi har fremhævet ovenfor, er der ingen tvivl om, at Chainlink er et af de vigtigste kryptoprojekter efter markedsværdi. Mønten var stagneret med hensyn til prisbevægelser i løbet af den sidste måned eller deromkring.

Men dette ændrer på ingen måde de langsigtede udsigter for denne mønt. LINK bliver stor, og det er en af de mønter, som enhver kryptoinvestor bør overveje at have.