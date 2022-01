Regulatorisk klarhed og institutionel vedtagelse er områder af note for kryptoverdenen i 2022, ifølge FTX-topchefen Sam Bnakman-Fried.

FTX CEO siger, at industrien bør forvente den første batch af kryptoregulering i år.

Sam Bankman-Fried, administrerende direktør for kryptovaluta børsen FTX, har sagt, at kryptorummet kunne se en eksplosion i institutionelle investeringer i 2022, med henvisning til potentialet for mere klarhed i det regulatoriske klima i USA og over hele kloden.

Selvom han ser det "første parti" af kryptoregler allerede ude i år, siger Bankman-Fried, at industrien ikke skal forvente så meget bevægelse omkring emnet.

FTX-chefen siger, at meget af det, der skete i 2021, kun var "forberedende" arbejde, og tilføjer, at han ikke tror, der vil være masser af aktivitet. Men han er "optimistisk" for, at institutionelle investorer vil være klar, hvis det regulatoriske klima er befordrende for dem til at slå til.

"Jeg tror, at der kommer til at ske meget i år. Vi har allerede set, hvad der skete sidste år," sagde han og tilføjede, at "meget af det har været forberedende."

En lang vej til institutionel kryptoadoption

Bankman-Fried fortalte Bloomberg i et interview, at hvis store institutionelle aktører ser en bevægelse i retning af klart tilsyn og regulering, vil mængden af investeringer, der kunne komme i krypto, være i en "tidevandsbølge."

Alligevel føler han, at den længe ventede globale institutions indførelse af krypto måske ikke sker med det samme i år. Ligesom med bevægelsen mod global regulering, mener han, at det vil tage tid for en udbredt mainstream-adoption af kryptovalutaer på Wall Street.

Ifølge ham kan hele denne proces strække sig over et par år endnu, selvom markedet vokser.

"Det bliver en lang proces, sandsynligvis strakt over et par år" bemærkede FTX-chefen.

Med hensyn til spørgsmålet om, hvem det er i investeringsverdenen, han ser komme ind på krypto-vognen i 2022 og derefter, pegede Bankman-Fried på "enhver stor bank, enhver stor investeringsbank [og] pensionsfonde". Han bemærkede alle disse spillere vil udforske kryptosektoren.

FTX chefen talte også om metaverse og non-fungible tokens (NFT'er), sektorer, der har Big Tech og Wall Street svirret. Disse var breakout-teknologier i 2021, og Bankman-Fried mener, at de kunne være nøglekomponenter i Web 3.0-rummet.

Sam Bankman-Fried talte også om spørgsmålet om kryptoregulering i december og understregede behovet for ordentligt tilsyn, der fremmer industrien. Han fortalte CNBC's "Mad Money"-show:

"Lad os sikre os, at det regulatoriske tilsyn, der skal være der, er der, og tilsyn, der ikke giver mening, ikke spolerer industrien".

Det er et opkald, mange inden for kryptoområdet har foretaget, hvor lande som USA, Storbritannien og Indien viser tegn og hensigter i 2021.