Ethereum minere strømmer til Ethereum Classic og andre steder i kølvandet på Merge

En af de mest dækkede kritikpunkter af Ethereum siden platformens stiftelse tilbage i 2015 har været dets enorme energiforbrug.

Selvom platformens energiforbrug ikke er nær så tungt som Bitcoin, så forbruger den ikke desto mindre 0,2% af verdens elektricitet og er ansvarlig for mellem 20% og 39% af kryptovalutaernes samlede elforbrug (Bitcoin har førstepladsen et sted mellem 60% og 70%).

Nu – og fremadrettet – er energiforbruget faldet med 99,95% efter den vellykkede gennemførelse af Ethereum Merge. Dette er en utrolig præstation.

Hvad er Ethereum PoW tokenet?

Minerne bliver derfor nødt til at finde en anden mønt at mine. Nogle klynger sig dog til håbet om, at en forgrening af Ethereum vil opretholde Proof-of-Work-valideringskonsensussen, hvilket vil tillade dem at fortsætte med at mine.

PoW-tokenet vil blive modtaget via et airdrop til indehavere af Ethereum, hvor dens pris har varieret ganske drastisk i løbet af de sidste par dage. Efter et højdepunkt på så meget som $60, så handles tokenet i øjeblikket til $18.

Hvordan fungerer Ethereum mining?

Ethereum minerne har til dato brugt en række kraftige computere – kendt som ASIC’er – til at validere de forskellige transaktioner. Med staking er dette ikke længere nødvendigt, hvilket betyder, at deres levebrød nu er truet. Mange minere har derfor skiftet til andre kryptovalutaer for derved at kunne fortsætte med at mine, og effekten af dette kan mærkes i hash-raten hos disse andre kryptovalutaer.

Hash-raten er en målestok for computerkraften på et netværk og er en vigtig sikkerhedsindikator – og jo højere hash rate, jo højere sikkerhed, idet flere af minerne er nødt til at verificere transaktionerne. For Bitcoin ramte hash-raten et rekordhøjt niveau i sidste uge.

Lad os derfor zoome ind på dette år, som måske fungerer som et mere vejledende eksempel.

Dette viser, at hash-raten åbnede året på ved omkring 170 EH/s, men nu ligger en smule over 200 EH/s (og ramte 280 EH/s tidligere på ugen). Dette er på trods af, at prisen på Bitcoin er styrtdykket fra midten af $40.000 til under $20.000.

Ethereum Classic

Mere interessant er dog den stigning i hash-rate, der er blevet oplevet på Ethereum Classic. Dette har været en drastisk stigning i kombination med en stigning fra omkring 50 TH/s i sidste uge til over 300 TH/s. Dette peger på, at Ethereum minerne har vendt sig mod den klassiske variant med deres udstyr – et meget lettere skift end det ville være nødvendigt for at kunne skifte til Bitcoin.

Faktisk har nogle af andre mønter også oplevet stigninger i deres hash-rate – bl.a. Monero, Ravencoin, Ergo for blot at nævne nogle få.

For de minere der ikke har skiftet til alternativer, så vil de nu håbe på, at Ethereum PoW-alternativet vil tage fart. Ellers vil de stå tilbage med en række dyre ASIC’er og ingen reelle brugereksempler, nu hvor Ethereum er Proof-of-Stake og ikke længere genererer mining indtægter.