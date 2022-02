Selvom cloud storage var en stor innovation, manglede det backup-beskyttelse og blev kontrolleret af en central myndighed. Men med blockchain-teknologien er sikre, omkostningseffektive og decentraliserede storageplatforme blevet efterhånden lanceret. Storj og Filecoin tilhører denne kategori af platforme.

Filecoin blev grundlagt i 2017 af Protocol Labs, men hovednettet blev lanceret i 2020 for at tjene som en platform for datalagring samt hentning. Den bruger en proof-of-storage konsensusmekanisme, som består af bevis for replikering og bevis for rumtid til at validere operationer på netværket. Det optager det andet lag af det interplanetære filsystem (IPFS). FIL bruges til at afvikle transaktioner.

Storj blev grundlagt i 2017 af Storj Labs på Ethereum-netværket som en brugervenlig og overkommelig cloud-lagringsplatform. Det gør brug af landmænd og lejere; landmænd giver lagerplads, og lejere køber denne plads af dem. Data gemmes på netværket ved hjælp af en sharding-mekanisme. STORJ tjener brugsformål til betaling og belønninger.

Mens Filecoin kan gemme og distribuere data, kan Storj kun gemme dem. Storj blev primært udviklet til udviklere, men Filecoin understøtter et marked for handel med rådata. Desuden lover Storj holdbar datalagring. Af de to er Filecoin mere decentraliseret; Storj er både centraliseret og decentraliseret.

Begge understøtter transaktioner mellem deres tjenesteudbydere og brugere. Filecoin er lavet af et gratis matchmarked, hvor kunder og dataudbydere frit kan interagere, hvorimod Storj bruger en market maker-model, hvor kunder betaler platformen for at få deres datatjenester. Begge opkræver ikke migrationsomkostninger; Storj accepterer betaling direkte fra brugere, mens Filecoin bruger sin blockchain til at løse service- og afviklingsspørgsmål.

Filecoin bruger en EC-algoritme, hvorimod Storj afhænger af Ethereum blockchain. I en verden, der konstant omfavner decentralisering, leverer Filecoin decentraliserede lagertjenester. FIL er $23,69 værd lige nu med en markedsværdi, der er højere end STORJ med over $3,5 milliarder, hvilket viser, at den oplever mainstream-adoption.

Selvom det ville være en stor investering, bør du foretage ordentlig research, før du investerer. Handl klogt og invester kun de penge du har råd til at tabe.