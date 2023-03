GameFi industrien er klar til at eksplodere i 2023: Her er de 12 bedste GameFi Krypto tokens at investere i nu

GameFi kan meget vel tage fart i 2023, da stadig flere spændende GameFi-projekter slutter sig til rummet. Dette er et resultat af den igangværende forandring i den traditionelle spilindustri.

De mest imponerende GameFi-projekter tilbyder integrerede økonomiske belønninger til spillere på tværs af forskellige genrer. For langsigtede blockchain gaming investorer er her en liste over 12 af de bedste projekter, som sektoren har at tilbyde:

Metacade (MCADE)

Stepn (GMT)

Illuvium (ILV)

ApeCoin (APE)

Decentraland (MANA)

Axie Infinity (AXS)

Yield Guild Games (YGG)

The Sandbox (SAND)

My Neighbour Alice (ALICE)

Game of Silks (SILKS)

Splinterlands (SPS)

AltSignals (ASI)

1. Metacade (MCADE)

Hvad er MCADE?

Metacade er et GameFi-projekt, der vil have den største samling af blockchain-spiloplevelser i Web3. Det vil tilbyde en bred vifte af spil, som vil give spillere mulighed for at tjene belønninger i spillet, mens de spiller og konkurrerer online. Projektet kombinerer afslappet og konkurrencedygtigt gameplay og sigter mod at blive et centralt knudepunkt for Web3-brugere ved at tilbyde avancerede incitamentsstrukturer og vise de seneste trends inden for blockchain-spil.

Metacade vil også have en Create2Earn-funktion, der vil belønne indholdsskabere med MCADE tokens for deres bidrag til fællesskabet. Dette kan omfatte udsendelse af spilanmeldelser, deling af alfa- og in-game-aktiver og interaktion med andre medlemmers opslag. Projektet sigter mod at være en omfattende GameFi-oplevelse, der vil tiltrække et bredt publikum.

Metacade vil også annoncere jobåbninger fra nogle af de mest populære Web3-startups. Dette åbner op for muligheden for kryptoentusiaster til at starte en karriere indenfor Web3, da Metacades Work2Earn-funktion er designet til at udvide blockchain-arbejdsstyrken, hvilket kan øge innovationsniveauet i sektoren over tid.

Metacades Metagrants-program er også specielt designet til at fremme GameFi. Samfundet kan stemme om hvilke nye blockchain-spil, der er de bedste, inden projektet tilbyder finansiering til udviklingsteamet. Dette hjælper med at sikre, at de bedste GameFi-projekter kan udvikle sig og nå markedet.

Hvorfor overveje at købe MCADE?

MCADE token er netop blevet lanceret i forbindelse med en presale begivenhed. MCADE presalet har allerede været en stor succes, og projektet har rejst $14.2m på 18 uger siden begivenhedens start.

Denne succes er et bevis på, hvor attraktivt MCADEs tilbud er, idet blockchain-spillere over hele verden har adgang til en bred platform, der tilbyder generøse belønninger i kryptovaluta. Mens de fleste Web3-spil kun tilbyder en spilmulighed, giver Metacade mange.

I øjeblikket er prisen på MCADE kun $0.02, og den er i sin sidste fase af presalet, før den bliver noteret på børser. Eksperter forudsiger betydelige gevinster for den nye token, da dens unikke tilbud inden for Web3 kan føre til, at den bliver en af de bedste GameFi-projekter i rummet.

2. STEPN (GMT)

Hvad er GMT?

STEPN er et nyt og innovativt økosystem, hvor brugerne kan optjene belønninger ved at gennemføre trin på StepN-platformen uden at skulle bidrage med penge. Platformen har skabt betydelig interesse takket være sin revolutionerende incitamentsmodel, der giver brugerne realtidsbelønninger for deres daglige aktiviteter.

Ved at bruge STEPN kan brugerne flytte hurtigere og billigere end med traditionelle systemer, samtidig med at de maksimerer deres indtjening med minimal indsats. StepN er på vej til at blive en førende aktør i branchen og ændrer måden, blockchain gaming og play-to-earn modeller fungerer på ved at tilføje nye sociale anvendelser.

Hvorfor købe GMT?

GMT, der blev lanceret for kun et år siden, har allerede markeret sig som en vigtig spiller i Web3. Med sin unikke tilgang til blockchain spilmekanik har STEPN-platformen potentiale til at blive et af de bedste GameFi-projekter i kryptorummet.

Selvom STEPN nåede sit højeste niveau på $4 i løbet af kryptovinteren i 2022, er det nu kun vurderet til $0.40. Alligevel forudsiger eksperter, at STEPN kan give mere end 10 gange afkast, når det genoptager sin tidligere høje værdi og går ind i prisopdagelsesfasen i de kommende år.

3. Illuvium (ILV)

Hvad er ILV?

Illuvium, også kendt som ILV, er et blockchain-baseret spil bygget på Ethereum-platformen, der transporterer spillerne til en fantasiverden i et stort open-world metavers. Illuvium er et af de mest eftertragtede GameFi spil, der er tilgængelige, da det kombinerer fotorealistisk grafik og en dybdegående plotline for at holde spillerne engagerede.

I spillet kan spillere samle sjældne væsner kaldet Illuvials, kæmpe med dem og bytte dem i Illuvial-arenaen for at tjene kryptovaluta-belønninger. Ved at danne guilds og alliancer med andre blockchain-spillere kan spillere samarbejde for at nå spillets mål.

Illuvium giver også spillere mulighed for at handle samleobjekter som ikke-fungible tokens (NFT’er), inklusive IlluviCrafts og IlluviShares. Blockchain-teknologien sikrer, at alt gameplay er sikkert og gennemsigtigt, og giver spillerne mulighed for at modtage øjeblikkelige belønninger for deres sejre med økonomisk værdi.

Hvorfor overveje at købe ILV?

Illuvium er anerkendt som et AAA-spil i blockchain-verdenen, takket være dens avancerede grafik og store åbne verden. Spillere i fantasy-verdenen kan opleve en massiv og unik verden og drage fordel af blockchain-teknologien med spiller-ejerskab af spilgenstande og digitale valuta-belønninger.

Illuvium er en af de bedste GameFi-projekter, der er blevet lanceret i de seneste år, og teamets fremskridt har været hurtige. ILV-tokenet nåede et rekordhøjt niveau på næsten $2000 i løbet af bullmarkedet i 2021, og prisen er nu faldet til under $100. Dette kan være en god indgang for investorer i en af de mest lovende GameFi-tokens i 2023.

Med kun 2,2 millioner ILV-tokens i omløb er det en af de mest knappe GameFi-kryptoer i Web3. Som efterspørgslen efter Illuvium vokser, kan investorer forvente, at ILV-valutaen i spillet vil genvinde meget af sin tidligere værdi og potentielt bryde $1000-mærket.

4. ApeCoin (APE)

Hvad er APE?

ApeCoin (APE) er et nyt token, der repræsenterer APE Foundation og dens bestræbelser på at fremme udviklingen af metaverse-baserede fællesskaber. Selvom ApeCoin ikke er et GameFi-projekt som sådan, har APE Foundation støttet flere top-finansieringsprojekter, herunder Otherside, der anses for at være et af de bedste GameFi-projekter, der i øjeblikket udvikles.

Otherside er et stort open-world metavers fyldt med spændende quests og fantastiske landskaber, hvor spillere kan optjene kryptovaluta-belønninger for deres spilfremskridt. APE Foundation, inspireret af Yuga Labs ‘Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT-kollektion, fungerer som en decentraliseret autonom organisation ( DAO ) og hjælper med at styre udviklingen af Otherside og andre projekter i APE-økosystemet, hvilket giver organisationen en central rolle i at drive fremskridt for GameFi-virksomheder i Web3.

Hvorfor købe APE?

APE er en governance token med en stærk use case i APE Foundation, der sigter mod at skabe et nyt æra for internettet gennem udviklingen af metaverse-baserede fællesskaber og understøttelse af GameFi projekter som Otherside. APE-indehavere har stemmeret i ApeCoin DAO, hvilket giver dem indflydelse på, hvordan APE Foundation fungerer.

Med Otherside, et af de mest eftertragtede GameFi projekter, på vej kan APE stige betydeligt i værdi i fremtiden. Blockchain-spiløkosystemet ser ud til at vokse og evnen til at tjene aktiver i spillet, mens man udforsker virtuelle verdener, giver det en potentiel fordel i forhold til traditionelle spil.

APE-tokenet er værdsat til $5, og eksperter forudser betydelige afkast i fremtiden, da det endnu ikke er fuldt ud prissat i et krypto bull market. Investering i APE kan derfor være en spændende mulighed for dem, der ønsker at investere i fremtiden for metaverse-baseret spil.

5. Decentraland (MANA)

Hvad er MANA?

Decentraland (MANA) er et af de førende GameFi projekter i Web3. Det er en virtuel verden på Ethereum blockchain, hvor brugerne kan skabe, opleve og tjene penge på indhold og applikationer i et virtuelt miljø. Decentralands tilbud om fuldt tilpassede kreationer på købt jord har gjort det muligt for enhver at blive en del af universet.

Decentraland bruger spil-NFT’er til at give ejerskabsrettigheder over aktiver i spillet, såsom jordpakker og andre ting, der kan ejes, som bygninger, kunstværker, tøj og tilbehør skabt af Decentralands brugere.

MANA er det native token for Decentraland og kan bruges til transaktioner i universet eller konverteres til aktiver. Decentraland giver alle mulighed for at købe, sælge og bytte hele kortsektioner, hvilket giver spillerne en unik mulighed for verdensopbygning. Dette er en af grundene til, at Decentraland er et af de mest lovende GameFi projekter i kryptorummet.

Hvorfor overveje at købe MANA?

Decentraland (MANA) er et af de mest lovende GameFi projekter på grund af dens unikke tilbud, som kan udvides til at omfatte flere tjenester over tid. Platformen tilbyder mange forskellige GameFi projekter og brugerdefinerede oplevelser, inklusive spil i Las Vegas-stil og play-to-earn forhindringsbaner, der kan spilles for at optjene belønninger.

Decentraland har potentiale til at vokse over tid, da det er fuldstændig drevet af dets brugere. Brugere kan købe jord i Decentraland ved hjælp af MANA tokens, som giver MANA medfødt nytte og evnen til at opleve konstant stigende efterspørgsel.

For nu er MANA prissat til $0.60 efter at have faldet 90% fra sit højeste niveau nogensinde. Det møder stærk modstand, når det forsøger at genvinde dette tidligere prisniveau, men mange eksperter forudsiger, at det vil nå nye højder over tid. Det gør MANA til en af de bedste GameFi kryptoer at investere i lige nu.

6. Axie Infinity (AXS)

Hvad er AXS?

Axie Infinity (AXS) er et blockchain-baseret samlerspil, hvor spillere kan købe, opdrætte og kæmpe mod fantasivæsner kaldet Axies i et virtuelt miljø. Axies har unikke træk, som kan låses op ved at udføre forskellige opgaver og udfordringer.

Mens spillere spiller Axie Infinity, kan de maksimere deres Axies’ kraftniveau ved at indsamle og handle yderligere NFT’er. Dette kan give spillerne et forspring i kampen og hjælpe dem med at optjene spilbelønninger i form af AXS tokens.

AXS fungerer, udover ved at blive brugt til at belønne spillere for deres fremskridt, også som den vigtigste valuta for transaktioner på Axie Infinity-markedspladsen. AXS gør det nemmere for brugere at indsamle og handle sjældne axies, da de søger at bygge den bedste samling, der er i stand til at slå alle konkurrenterne.

Hvorfor købe AXS?

Axie Infinity var en af de mest populære GameFi platforme i 2021 med en imponerende daglig brugerbase på næsten 2 millioner aktive brugere. Dette skyldes platformens vanedannende gameplay, der gør det til et af de bedste GameFi projekter i Web3.

Desværre har AXS-prisen oplevet et fald i værdi efter en betydelig sikkerhedsbrist på Ronin Bridge, som er en GameFi protokol, der er specielt bygget til at understøtte spillet. Hacket resulterede i et tab på mere end $600 millioner i brugermidler, og prisen på AXS faldt fra sit højeste niveau på $160 pr. token til kun $10.

Axie Infinity-teamet har dog allerede taget skridt til at forbedre sikkerhedsprotokollen for platformen, og spillet tiltrækker stadig en stor og engageret spillerbase. Mange eksperter forventer, at AXS vil komme sig over tid, hvilket gør det aktuelle prisniveau på $10 til et godt langsigtet indgangspunkt for investorer.

7. Yield Guild Games (YGG)

Hvad er YGG?

Yield Guild Games (YGG) har skabt en blockchain-baseret platform, der har til formål at samle spillere og krypto økonomier. Som en DAO fokuserer projektet på at opkøbe og optimere in-game NFT’er med henblik på at skabe overskud for aktionærerne.

YGG køber forskellige virtuelle aktiver i spillet, såsom jordpakker eller sjældne samlerobjekter og lejer dem ud til spillere. I bytte mod at bruge disse aktiver i spillet, udveksler spillere den relevante GameFi token med YGG.

Tanken bag Yield Guild Games er, at som de bedste GameFi projekter bliver mere populære, stiger værdien af aktiverne i spillet på grund af den øgede efterspørgsel. Yield Guild Games ejer allerede en stor samling af NFT-samlerobjekter på tværs af forskellige GameFi platforme, hvilket giver dem en unik position for fremtidig vækst.

Hvorfor købe YGG?

YGG-token toppede på $10 under bull markedet i 2021, men faldt siden til $0,30 på grund af den generelle nedgang i krypto markedet, som påvirkede samler-NFT’er og GameFi kryptoer. YGG’s pris er tæt knyttet til værdien af in-game NFT’er, og derfor påvirkede dette både deres DAO og dets DAO styringstoken. DAO’en tror på, at NFT’ernes værdi vil stige over tid, mens spillet får flere globale brugere, og derfor kan eksisterende og sjældne NFT’er muligvis stige i pris over de kommende år.

Som en direkte påvirkning af succesen i blockchain gaming sektoren, forventes YGG-tokenet at stige fra dets nuværende prisniveau på $0.30, hvilket gør det til en god investeringsmulighed for investorer, der ønsker at deltage i fremtidige GameFi-projekter.

8. The Sandbox (SAND)

Hvad er SAND?

The Sandbox er en metaverse-platform, der muliggør skabelsen, ejerskabet og profit af brugerdefinerede videospiloplevelser ved hjælp af blockchain-teknologi. Platformen tilbyder en hidtil uset grad af brugerkontrol og ejerskab over spilindhold, som er blevet en central faktor i dens succes som et af de førende GameFi projekter i Web3.

SAND-tokenet, som oprindeligt blev udgivet som en ERC-20-token, giver The Sandbox-spillere mulighed for at skabe, købe, bytte og tjene penge på brugerdefinerede spil, herunder samleobjekter og genstande, der kan bruges til at opbygge verdenen. Det unikke ved The Sandbox er, at det ikke kun giver brugerne mulighed for at dele deres kreationer, men også tilbyder dem muligheden for at tjene penge på dem gennem kryptovaluta-belønninger.

The Sandbox-økosystemet understøtter en retfærdig og åben markedsplads for spiludviklere ved at inkludere en integreret NFT-markedsplads, hvor udviklere kan sælge deres kreationer og minimere gebyrerne ved at bruge SAND-tokenet. Dette giver en stærk motivation til at fremme kreativitet og empowerment i digitalt spil, og gør SAND-tokenet til en interessant investeringsmulighed i GameFi-industrien.

Hvorfor købe SAND?

The Sandbox er anerkendt som et af de mest vellykkede GameFi-projekter i Web3, da det har prioriteret brugergenereret indhold og en integreret økonomi. SAND tokenet er i øjeblikket den mest værdifulde GameFi-krypto efter markedsværdi, hvilket er et tegn på spillets popularitet og unikke karakter.

Sammenlignet med Minecraft, der har global appel, har The Sandbox potentiale til at tiltrække en lignende brugerbase på grund af dens økonomiske incitamenter og muligheder for brugergenereret indhold.

SAND tokenet er i øjeblikket prissat til $0.70, og det forventes at genoprette sin tidligere høje værdi på $7.50 i løbet af de kommende år. På grund af dette kan det være en fordelagtig langsigtede investeringsmulighed til den nuværende pris på $0.70.

9. My Neighbour Alice (ALICE)

Hvad er ALICE?

My Neighbor Alice (ALICE) er en blockchain-spilplatform, hvor brugere kan samarbejde og skabe deres egne virtuelle verdener. Platformen giver spillerne mulighed for at designe avatarer, tilpasse egenskaber og farme aktiver ved hjælp af NFT’er.

ALICE tokenet driver økonomien på platformen og bruges til at handle varer og samarbejde i projekter. My Neighbor Alice bruger en kombination af blockchain-teknologi, digital asset management og smart contracts for at give brugerne en enestående spiloplevelse.

Platformen er åben for spillere på alle niveauer og tilbyder endeløse eventyr på blockchain. Denne unikke platform appellerer til både traditionelle og blockchain-spilmarkeder ved at tage en populær genre og ombygge den med muligheden for at handle med aktiver i spillet og optjene økonomiske belønninger.

Hvorfor købe ALICE?

My Neighbor Alice er et af de bedste GameFi-projekter på markedet, og dens popularitet er steget hurtigt siden lanceringen i 2021. Selvom spillet stadig er forholdsvis nyt, har det allerede tiltrukket en betydelig brugerbase og fortsætter med at tiltrække flere spillere.

ALICE projektet er inspireret af det populære spil Animal Crossing, som er elsket af millioner af mennesker over hele verden. My Neighbor Alice har dog et unikt twist ved at kombinere de bedste gameplay-elementer med blockchain-baserede fordele.

I øjeblikket er ALICE tokenet kun $1.84 værd efter at være faldet over 90% fra sit højeste niveau nogensinde. Dette giver det et stort potentiale for fremtidige gevinster, da spillet fortsætter med at udvikle sig og tiltrække flere brugere. ALICE kan meget vel vokse betydeligt fra sit nuværende prisniveau og blive en af de bedste investeringer i GameFi.

10. Game of Silks (SILK)

Hvad er SILK?

Game of Silks er et spændende NFT-samlespil, der drejer sig om fuldblodsheste og væddeløb. Spillet giver brugerne mulighed for at købe NFT’er, der repræsenterer rigtige heste, samt andele i stalde for at opdrætte nye fuldblodsheste.

Som i den virkelige verden af hesteavl er der betydelige risici forbundet med at opdrætte en hest, og spillere modtager opdateringer i realtid om deres hestes tilstand. Selv hvis en spiller køber en løbsvindende NFT, er hesten muligvis ikke egnet til avl. Derfor kan spillere købe avls-NFT’er, der optjener point og token-belønninger afhængigt af hestens ydeevne.

Game of Silks er en innovativ use case for blockchain-spil, hvor spillerne kan tjene kryptovaluta-belønninger baseret på deres hestes præstationer i den virkelige verden. Selvom spillet stadig er relativt nyt, kan det potentielt vokse og blive en populær del af GameFi-økosystemet.

Hvorfor købe SILK?

SILK er et nyt token, der appellerer til alle, der drømmer om at eje deres egen væddeløbshest. En nøglefunktion i spillet er, at brugerne kan købe heste som føl og se dem vokse op til at blive mesterheste ved nogle af verdens største begivenheder.

Hvis en spiller køber en succesfuld hest, kan belønningen være stor, ligesom i den virkelige verden. Game of Silks fusionerer den digitale og fysiske verden på en unik og innovativ måde og kan over tid revolutionere hestevæddeløbssporten.

11. Splinterlands (SPS)

Hvad er SPS?

Splinterlands er et populært NFT samlekortspil, hvor spillere kan opbygge deres egne kortkollektioner, før de udfordrer andre spillere online. Det er inspireret af klassiske samlekortspil såsom Yu-Gi-Oh! og Magic The Gathering, som har været medvirkende til dets succes på blockchain-området.

Spillet kombinerer elementer fra traditionelle ikke-blockchain-spil med kryptovalutaens fordele. Brugere kan optjene økonomiske belønninger med SPS tokenet, da blockchain-teknologi giver en ny spiloplevelse til en klassisk genre.

Splinterlands ønsker at skabe en underholdende og meningsfuld spiloplevelse, der også fremmer blockchain-teknologi kendskab. GameFi-platformen bruger NFT’er, som kan købes, sælges eller handles på Splinterlands’ markedsplads. Dette giver alle mulighed for at tjene penge, mens de maksimerer deres præstation i kamp.

Hvorfor købe SPS?

Splinterlands er et af de hurtigst voksende blockchain-spil. Den er bygget på en forbrugervenlig blockchain, der kan skaleres globalt, og platformen er vokset til at blive en af de mest populære titler i GameFi økosystemet på kort tid.

Efter at have lanceret SPS tokenet i 2021, har Splinterlands udvidet sit blockchain-udbud. Det cementerede for nylig sin position som et af de bedste GameFi projekter i Web3 og overgik den store milepæl på 2 milliarder afspilninger i alt.

Som et relativt nyt token og et meget vellykket blockchain-spilprojekt har Splinterlands et betydeligt opsidepotentiale. Den nuværende pris er kun $0.03, hvilket kunne være et godt indgangspunkt for alle, der ønsker at købe et fantastisk GameFi projekt i dets tidlige stadier.

12. AltSignals (ASI)

Hvad er ASI?

AltSignals er, selvom det teknisk set ikke er en GameFi-virksomhed, stadig en af de mest populære investeringer på markedet lige nu. Projektet deler ligheder med andre GameFi-platforme ved at integrere kryptoindtjening, men AltSignals’ unikke nytteværdi er, hvad der adskiller det fra flokken.

Først og fremmest er AltSignals et online handelsfællesskab, der deler rentable købs- eller salgssignaler med sine medlemmer. Platformen har udgivet en algoritmisk handelsindikator kaldet AltAlgo™, som har haft en succesrate på 90%. Nu er ASI tokenet designet til at bringe flere fordele til fællesskabet ved at introducere et nyt AI-drevet handelsværktøj.

ActualizeAI er drevet af kunstig intelligens og leverer meget nøjagtige handelssignaler. Værktøjet er i øjeblikket under udvikling og er specielt designet til at forbedre AltAlgo™s allerede vellykkede succesrate.

Det nye AI-tilbud fra AltSignals kombinerer maskinlæringsalgoritmer med naturlig sprogbehandling (NLP). Dette gør det muligt for ActualizeAI at analysere store og komplekse datasæt øjeblikkeligt og give nøjagtige købs- eller salgssignaler til kryptohandlere.

Hvorfor købe ASI?

Med ASI tokenet kan alle indehavere få adgang til ActualizeAI og AI Members Club, som tilbyder yderligere fordele såsom styringsrettigheder, beta-testprivilegier og muligheder for at tjene digitale aktiver gennem forskellige funktioner.

Da ASI er en ny udgivelse og en af de førende inden for blockchain-baseret AI-revolution, kan det potentielt blive meget værdifuldt over tid. ASI token presalet repræsenterer en god mulighed for at deltage i et spændende nyt projekt, da tokenet næppe vil vende tilbage til disse lave prisniveauer igen.

Er GameFi kryptovalutaer en god investering?

GameFi projekter er ved at revolutionere traditionel gaming ved at introducere ekspansive virtuelle verdener, brugergenereret indhold og økonomiske belønninger integreret i spiløkosystemet. Disse fordele forventes at skabe yderligere efterspørgsel over tid, hvilket gør GameFi kryptovalutaer til en lovende investeringsmulighed.

Hvad er den bedste krypto at købe nu?

Metacade er et af de mest spændende blockchain-projekter i øjeblikket. Det har tiltrukket betydelig opmærksomhed takket være dets unikke blockchain-tilbud og kombination af traditionelle spilelementer og blockchain-baserede funktioner.

Metacade er den største samling af P2E arkadespil på blockchain. Hver titel tilbyder spillere automatiske økonomiske belønninger, og projektet forventes at tiltrække mange brugere over tid. Metacade’s tilbud er unikt og forventes at revolutionere gaming og blockchain-verdenen.

Ofte stillede spørgsmål om krypto

Hvilken retning bevæger GameFi sig i, i fremtiden?

GameFi er en bred betegnelse, der refererer til blockchain-projekter, der kombinerer spil og økonomi. Tokenisering og blockchain-teknologi gør det muligt at generere automatiske økonomiske belønninger for spillerne, mens de spiller spillet takket være fleksibiliteten i smarte kontrakter.

GameFi anses bredt for at være en banebrydende ny udvikling for den generelle spilindustri. Ved at kombinere dybtgående metaverse-verdener og integrerede økonomiske belønninger kan GameFi blive en grundpille, der fører til en konstant stigende samlet værdi.

Er det muligt at stake GameFi-tokens?

Mange GameFi-platforme giver brugerne mulighed for at satse tokens direkte på platformen, hvilket giver spillerne mulighed for at generere passiv indkomst ved at levere likviditet og hjælpe med at sikre platformen.

Hvordan tjener GameFi-projekter penge?

Mange GameFi-projekter er gratis at spille, og NFT-integrationen i spillet hjælper med at generere likviditet. Projekterne kan dog også tjene penge på andre måder, inklusive direkte investering i det native token.

Da GameFi-projekterne er baseret på at tjene penge, mens spillet spilles, skal projekterne være omhyggelige med at generere flere indtægter, end de udbetaler i kryptovaluta-belønninger. Dette er med til at sikre, at GameFi-projekterne er økonomisk bæredygtige, og som følge heraf, eksisterer der ofte flere likviditetsstrømme for de bedste GameFi-projekter.

Hvad er Metaverse?

Metaverse refererer typisk til virtual reality-verdener integreret med blockchain-teknologi. Brugere fordybes dybere end nogensinde ved at bringe massive multiplayer open-world rollespil (MMORPG’er) ind i den virtuelle verden. Blockchains evne til at levere samleobjekter og reel økonomisk værdi i disse spil gør dem ekstremt attraktive for spillere.

Du kan deltage i Metacade presalets sidste fase her .