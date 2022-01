GameStop-aktierne steg 22 % i forlænget handel torsdag, efter at en Wall Street Journal-rapport afslørede, at spilvareforhandleren planlægger at skabe en non-fungibel token (NFT) markedsplads. Rapporten, som citerede folk, der er bekendt med sagen, afslørede yderligere, at GameStop søger at skabe cryptocurrency-partnerskaber for at skabe spil og produkter til NFT-markedet.

Efter sigende har det Grapevine, Texas-baserede firma ansat over 20 personer til at drive NFT-forretningen, som vil indeholde et online-hub til køb, salg og handel med NFT'er af virtuelle videospilsvarer såsom avatar-outfits og våben.

I skrivende stund skifter GameStop-aktien (GME) hænder til $131,03. Denne pris repræsenterer en stigning på 1,28% på dagen. Ved at udnytte det blomstrende NFT-marked kan GameStop få et tiltrængt temposkifte, der frigør det fra sin tendens til at registrere massive tab på trods af aktiens modstandsdygtighed.

GameStop er i øjeblikket afhængig af fysisk salg af nye og brugte fysiske videospil. Ryan Cohen, selskabets nyvalgte bestyrelsesformand, er dog opsat på at styre selskabet i en teknologisk retning.

Navnlig er GameStops beslutning om at omfavne NFT'er ikke ny. Virksomheden lancerede en bare-bone-webside kaldet GameStop NFT i maj 2021.

Hjemmesiden inviterede indholdsskabere til at deltage i udformningen af NFT-platformen og bemærkede:

"Vi byder ekstraordinære ingeniører (solidity, react, python), designere, gamere, marketingfolk og samfundsledere velkommen. Hvis du vil slutte dig til vores team, så send din profil eller noget du har bygget til: [email protected]”

At skabe strategiske partnerskaber

Ifølge kilderne beder GameStop udvalgte spiludviklere og udgivere om at liste NFT'er på sin markedsplads, når det lanceres senere i år. Helt konkret, så rykker firmaet tættere på at indgå to strategiske partnerskaber med to kryptofirmaer, der vil dele deres teknologi og co-investere i spil, såvel som andre NFT-relaterede initiativer.

Loopring, en lag-2-protokol, der rygtes at være et af de virksomheder, der arbejder med GameStop, oplevede også sin oprindelige token-stigning. I skrivende stund er Loopring (LRC), den 61. største krypto efter markedsværdi, steget med 6,66 % i løbet af de seneste 24 timer for at skifte hænder til $1,81.

Selvom integration af NFT'er i forretningen kan hjælpe med at vende GameStops held, er det værd at bemærke, at planen er risikabel. Eksperter mener, at NFT-rummet er en massiv boble, der uundgåeligt vil briste og efterlade investorer ødelagt.