FTX etablerer europæisk enhed

To år efter grundlæggelsen af FTX.US har kryptovalutabørsen FTX etableret en europæisk enhed med licens på Cypern, rapporterede forskellige mediekilder. CySEC, Cyperns finansmarkedsregulator, godkendte FTX's europæiske platform (ftx.com/eu), meddelte børsen.

FTX Europe vil gøre produkter og tjenester tilgængelige i EØS via et uidentificeret investeringsselskab med licens til at operere på tværs af regionen. Divisionens hovedkontor bliver i Schweiz. Cypern får en ekstra base.

Brugere i EØS vil have adgang til en række kryptovaluta-produkter drevet af FTX's brancheførende digitale aktiver og handelsteknologi.

Den næste fase af international vækst

Ved at udvide FTX's tilstedeværelse til Europa og Mellemøsten markerer denne udvikling den næste fase af international ekspansion. Tilsyneladende bliver den nye enhed kryptobørsens europæiske ækvivalent til FTX.US. Efter en finansieringsrunde på 400 millioner dollars i januar er den vurderet til 8 milliarder dollars.

Sam Bankman-Fried, CEO og grundlægger af FTX kommenterede:

"Vi er glade for at lancere vores europæiske aktiviteter på en reguleret måde for bedre at kunne betjene dem på kontinentet. I takt med at vi fortsætter med at vokse, kigger vi konstant på muligheder for at blive passende licenseret og reguleret på alle markeder, vi går ind på. Vi vil interagere med regulatorer i forskellige lande i hele Europa for at fortsætte med at levere et sikkert miljø, hvor folk kan handle krypto."

Patrick Gruhn, chef for FTX Europe tilføjede:

"Vi er glade for at bringe FTX's innovative tilbud til de europæiske markeder, og at CySEC officielt godkendte vores domæne. Europæere vil nu kunne bruge FTX's bedste handelsplatform til at investere i en bred vifte af kryptovalutaderivater gennem et reguleret investeringsselskab."

En velrenommeret investeringsjurisdiktion

Cypern er en velrenommeret investeringsjurisdiktion, der giver adgang til hele Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som omfatter Den Europæiske Union plus tre lande.

Godkendelsen af FTX's domæne af Cypern CySEC til at levere afledte tjenester til europæiske brugere sætter også en ny standard for kryptovalutaudvekslinger i Europa.

Om FTX Europe

FTX Europe giver brugere i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Mellemøsten adgang til FTX's innovative produkter, herunder brancheførende optioner og derivater, tokeniserede aktier og volatilitetsprodukter blandt andre.