FTX Nyheder: Ny CEO Griber FTX Tøjlerne, Mens Metacade Stiger i Presale

Et offentligt skænderi mellem de gamle og nye administrerende direktører i FTX har for nylig ramt overskrifterne, men investorerne har ikke mistet tilliden til Web3’s fremtid. Det splinternye Metacade projekt hjælper industrien med at bevæge sig væk fra FTX-kollapset med betydelig succes allerede i første halvdel af sit presale.

Flere FTX-nyheder i kølvandet på FTX kollapset

Efter FTX’s kollaps i november 2022 har Sam Bankman-Fried kæmpet for at holde sig ude af overskrifterne. De seneste FTX nyheder, der involverer Sam Bankman-Fried, vedrører den nye administrerende direktør, John Ray, for den tidligere næststørste børs for digitale aktiver i Web3.

John Ray erklærede for nylig FTX’s intentioner om at genstarte driften. Sam Bankman-Fried reagerede negativt og antydede, at John Ray bare taler folk efter munden og burde returnere alle brugeres midler , hvis han er seriøs omkring sine hensigter.

Som svar kaldte John Ray Sam Bankman-Frieds kommentarer for “uhjælpsomme.” Det er stadig uvist, om de seneste FTX-nyheder vil have et positivt resultat for de tusindvis af brugere, der mistede penge på den insolvente børs. Uanset hvad, Fortsætter FTX kollapset med at regne problemer ned på resten af kryptomarkederne.

Yahoo rapporterede for nylig, at BlockFi havde over 1,2 milliarder dollars i digitale aktiver bundet i FTX og Alameda under FTX-kollapset. BlockFi er et kryptodepot- og kryptovaluta-udlånsprotokol, der for nylig gik konkurs på grund af FTX-kollapset, og citerer overeksponering for børsen som en kerneårsag til dens insolvens.

FTX nyheder fortsætter med at skabe overskrifter på grund af begivenhedens omfattende skader. Som den næststørste kryptovaluta børs på tidspunktet for FTX-kollapset havde platformen bundet mange milliarder dollars af deres brugeres midler, der pludselig og uden varsel blev utilgængelige.

Hvad betyder FTX nyhederne for nye projekter som Metacade?

FTX kollapset skadede mange Web3-projekter, men Metacade er fortsat upåvirket. Faktisk fortsætter Metacade med at blive stærkere og stærkere, efterhånden som MCADE token presalet er nået halvvejs.

Metacade har rejst $10,1m på bare 16 uger siden presalet gik i gang. Dette vidner om det langsigtede potentiale, der ligger i den nye GameFi-platform, som bliver det største projekt af sin art, der kan findes noget sted på blockchain.

Der er grundlæggende forskelle mellem et projekt som Metacade og et projekt som FTX. FTX er designet til at holde digitale aktiver for sine kunder, mens Metacade er en decentraliseret applikation designet til at give spillere økonomiske belønninger.

Metacade bruger blockchain teknologi til at levere en sikker og tokeniseret spiloplevelse. Certik reviderede for nylig platformen for at sikre at alle smart contracts på platformen er sikre, hvilket står i skærende kontrast til FTX, hvor kundernes midler blev forvaltet forkert af den nu vanærede tidligere CEO, Sam Bankman-Fried.

Hvad er Metacade?

Metacade er den første fællesskabs drevne arkade på blockchain. Det vil tilbyde de største arkadespil af alle eksisterende projekter, hvor hver titel har integrerede økonomiske belønninger takket være play-to-earn-funktioner.

Metacade er gearet til at revolutionere Web3 verdenen ved at blive et bruger centreret socialt knudepunkt, hvor brugere kan drage nytte af et lukrativt indtjeningspotentiale gennem innovativ mekanik. Med Metacade har play-to-earn’s muligheder aldrig været mere lovende.

Hvordan virker MCADE?

Metaverse arkaden tilbyder en omfattende GameFi oplevelse. Brugere kan spille solo og optjene kryptovaluta belønninger, mens de kan avancere gennem utallige baner i Metacades udvalg af arkadespil eller deltage i betalte turneringer for at vinde store præmier betalt i MCADE.

Metacades sociale hub bringer krypto indtjening til et nyt niveau, og vil belønne brugere for deres bidrag til fællesskabet. Indholdsskabere kan sende spilanmeldelser, dele den seneste indsigt om blockchain gaming og interagere med andre brugere, mens de tjener krypto.

Projektet tilbyder også nye kryptojobs indenfor Web3 til brugerne gennem Work2Earn funktionen. Dette vil forbinde brugere med betalte jobmuligheder hos Metacades partnerprojekter, der spænder fra deltids- til fuldtidsstillinger. Work2Earn har til formål at hjælpe brugere med at kickstarte en karriere inden for blockchain-teknologi.

Metacade hjælper krypto med at komme videre fra FTX-kollapset

Innovationer som f.eks. Metacade kan hjælpe med at udvide brugen af blockchain. Projektet er med til at forbedre stemningen på tværs af kryptomarkederne på grund af dets unikke og værdifulde services.

Ikke nok med det, så er Metacade også en fuldt ud sikker investeringsmulighed og kan hjælpe med at genopbygge tilliden efter FTX-kollapset. På trods af den konstante strøm af FTX nyheder fortsætter positive projekter som Metacade med at tiltrække investeringer på takket være en langsigtet investortillid til blockchain og Web3.

Er MCADE værd at købe?

MCADE token presalet kunne være den bedste investeringsmulighed siden FTX-kollapset. Projektet har et betydeligt langsigtet potentiale på trods af negative FTX-nyheder, da investorer ikke har mistet tilliden til Metacades evne til at levere en omfattende GameFi-oplevelse ved hjælp af blockchain-teknologi.

I løbet af MCADE presalet vil prisen på tokenet stige fra $0,008 til $0,02, så investorer bør være hurtige til at købe MCADE til den bedst mulige pris. Metacade er uden tvivl med til at bringe hele branchen videre fra de seneste FTX-nyheder og ind i et mere positivt domæne. Som et resultat heraf fortsætter MCADE med at tiltrække stor opmærksomhed for sine unikke egenskaber.