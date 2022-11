FTX er insolvent – hvad vil der nu ske med kryptovalutaerne?

Jeg offentliggjorde en analyse for tre uger siden, der skitserede, at jeg frygtede, at Bitcoin blot var én dårlig nyhedsbegivenhed væk fra et styrtdyk i retning af $15.000.

Og mon ikke vi efterfølgende fik netop denne nyhedsbegivenhed.

Ok, jeg forudså måske ikke dette 100%. Mit indlæg henviste ikke til noget, der havde med FTX at gøre. Ikke nok med det, men jeg har tidligere talt i mere eller mindre tågede vendinger om Bankman-Frieds skarpsindighed. Jeg fejlbedømte hans karakter på den værst tænkelige måde, og sikke jeg tog fejl.

I en undersøgelse af FTX’s solvens, der blev offentliggjort denne mandag morgen, så mente jeg stadig, at det var højst usandsynligt, at FTX var insolvent.

Jeg har også skrevet mange gange og gentaget det samme gamle ordsprog: at spille med Bitcoin på kort sigt svarer til at dreje et roulettehjul.

Men idet vi hang omkring $20.000 og trådte ind i en vinter, der var oversvømmet med ildevarslende variabler, såsom en energikrise, en høj inflation, et grimt geopolitisk klima og politiske omvæltninger i USA, Storbritannien og i mange andre lande i hele Europa, så var risikoen ekstrem høj.

Og så kom der en overraskende variabel – FTX imploderede. Sagt med ordene fra vidunderlige Black Eyed Peas, “it’s going down now and not a tad bit later”.

Er det på tide til at købe dippen?

Jeg kan ikke lide dette spørgsmål af to grunde.

Den første er, at som en tilfældig gut på internettet, hvordan kan jeg egentlig kende svaret på dette spørgsmål? Som jeg sagde for et par sætninger siden, så svarer det at satse kortsigtet på Bitcoin som at dreje et roulettehjul. Min mening om, hvorvidt jeg har lyst til at satse på rød eller sort, ville være lige så gyldig i forhold til, hvad jeg synes om Bitcoins kortsigtede handling.

Den anden grund er, at dette spørgsmål nærmest er en muskel-hukommelsesreaktion på kryptovaluta prisernes fald. Født ud af kulturen i rummet, formoder jeg. Det centrale er, at folk peger på de tidligere cyklusser og henviser til, hvordan Bitcoin altid er vendt tilbage. Men de mangler dog at indse noget.

Bitcoin blev lanceret tilbage i januar 2009 under et af de længste og mest eksplosive tyreløb i historien. Fra og med i år er dette dog ikke længere tilfældet. Der er nu slukket for de gratis penge – derefter hævede Federal Reserve renten til historisk hurtige satser, og med en inflation på niveauer, der ikke er blevet set siden 1970’erne.

Dette er første gang, at Bitcoin nogensinde har oplevet et bredere økonomisk bjørnemarked. Og af netop denne grund gælder alle de tidligere regler nu ikke længere. Og Bitcoin handler nu på et lavere niveau, end den gjorde for fem år tilbage i december 2017.

Der findes ikke noget, som at købe dippen og så grine hele vejen til banken. Et hurtigt kig på ovenstående diagram viser, hvor mange fald der faktisk har været i år. Det her er en vanskelig situation. Handel er vanskeligt. Kryptovaluta er et omskifteligt spil. For hvert eneste skærmbillede af en person med en 100X gevinst, som du ser på Twitter, så er der yderligere 100 andre folk, der mistede det hele.

Tag ikke øjnene fra den bredere økonomi

At FTX imploderer er vildt. Og dette er utroligt negativt for kryptovaluta økonomien som helhed. Forvent derfor, at der vil opstå en vis afsmitning ud af alt dette, idet vi endnu ikke ved, hvem der blev udsat for hvem – men FTX, som er så stor en spiller indenfor branchen, vil uden tvivl trække et par kroppe med sig ned.

Men tag ikke øjnene fra den større trend. Kryptovalutaerne følger aktiemarkedet. Blue chip-aktiver, såsom Bitcoin og Ethereum er blot halen på hunden, hvor hunden repræsenterer aktiemarkedet. Og aktiemarkedet svinger frem og tilbage på grund af inflationsmålinger og Federal Reserves tilgang til renteniveauet.

Jeg skrev i sidste måned om, hvordan denne korrelation mellem aktierne og Bitcoin er så høj, som den nogensinde har været. Den steg markant i april 2022 – lige da vi gik over til dette højrentemiljø.

På kort sigt er denne FTX-episode nødt til at udspille sig. Smitten vil sprede sig, nyhedsoverskrifterne vil falde over hinanden, nye overraskelser vil se dagens lys. Og så efter alt dette, så er det nu tilbage til at holde øje med på aktiemarkedet. Hvis det ikke allerede var helt krystalklart – kryptovaluta markederne er nådesløse. Glem aldrig dette, og pas på jer selv derude.