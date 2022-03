Krypto-udvekslingsplatformen FTX har modtaget godkendelse til en ny virtuel aktivlicens i Dubai. Det er den første børs, der modtager en sådan autorisation, og som følge heraf håber FTX at åbne regionale kontorer der for at imødekomme det regionale marked. Her er, hvad vi ved om denne seneste aftale:

FTX er nu den første virksomhed med digitale aktiver, der får tilladelse til at operere i Dubai.

Børsen udvidede også for nylig sit fodfæste i Europa med nye kontorer på Cypern.

FTX tokenet forblev dog stort set uændret efter nyheden.

Datakilde: Tradingview

Vil Dubai betyde noget for FTX Tokenet?

2022 er startet ganske imponerende for FTX. I begyndelsen af året bekræftede børsen, at den havde rejst omkring $400 millioner i ny finansiering. Dette placerede virksomhedens værdi på 32 milliarder dollars.

FTX har også ekspanderet til Europa efter at have modtaget tilladelse til at etablere aktiviteter på Cypern. Dubai-licensen afspejler en bevidst indsats fra virksomhedens side for at ekspandere globalt, især i regioner, der traditionelt er underbetjent af markedet for kryptoderivater. Men FTX er ikke den eneste børs, der foretager bevægelser i Mellemøsten. For nylig har Binance erhvervet en driftslicens i Bahrain.

Ikke desto mindre mangler investorerne endnu fuldt ud at behandle virkningen af den nye licens. På pressetidspunktet forblev FTX-tokenet stort set uændret i 24-timers intradag-handel. Mønten blev solgt til $40,32, hvilket er et fald på mindre end 1%.

Kan FTX blive global?

Hidtil har FTX domineret derivatmarkedet i USA. Men der er et enormt marked derude, især i lande, der har kryptovenlige politikker.

Mellemøsten ligner et anstændigt sted at starte. Hvis FTX faktisk kan etablere fodfæste i Dubai, vil det være meget lettere at udvide sine tjenester i en mere diversificeret global kundebase i det lange løb.