Forvent mere kryptovaluta smitte, fordi FTX-krisen er langt fra overstået

Jeg er efterhånden ved at være en lille smule træt af at høre ordet “smitte”.

Ikke desto mindre ser det ud til, at der nu igen tales om smitte indenfor det digitale aktivrum. På nuværende tidspunkt er vi nok alle sammen bekendt med FTX’ kollaps, en af verdens største kryptovaluta børser.

Men det er dog langt fra overstået.

LUNA skabte præcedens

Selvom kollapset her ikke kan sammenlignes med UST og LUNAs berygtede dødsspiral (bare for at genopfriske min PTSD), så viser den nuværende skandale, hvor vidtrækkende et så pludseligt tab af kapital kan blive.

Lige inden Terra-nedsmeltningen i maj, så havde UST en værdi på $18,6 milliarder, hvorimod LUNA havde en værdi på $29,7 milliarder. I løbet af blot et par dage var disse tal nu på nul. FTX ser på den anden side ud til at skulle kigge et balancehul på $8 milliarder direkte i øjnene.

Tallene er måske ikke så sammenlignelige, men det kunne dominoeffekten til gengæld være. Utallige virksomheder blev fanget af Terra-krakket ved at have UST på deres balance, og ved at være overeksponeret overfor en række andre kryptoaktiver, som alle faldt i kølvandet på skandalen.

Vi så Celsius indgive deres konkursbegæring, idet platformen skyldte $4,7 milliarder til over 100.000 kreditorer. Voyager Digital, der er et andet krypto-udlånsfirma, havde også over 100.000 kreditorer på krogen – dog til den lidt mere beskedne sum på $1,3 milliarder.

Så var der Three Arrows Capital, der skylder $3,5 milliarder til 27 forskellige virksomheder. Jeg kunne blive ved og ved, men du forstår nok pointen. Kryptovaluta branchen var alt for incestuøs, hvor virksomhederne holdt på portioner af andre virksomheder, på trods af at alle var udsat for den samme systemiske risiko.

Set i bakspejlet lyder det hele som en afskrækkende eksempel på risikostyring og diversificering. Jeg kan ganske enkelt ikke forstå, hvordan kryptovaluta virksomhederne kunne tro, at det var en god idé at handle deres egne fælleskasser, aktiver og stort set en hvilken som helst anden form for likviditet i deres besiddelse, på den selvsamme utroligt volatile aktivklasse, som deres forretning allerede var eksponeret overfor.

Men det gjorde de, og så fulgte dominoeffekten direkte efter.

Hvem er eksponeret overfor FTX?

Spørgsmålet er nu dette: hvem er eksponeret overfor FTX?

Man kan blot håbe på, at branchen har lært sin lektie efter Terra-skandalen, og derfor vil være mere forsigtig denne gang. Men igen, så virkede FTX som om de var den mest sikre ting i verden: hos dem blev midlerne jo opbevaret i stablecoins og fiat – og ikke kun i de utroligt volatile kryptovalutaer.

På samme måde ofrene for UST troede, at der var et stabilt aktiv knyttet til $1, så er der også dem, der blev forblændet af FTX, idet de blot efterlod deres penge på børsen udstedt i fiat-valuta.

Vi ved nu, at Sam Bankman-Fried havde andre planer, og i stedet sendte disse midler til søsterhandelsvirksomheden Alameda Research i kølvandet på en række dårlige investeringer og lån, der nu blev indkaldt. Ironisk nok blev disse lån sandsynligvis indkaldt i kølvandet på LUNA-krakket, da skræmte investorer gjorde alt hvad de kunne for at få deres kryptovaluta midler tilbage.

Virksomhederne begynder allerede at vakle. BlockFi, der er endnu en kryptovaluta udlåner, satte deres udbetalinger på pause og udsendte en erklæring, der beskrev at skaden var markant.

“Vi har en betydelig eksponering overfor FTX og associerede virksomhedsenheder, der også omfatter de forpligtelser, som Alameda skylder os, aktiver hos FTX.com og ikke hævede beløb fra vores kreditlinje hos FTX.US,” sagde BlockFi.

De havde underskrevet en aftale med FTX tilbage i juli om en revolverende kreditfacilitet på $400 millioner. Det er derfor vanskeligt at se dem komme sig efter at have sat deres udbetalinger på pause – hvilket vi nu ved er det samme som en dødsdom.

Pengene påvirker faktisk ikke kun de mest aggressive kryptovaluta firmaer. Sequoia Capital, SoftBank og Tiger Global, der er så store og kedelige, som traditionelle investorer nu kan blive, har alle fået brændt fingrene.

“Baseret på vores nuværende forståelse, så reducerer vi vores investering til $0”, sagde Sequoia i en note til LP’er. Jeg tror nok, at vi alle kan blive enige om, at dette er en fair holdning.

SoftBank siges at have mistet $100 millioner, hvorimod Tiger Global tilsyneladende er nede med $38 millioner.

I was let go by Sequoia Capital today. Buck had to stop somewhere. I was the 27 year old associate responsible for copying and pasting revenue and profit numbers from a spreadsheet in the FTX data room into a PowerPoint slide in an investment memo as diligence — Kyle Russell (@kylebrussell) November 10, 2022

Et hurtigt kig på nedenstående grafik burde fortælle dig alt, hvad du behøver at vide:

Fremadrettet

Som sagt, så forventer jeg ikke at dette bliver en nær så alvorlig likviditetskrise som LUNA var. Men det ville dog være lidt af en vrangforestilling ikke at forvente mere smerte i den kommende tid – og dette inkluderer nogle dystre udmeldelser, som tilsyneladende vil komme ud af det blå. Der vil her være virksomheder fanget i dette rod, der fuldstændigt vil overraske folk.

$10 milliarder er en hulens masse penge. De kan ikke bare forsvinde uden at skabe bølger andre steder. Forhåbentlig er skaden så lille, som man nu kunne håbe på – givet de erfaringer vi lærte fra LUNA-fiaskoen.

Men dette vil helt sikkert endelig overbevise de forskellige direktører og finanschefer til at tildele deres kapital mere intelligent, udføre passende stresstests, være tilstrækkeligt opmærksomme på diversificering og måske bare…være mere fornuftige.

Det burde det i det mindste? Burde det ikke?