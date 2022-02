FAE ser på virksomheder og andre udbydere inden for den voksende kryptoindustri med en licensramme, der vil gør landet til en kryptovenlig jurisdiktion.

De Forenede Arabiske Emirater ser efter sigende det globale krypto- og fintech-rum med planer for licensrammer sat til at tiltrække verdens førende udbydere af virtuelle aktiver, ifølge en rapport offentliggjort af Bloomberg torsdag.

Ifølge rapporten er kryptolicenserne beregnet til at gøre det nemt for store digitale aktivfirmaer og andre udbydere af finansiel teknologi at etablere sig i landet, med målet at gøre FAE til et globalt knudepunkt.

Securities and Commodities Authority, FAE's værdipapirtilsynsmyndighed, siges at arbejde på de endelige udsigter for den foreslåede licensordning.

Ifølge kilder af Bloomberg, vil rammen give en problemfri licensrute beregnet til at gøre det nemmere for kryptobørser og andre VASP'er at etablere deres kontorer og operationer i landet.

Det nationale kryptolicensprogram er angiveligt udviklet i overensstemmelse med retningslinjer fra Financial Action Task Force (FATF). Ifølge den globale regulator skal lande sikre, at strenge registreringsprotokoller følges, når de tillader krypto-relaterede virksomheder at etablere operationer, hvor nøglen er at sikre overholdelse af anti-hvidvaskning af penge (AML).

I FAE's tilfælde vil værdipapirtilsynsmyndigheden (SCA) arbejde sammen med centralbanken for at føre tilsyn med den nationale regulering af kryptovirksomheder. I mellemtiden vil lokale finansielle regulatorer have mandat til at håndtere licensprocesser, der er specifikke for deres region og på linje med det pågældende kryptofirma.

Ved at tilbyde et kryptovenligt miljø retter De Forenede Arabiske Emirater sig sandsynligvis på en stor del af kryptomarkedet, der kunne se på destinationer såsom Hong Kong og Singapore.

Ud over kryptolicenserne ønsker landet at tiltrække prægningsarbejdere via nøgleregler, der understøtter industrien og samtidig fremmer brugen af grøn energi.