FTX vil indgive konkursbegæring, mens Metacade (MCADE) forventes at stikke af fra flokken med deres presale

Krypto-markederne blev rystet i deres grundvold i kølvandet på den seneste nyhed om, at verdens næststørste kryptobørs FTX ville indgive deres konkursbegæring ved de amerikanske domstole. Efter et sort hul på 8 milliarder dollars blev opdaget på FTX’s balance, og efter at et utal af kunder hævede deres penge, så faldt den potentielle overtagelse af ærkerivalen Binance hårdt til jorden, hvilket efterlod grundlægger og direktør Sam Bankman-Fried uden andre muligheder end at indgive en konkursbegæring.

På trods af denne seneste lussing, der har ramt markederne, så ser Metacade ud til at beholde sin værdi, og oven i købet skyde i vejret under det aktuelle presale.

Hvad er Metacade?

Metacade er den første fællesskabs-ledede spillearkade indenfor Web 3.0. Dette er et sted, hvor spil fansene kan samles og hænge ud, mens de spiller de seneste play-to-earn titler. De planlægger at blive den førende GameFi-platform i metaverset, og tilbyder noget for både investorer, gamere og udviklere.

Hele økosystemet understøttes af MCADE-mønten, som kan bruges, stakes og optjenes på platformen. Udover P2E-siden af spiloplevelsen, så kan brugerne også bidrage til fællesskabet på adskillige andre måder og samtidigt tjene MCADE-tokens. Disse omfatter:

Vidensdeling i det sociale rum

Backtesting af spil

Give feedback til udviklerne

Skrive anmeldelser af de forskellige spil

Regelmæssige præmielodtrækninger

Det overordnede mål med Metacade er at producere et fuldt selvstændigt og fællesskabsejet rum, hvor medlemmerne har den fulde kontrol over de beslutninger, der træffes med hensyn til Metacade, samtidig med at de tilbyder en af de mest omfattende række af titler i Web 3.0 GameFi-området, hvilket vil få brugerne til at vende tilbage igen og igen.

Hvorfor er Metacade anderledes?

Der er flere aspekter i Metacades køreplan, som i øvrigt kan læses i deres whitepaper , adskiller dem fra deres GameFi-konkurrenter. Det mest oplagte er det store katalog af titler, der løbende vil udvikle sig, efterhånden som udviklerne skaber nye titler. I modsætning til de andre spilplatforme, så er Metacade ikke afhængig af et begrænset antal titler for at holde på medlemmernes interesse.

Metacade har ikke accepteret finansiering fra venturekapitalister i forsøget på udelukkende at bringe dem med en ægte interesse for spil ombord. Desuden er MCADE-presalet åbent for alle, så når MCADE i sidste ende træder ind på markedet, så vil det nu være medlemmerne af fællesskabet, der vil få fordelene i forbindelse med et opsving i værdi.

Dette sender ikke blot gaming magten tilbage i hænderne på dem, der interesserer sig mest for spillene, men den unikke og selvforsynende økonomi vil også give MCADE-tokens til sine brugere gennem in-game belønninger, konkurrencer, præmielodtrækninger, staking og fællesskabsengagement. Yderligere indtægter vil blive introduceret i spillet gennem annoncering, en pay-to-play arkade såvel som jobannoncer.

Denne fællesskabsorienterede tilgang er i centrum for alle dele af Metacades køreplan. Den er et knudepunkt, hvor udviklerne kan omsætte deres ideer til virkelighed og modtage fællesskabsopbakket finansiering via Metagrants, der stemmes på og distribueres af medlemskabet. Derudover kan de brugere, der ønsker at opbygge en karriere indenfor GameFi-området, såvel som ansøge om en række ledige stillinger hos nogle af de største Web 3.0 firmaer.

Hvorfor forventes MCADE at skyde i vejret

Selvom FTX-krakket har modtaget en masse opmærksom blandt investorerne og på markederne, og især i betragtning af niveauet af likviditet og tabt markedsværdi, så er de kryptovalutaer, der endnu ikke er børsnoteret på en børs, heldigvis blevet isoleret fra det værste af krakket.

Dette, i kombination med platformens klare potentiale for at have en lang levetid er en sjældenhed indenfor metaverse universet, idet der her er tale om en platform, hvor brugerne kan udrette flere ting indenfor Web 3.0. Derudover vil markedsværdien sandsynligvis forblive på under $50 millioner når platformens presale er afsluttet. Dette gør projektets markedsværdi langt mindre end dets konkurrenter, såsom The Sandbox og Decentraland, der nåede højdepunkter på mere end 5 milliarder dollars. Dette er blot endnu et bevis på det potentiale, der venter forude for Metacade investorerne.

Køb MCADE i Presale

De tidlige investorer i MCADE vil afslutte det aktuelle presale med et glimrende afkast på deres penge. Efter presalets åbningsrunde, hvor investorerne er i stand til at købe 125 MCADE for $1, så vil hver eneste af de ni runder se værdien stige til en endelig værdi på 50 MCADE for $1. Dette alene gør dette til en attraktiv investering.

Men når dette så er sagt, så resulterer platformens kæmpestore potentiale og den usædvanligt gennemtænkte vej til markedet i, at Metacade føles en smule undervurderet, også selv hvis man tager den markeds ustabilitet forårsaget af FTX’s kollaps i betragtning. Alt dette betyder, at Metacade meget vel kunne blive årets tilbuds-investering.