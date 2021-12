Live Aave-prisen er i dag på $286 med et 24-timers handelsvolumen på $522,68 millioner. Aave er steget 10,72 % i de seneste 24 timer. Hvis du vil vide, om du skal købe Aave, eller hvor du kan købe Aave nu, skal du blot læse videre for at finde ud af det.

Top steder at købe AAVE nu

Hvad er AAVE?

Aave er en decentral finansiel protokol, der giver folk mulighed for at udlåne og låne krypto. Långivere tjener renter ved at deponere digitale aktiver i specielt oprettede likviditetspuljer. Låntagere kan derefter bruge deres krypto som sikkerhed for at optage et flashlån ved hjælp af denne likviditet.

Aave (som betyder "spøgelse" på finsk) var oprindeligt kendt som ETHLend, da det blev lanceret i november 2017, men omlægningen til Aave skete i september 2018.

AAVE giver indehavere nedsatte gebyrer på platformen, og det fungerer også som et governance-token – hvilket giver ejerne indflydelse på den fremtidige udvikling af protokollen.

Skal jeg købe AAVE i dag?

I betragtning af den volatilitet, som Aave har set på det seneste, kan det være svært at forudsige, hvor prisen ender i fremtiden. Læs prisforudsigelser og lav markedsundersøgelser for at få en bedre idé. Det næste afsnit vil hjælpe.

AAVE pris forudsigelse

Prisforudsigelser påpeger at Aave vil handle for mindst $421 i 2022. Det kan maksimalt gå op til $484 med en gennemsnitspris på $435 i løbet af året. I 2023 vil prisen på Aave være minimum $646. Det kan gå op til $742 med en gennemsnitspris på $663. Det følgende år vil den handle for mindst 931 USD.

AAVE på sociale medier