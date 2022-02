Bitfinex mistede 119.754 bitcoins i hacket i august 2016

Det amerikanske justitsministerium meddelte tirsdag, at dets retshåndhævende agenter havde beslaglagt Bitcoin til en værdi af over 3,6 milliarder dollars, knyttet til Bitfinex hacket i 2016.

Retshåndhævende agenter havde også anholdt to personer i forbindelse med angrebet, tilføjede DOJ i en erklæring.

Ilya Lichtenstein, 34, og hans kone Heather Morgan, 31, blev anholdt i New York tirsdag morgen og skulle efter planen møde i retten senere på eftermiddagen.

Parret stjal angiveligt 119.754 BTC under hacket og hvidvaskede omkring 25.000 bitcoins fra byttet mellem 2016 og 2022.

Ifølge justitsministeriet snublede efterforskere over pengesporet den 31. januar efter en omhyggelig jagt af tusindvis af adresser, der mistænkes for at være forbundet med hacket.

I begyndelsen af denne måned beslaglagde agenterne over 94.000 bitcoin til en værdi af omkring 3,6 milliarder dollars på det tidspunkt.

Lichtenstein og Morgan står over for anklager for sammensværgelse for at hvidvaske den beslaglagte BTC, hvis værdi for fem år siden var omkring 71 millioner dollars. Med den konstante stigning i Bitcoins pris er denne værdi steget til milliarder.

Parret er også anklaget for at forsøge at bedrage den amerikanske regering.

Bitfinex har sagt, at det arbejdede med DOJ-agenter i jagten på den stjålne kryptovaluta og håber, at regeringen vil returnere midlerne.

I en erklæring offentliggjort tirsdag efter nyheden om anholdelsen og beslaglæggelsen sagde Bitfinex, at det er dens "ret" til at modtage BTC. Det planlægger at frigive en 18-måneders tidslinje, hvis det modtager kryptoaktiverne, med et program til at genkøbe og brænde UNUS SED LEO-tokens.

Ifølge børsen ville 80% af al den returnerede BTC blive brugt til at gennemføre tilbagekøbet.