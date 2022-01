Ethereum v Solana – Hvilken er den bedste investering?

Når smarte kontraktplatforme bliver listet, tænker man først på enten Ethereum eller Solana, før man navngiver de andre. Hvis du leder efter den bedste mellem de to, så bør du læse denne artikel.

Ethereum blockchain er Vitalik Buterins idé. Det blev lanceret i juli 2015 for at konkurrere med Bitcoin. I modsætning til Bitcoin kom det med en masse fordele; en tydelig fordel var at det var den første blockchain, der understøttede smarte kontrakter. Ligesom Bitcoin opererede den på proof-of-work konsensusalgoritmen.

Solana, på den anden side, blev netop lanceret i april 2019 af Anatoly Yakovenko. Ligesom Ethereum har den smart kontraktfunktionalitet. Det fungerede dog på proof-of-stake og proof-of-history konsensusalgoritmer.

Selvom Ethereum blockchain gjorde non-fungible tokens mulige, findes de nu på Solana-platformen. Begge blockchains er i stand til at gøre næsten det samme, fra NFT'er til DeFi, DAO'er, dApps og så videre. De er begge i top ti kryptovalutaer efter markedsværdi.

Fordelen Solana har over Ethereum er dens hastighed og skalerbarhed. Den kan behandle over 50.000 transaktioner i sekundet med 400ms blokeringstid. Ethereum udfører stadig mellem 15 og 45 transaktioner i sekundet.

Dens høje gennemløb gør det muligt for dets transaktionsgebyrer at være lavere, langt mindre end Ethereums. Det er også 4000 gange hurtigere end Ethereum og kræver ingen lag-2-skaleringsløsninger. Ethereum har dog været på markedet længe nok til, at det er forudsigeligt og på en eller anden måde har en stabil holdning.

Selvom det stadig står over for blockchain-trilemmaet, er der planer om at løse det. Eth2-opgradering, der ville få den til at skifte til proof-of-stake-konsensusalgoritme, er allerede på plads. Dette ville opskalere det og sætte det op til at fungere som en multikæde for andre platforme.

Lige nu er 1 ETH (det indfødte token af Ethereum) værd $2.468 med en markedsværdi på $294,1 milliarder, og 1 SOL (det oprindelige token af Solana) koster $92,12 med en markedsværdi på $29 milliarder. Bortset fra dette, udøver Ethereum den første-mover-fordel i forhold til Solana og dets jævnaldrende.

SOL har dog stadig enorm plads til vækst. Med en så lav markedsværdi for en så højtydende blockchain, betyder det, at jo mere den bliver brugt, jo mere vil dens værdi stige. For en mønt, der steg fra omkring $50 til over $250, kan den gøre det bedre. Solana er det bedste køb lige nu. Men før du går videre og køber, så glem ikke at udføre din research og handle klogt.