Ethereum Skaberen Vitalik Buterin Har Høje Forventninger for Ethereum’s Pris i 2023, Men AltSignals Nye Token Tiltrækker Interesse

Ethereum pris forudsigelsen bliver mere og mere bullish efter Vitalik Buterin’s nylige kommentarer omkring netværket. Men det er endnu uvist om Ethereum kan outperforme AltSignals ($ASI) krypto presalet, da det nye token er et spændende initiativ, der vil servicere et stort eksisterende Web3 projekt.

Vitalik Buterin’s bullish krypto markedsforudsigelser

Vitalik Buterin’s krypto markeds forudsigelser indikerer bullish Ethereum pris handlinger i de kommende år. I en nylig podcast , fremhævede Buterin Ethereums lancering under 2015’s bear market, lanceringen af Uniswap i 2018 og færdiggørelsen af The Merge i 2022, som markante teknologiske fremskridt der har og vil flytte industrien mod masse adoption.

Krypto markeds forudsigelserne fra Vitalik Buterin har forårsaget det største økosystem af decentraliserede applikationer (dApps) siden Ethereum blev lanceret i 2015. Ethereum pris forudsigelsen bliver mere og mere bullish ved hver markeds cyklus i takt med at krypto markeds forudsigelserne spår, at Ethereum økosystemet vil forblive det største økosystem i Web3 .

Hvad er Ethereum?

Ethereum (ETH) var den første Turing komplette blockchain. Det betyder, at det kan understøtte smart contracts og udviklingen af dApps, som har ført til over 2000 individuelle blockchain projekter, der bliver bygget på Ethereum netværket.

Ethereum brugte oprindeligt en proof-of-work konsensus mekanisme. Dette skabte trafikpropper på netværket da det voksede, hvilket førte til langsomme transaktions hastigheder og høje gebyrer. I 2022 overgik Ethereum med succes til en proof-of-stake konsensus protokol, hvilket reducerede blockchainens energiomkostninger med 99%.

Ethereum pris forudsigelse: KAn ETH nå $2500 i 2023?

Ethereum pris forudsigelsen er bullish på samme måde som resten af krypto markeds forudsigelserne. Efter det steg 60% fra dets nylige lavpunkter, går Ethereum pris forudsigelsen nu efter højere niveauer før slutningen af 2023.

ETH har et vigtigt modstandsniveau på $2400 prisniveauet. Ethereum pris forudsigelsen spår, at ETH vil få svært ved at bryde igennem denne modstand før slutningen af 2023 idet, det kan falde igen før det når $2500.

Det bredere krypto markeds forudsigelser er fortsat bullish i forhold til Ethereum’s fremtid. Krypto markeds forudsigelserne for Ethereum netværket, som tager layer-2 skaleringsløsninger og tusinder af selvstændige dApps i betragtning, vil placere Ethereum pris forudsigelsen på over $10,000 med tiden.

Hvad er AltSignals?

AltSignals er en førende trading gruppe, hvor præcise krypto markeds forudsigelser er blevet delt blandt medlemmer siden 2017. Projektet hjælper alle med at blive en ekspert trader, ved at dele lukrative trading muligheder på daglig basis.

AltSignals hjælper både begyndere og professionelle. Nye tradere kan minimere deres læringskurve, imens de begynder deres krypto trading rejse, mens professionelle kan maksimere deres afkast.

AltSignals har allerede hjulpet dets SoMe medlemmer til at 10x deres portefølje i 19 ud af 32 registrerede måneder, med dets AltAlgo™ værktøj. Nu tilbyder projektet en udvidet række af blockchain tjenester og lancerer dets ASI token for at få det til at ske.

Hvordan virker $ASI?

Indehavere af ASI tokens vil have adgang til AltSignals nye ActualizeAi værktøj, som vil kombinere avancerede kunstig intelligens teknologier til at levere uovertrufne trading signaler. Machine learning, neuro lingvistisk programmering (NLP) og forudsigende modellering vil bruges til at analysere komplekse markedsdata sæt. Værktøjerne bruger en række indikatorer, inklusiv markeds holdningsanalyser og bestemmer de bedste indgange til profitable krypto handler.

ASI tokenet kan også bruges til at få tidlig adgang til presales og private salg i krypto markederne. EFter AltSignals meget succesfulde langtids historik med at dele krypto markeds forudsigelser, kunne denne funktion tilbyde markante afkast til alle deltagere.

$ASI kan også bruges til at få adgang til AI Members Club. AI Members Club er der, hvor de seneste AI-drevne trading værktøjer vil blive delt mellem medlemmerne. Ved at holde ASI tokenet kan brugere få adgang til disse værktøjer, før de lanceres til offentligheden, og få en fordel i forhold til krypto markeds forudsigelser.

Kan $ASI nå $1 i 2023?

ASI tokenet er unikt, idet det lanceres til et stort eksisterende fællesskab, og repræsenterer et meget succesfuldt blockchain projekt. Fordi AltSignals lancerer et revolutionerende nyt trading værktøjer, kan AltSignals krypto presalet potentielt set blive en meget lukrativ investeringsmulighed.

Tidlige deltagere i $ASI krypto presalet kan forvente kæmpe afkast på længere sigt. Dette skyldes at presalet er i dets tidligste stadie af investering – hvilket betyder at $ASI fortsat skal lanceres på børser. Med deflationære tokenomics ser $ASI ud til at kunne stige i takt med at flere folk bliver opmærksomme på platformen, og idet fællesskabs medlemmer deler deres succes med ActualizeAI trading signaler.

I slutningen af 2023, har $ASI et 1$ kursmål – en 45x prisstigning fra slutningen af dets presale. $ASI forventes at outperforme Ethereum pris forudsigelsen, idet det vil gå mod ukendte højder, når det bliver gjort tilgængeligt på digitale børser.

AltSignals vs Ethereum pris forudsigelse: Hvilken er værd at købe?

$ASI krypto presalet forventes at generere kæmpe afkast fra dets nuværende prisniveau. AltSignals projektet kombinerer verdensledende teknologier, både i form af blockchain og kunstig intelligens , til at hjælpe dets fællesskab med at tjene penge online.

Siden projektet er i dets tidlige stadier af investering, giver dette et fremragende potentiale for afkast. $ASI forventes at outperforme ETH på grund af dette, men begge tokens er glimrende tilføjelser til en investeringsportefølje. Sørg for at tjekke $ASI krypto presalet før prisen stiger for meget, idet $ASI’s værdi stiger fra $0.012 til $0.02274 i løbet af eventet.