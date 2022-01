Handelsplatformen eToro annoncerede, at den vil tilføje tre nye kryptoaktiver til investeringsplatformen: Fetch.ai (FET), Synthetix (SNX) og REN Protocol (REN). Lige nu handles FET og REN til henholdsvis $0,459, $5 og oplevede gevinster på henholdsvis 2%, heraf 1% inden for de sidste 24 timer. REN handles for $0,422 og tabte 3% af sin værdi i dag. Med introduktionen af disse tre nye aktiver tilbyder platformen over 2.000 forskellige finansielle aktiver, herunder aktier, krypto og ETF'er.

Fetch.ai fokuserer på kunstig intelligens

Fetch.ai (FET) er en blockchain-protokol fokuseret på kunstig intelligens (AI) og opbygning af et maskinlæringsnetværk med åben adgang. Målet med projektet er at muliggøre smart infrastruktur bygget op omkring en decentraliseret digital økonomi. Teknologien hjælper brugere med at automatisere en række opgaver i DeFi, såsom at trække likviditet fra puljer på DeFi-børser såsom Uniswap. Token-indehavere kan stemme på opdateringer til systemet og også bruge det til at drive deres egne Fetch-programmer.

Ren giver handlende mulighed for at oprette forbindelse til decentraliserede applikationer

Ren (Ren Redes Energeticas Nacionas) forbinder handlende og decentraliserede applikationer på forskellige blockchain-netværk. Ren Redes Energeticas Nacionas kører på et mørkt node-netværk, og transaktioner udføres privat mellem børser for at minimere virkningen af frontløb fra handlende. REN-tokens bruges til at levere elektricitet til netværket og er nødvendige for at køre en mørk knude.

Synthetix giver mulighed for egen oprettelse af syntetiske aktiver

Synthetix (SNX) er en platform, der giver brugerne mulighed for at skabe deres egne syntetiske aktiver via blockchain. Teknologien giver brugerne mulighed for at skabe syntetiske tokens til fysiske aktiver såsom valutaer, aktier, råvarer og kryptoer. Investorer kan bruge SNX til decentraliserede orakler, der registrerer værdien af kryptoaktiver og skaber syntetiske aktiver på Ethereum-netværket.

"Sidste år så vi, at stigningen i decentral finansiering vækkede interessen hos flere og flere mennesker, og investorer henvender sig til nye kryptoer. Mens starten på året har været ustabil, forventer vi, at DeFi vil vokse i 2022,” kommenterer Tomer Niv, direktør for Global Crypto Solutions hos eToro. "eToro står for at give investorer valgmuligheder, og vi er glade for at fortsætte med at udvide krypto-udbuddet. Dette giver investorerne mulighed for at diversificere deres porteføljer" siger Tomer Niv.

Siden 2013 har eToro tilbudt private kunder adgang til kryptomarkederne og har siden fået 20 millioner brugere verden over. Platformen giver brugerne mulighed for nemt at købe, holde og sælge aktiver såsom Fetch.ai (FET), Ren (Ren Redes Energeticas Nacionas) og Synthetix (SNX) på investeringsplatformen ved hjælp af fiat-valuta.