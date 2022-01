MetaFootball regner sig selv for at være et af de mest omfattende fodboldstyringsspil, der nogensinde er skabt, designet som et play-to-earn-spil for alle, der elsker fodbold og ønsker at tjene token-refleksioner og NFT, mens de administrerer deres eget fodboldhold. Denne guide forklarer, hvad MetaFootball er, om det er værd at købe, og de bedste steder at købe MetaFootball nu.

Topsteder at købe MetaFootball nu

Da MTF er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe MTF ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe MTF lige nu:

1. Køb BNB på en reguleret børs eller mægler, som Binance ›

Vi foreslår Binance, fordi det er en af verdens førende handelsplatforme til handel med flere aktiver, en børs og wallet i ét med nogle af de laveste gebyrer i branchen. Det er også begyndervenligt og har flere betalingsmetoder til rådighed for brugerne end nogen anden tilgængelig tjeneste.

2. Send din BNB til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til SushiSwap DEX

Gå til SushiSwap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din BNB til MTF

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder MTF.

Hvad er MetaFootball?

MetaFootball giver en fordel i forhold til traditionelle fantasy fodboldligaer ved, at du bliver kompenseret med rigtige penge for din indsats, fordi du ejer de kort, du samler, vinder og bytter. I tidligere fantasy-fodboldspil ejer du ingen spillere, så alt du får for din tid er muligheden for at slå de tusindvis af andre spillere, der deltager, men med MetaFootball får du samlet kort (spillere), som du får udleveret fuldstændig ejerskab af resten af dit liv.

Skal jeg købe MetaFootball i dag?

Innovative nye tokens kan være en lukrativ investering, men de kan vende gevinster meget hurtigt. Læs prisforudsigelser, før du forpligter dig.

MetaFootball pris forudsigelse

Ifølge CoinCodex vil værdien af MetaFootball stige med 22,86% og nå $0,0000000089 inden den 11. januar. Den nuværende stemning er bearish, mens Fear & Greed Index viser Extreme Fear. MetaFootball registrerede 40 % grønne dage med prisvolatilitet i løbet af den sidste måned. Baseret på deres MetaFootball-prognose er det nu et dårligt tidspunkt at købe MetaFootball.

MetaFootball på sociale medier