GALA er på vej op, opnåede 8 % i dag og tæller: bedste steder at købe

Metaverse tokenet GALA er steget 117% siden begyndelsen af denne måned. Denne uges spring tilskrives hovedsageligt lanceringen af Legends Reborn, Spidertanks og andre forventede spil.

Live GALA-prisen er i dag $0,36. Tokenet er steget 8.44% i de sidste 24 timer. Denne korte artikel har alt, hvad du behøver at vide om GALA, inklusivt om det er værd at købe og de bedste steder at købe GALA i dag.

Top steder at købe GALA nu

Da GALA er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe GALA ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe GALA lige nu:

1. Køb ETH på en reguleret børs eller mægler, som eToro ›

Vi foreslår eToro, fordi det er en af verdens førende handelsplatforme til handel med flere aktiver, en børs og wallet i ét med nogle af de laveste gebyrer i branchen. Det er også begyndervenligt og har flere betalingsmetoder til rådighed for brugerne end nogen anden tilgængelig tjeneste.

2. Send din ETH til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din ETH til GALA

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder GALA.

Hvad er GALA?

Gala Games, firmaet bag tokenet, mener, at blockchain burde være usynlig i spil. De hævder at bruge simpel spilmekanik, som alle spillere kan nyde, uanset om de anser sig selv for at være blockchain-pros eller ej.

Spillere ejer det, de vinder i Gala Games ifølge holdet. Spillernes genstande og eventuel arvet status er verificerbare aktiver på blockchain, som kan handles eller spilles med i spillet.

Gala Games er i tæt kommunikation med deres Discord-fællesskab. De skaber med støtte fra vokale tilhængere, hvis input former hvert nyt spils design.

Alt inden for Gala Games Network afhænger af det spillerejede node-økosystem. Gala-netværket understøttes af brugere, der betjener noder fra deres hjemmecomputere.

Burde jeg købe GALA i dag?

Før du træffer nogen investeringsbeslutning, skal du tage dig tid til at læse mindst flere prisforudsigelser og studere markedet. Gala er et meget ustabilt token, der er underlagt dramatiske prisudsving i begge retninger, nogle gange så ofte som dagligt.

GALA prisforudsigelse

Wallet Investor anbefaler at købe Gala nu. De forudser, at det vil fordoble sin værdi til $0,79 i år. Om 5 år forudsiger de, at den vil handle for 2,66 $.

Coin Quora er også optimistisk idet de forudser, at Gala vil bryde igennem modstandsniveauet på $1 ved årets udgang. Deres mål i 2025 er omkring $10. per token.

Gov Capital er langt mere bullish end WI. De forudser, at den vil handle for $1,12 om et år og for $9,22 pr. token om 5 år.

GALA på sociale medier

https://twitter.com/mb_jomex/status/14913244483311108096