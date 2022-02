Stablecoin-regulering er et af nøglespørgsmålene i præsidentens krypto-arbejdsgruppe.

Den amerikanske finansminister har sagt, at der er behov for, at Kongressen bevæger sig hurtigt vedrørende vedtagelsen af lovgivning relateret til det hurtigt voksende stablecoin-marked.

Nellie Liang bemærkede dette under et interview med Bloomberg tirsdag og bemærkede, at lovgiverne er nødt til at sikre, at der er regulatoriske autoværn på plads for at sørge for innovation samt tilbyde beskyttelse til forbrugerne.

Ifølge Liang er sagen presserende i betragtning af, hvor hurtigt markedet for stablecoins er vokset i løbet af de sidste to år.

Hun fortalte Bloomberg, at en mangel på klarhed om emnet skader innovation og skaber regulatoriske risici. Hun tilføjede, at i øjeblikket kan amerikanske regulatorer ikke i tilstrækkelig grad adressere alle de risici, der sandsynligvis vil komme med stablecoin-adoption.

Finansministeriets embedsmand mener, at Kongressen har magten til at give en hjælpende hånd til folk via US Securities and Exchange Commission (SEC) og Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Kongressen kan hjælpe med at lukke "regulatoriske huller", og bemærker, at nogle af disse allerede er antydet i The Presidential Working Groups (PWG) rapport om kryptovaluta og stablecoin.

Liang bemærkede også under interviewet, at PWG-rapporten er en del af en bredere indsats fra den amerikanske regering mod kryptoregulering. Hun mener også, at Bidens administration er indstillet på at give yderligere detaljer om, hvordan myndighederne planlægger at håndtere spørgsmålet om at fremme innovation og finansiel inklusion.

Hun siger dog, at stablecoins' "potentiale" til brug i betalinger kommer med et "helt sæt problemer", inklusive dets brug i ulovlige finansielle transaktioner.

Stablecoin-markedet er i øjeblikket en multi-milliard industri, der er vokset femten gange siden 2020 midt i øget adoption på tværs af detail- og institutionsniveauer.

I sidste uge afsluttede Meta Platforms sit Diem stablecoin-projekt med henvisning til regulatoriske udfordringer. Facebook-forælderen solgte Diems intellektuelle ejendom og aktiver til Silvergate Capital, som planlægger at investere yderligere i innovationen.