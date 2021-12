En fantastisk pris eksplosion i den seneste uge, da den samlede værdi låst i netværket krydsede 5,83 milliarder dollars. Supportere har forudsagt en forbedring i prisen på Fantom fra det nylige nedbrud. Hvis du vil vide, hvad Fantom er, og om du skal investere i det, skal du ikke lede længere end denne guide.

Fantom er en rettet acyklisk graf (DAG) smart kontraktplatform, der leverer decentraliserede finanstjenester (DeFi) til udviklere ved hjælp af sin egen skræddersyede konsensusalgoritme. Sammen med sit in-house token FTM sigter Fantom på at løse problemer forbundet med smart-kontrakt platforme, specifikt transaktionshastighed, som udviklere siger, de har reduceret til under to sekunder.

Fantom Foundation, som fører tilsyn med Fantoms produktudbud, blev oprindeligt oprettet i 2018, med lanceringen af OPERA, Fantoms mainnet, der udkom i december 2019. Fantom Foundation blev grundlagt af den sydkoreanske datalog Dr. Ahn Byung Ik. I øjeblikket er platformens administrerende direktør Michael Kong.

Tilhængere kan forudsige vækst, men tager alle prisforudsigelser og investeringsråd med et gran salt.

Ifølge Wallet Investor forventes der en langsigtet stigning i prisen på Fantom. De forudser, at 1 FTM vil handle for 13,50 USD i 2026. En 5-årig investering ville generere en omsætning på 484 %. Hvis du investerer $100 i Fantom nu, kan dette nå op på $584 i 2026.

Love the #Fantom #FTM #FTMUSDT chart and how it has been allowed to breathe and how price action squeezes and rests at critical levels makes it a beautiful chart, that speaks to you. Definitely more to come for this gem. pic.twitter.com/YAjCaOplVE

— Z Bank (@ZBank786) December 27, 2021