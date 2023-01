Genesis ansøger om konkurs, hvad betyder dette for krypto?

Vigtigste konklusioner

Genesis har over 3 milliarder dollars i gæld og 100.000 kreditorer

Gemini, der e børsen grundlagt af Winklevoss-tvillingerne, har truet med et sagsanlæg over et ubetalt lån på $900 millioner

SEC har også anlagt sag mod Genesis for uregistreret værdipapirhandel

Genesis’ moderselskab er DCG, der er det samme selskab som driver Grayscale Bitcoin Trust, der er verdens største Bitcoin-fond

Smitteeffekten fortsætter med at skylle igennem branchen, hvor investorerne håber på, at det værste er ved at være overstået

DCG har andele i over 200 kryptovaluta virksomheder, herunder Circle, Kraken og medievirksomheden CoinDesk, som nu søger et salg

I et træk, som lige præcis alle så komme, så har udlånsarmen af kryptovaluta platformen Genesis endelig indgivet sin konkursbegæring.

Dette er endnu et offer på listen over Sam Bankman-Frieds ofre, hvor Genesis bliver det seneste firma, der bukker under for smitten udløst af FTX-kollapset. Men kryptovaluta investorerne er lige nu bekymrede over den efterfølgende skade, der kunne opstå fra denne konkursansøgning, idet Genesis’ moderselskab er Digital Currency Group (DCG) – det samme selskab, som ejer Grayscale Bitcoin Trust, der er den største Bitcoin fond i verden.

Lad os derfor analysere, hvad det hele betyder.

Enorm konkursbegæring

Hvis man kigger på konkursdokumenterne, så opførte Genesis over 100.000 kreditorer. De har angiveligt gæld på mere end $3 milliarder.

Sagen havde længe været diskuteret. Platformen suspenderede udbetalingerne den 16. november i kølvandet på det store FTX-kollaps. Den bekræftede dog, at den “ikke havde nogen planer” om at indgive en konkursbegæring og i stedet ville forsøge at løse situationen “med konsensus”.

Derefter kæmpede den for at skaffe midler for at afværge det uundgåelige. Den søgte efter sigende investeringer fra Binance, som afviste dette på grund af en interessekonflikt. Den henvendte sig også til flere private equity-firmaer, men har i sidste ende anmodet om Chapter 11 konkursbeskyttelse.

Hvad sker der med Gemini?

Ansøgningen kommer i samme uge, som SEC anlagde en sag mod Genesis og dets tidligere partner, Gemini, på grund af uregistrerede transaktioner med værdipapirer.

Gemini er en kryptovaluta børs grundlagt af Winklevoss-tvillingerne og tilbød et lignende “Earn”-produkt til mange af disse kryptovaluta udlånere. Problemet var bare, at det skete i samarbejde med Genesis. Under betingelserne for Earn sendte kunder krypto til Gemini i håbet om at tjene et afkast. Gemini overførte disse midler til Genesis, som derefter investerede disse midler for at få udbytte, som efterfølgende skulle udbetales til disse kunder.

Winklevoss-tvillingerne siger, at Gemini skylder dem $900 millioner gennem Earn-produktet. Udbetalingerne fra Gemini Earn-produktet er i øjeblikket suspenderet.

Cameron Winklevoss reagerede på nyheden om Genesis-konkursansøgningen på Twitter og truede med et sagsanlæg, medmindre “et retfærdigt tilbud til kreditorerne” blev givet af DCG og CEO Barry Silbert. Han har anklaget Silbert for “svig” og krævet, at han træder tilbage som administrerende direktør.

6/ Unless Barry and DCG come to their senses and make a fair offer to creditors, we will be filing a lawsuit against Barry and DCG imminently. — Cameron Winklevoss (@cameron) January 20, 2023

DCG i midten af det hele

For det bredere marked er det inddragelsen af DCG, der er den virkelige bekymring.

Virksomheden med digitale aktiver har en andel i over 200 kryptovaluta virksomheder, herunder kryptovaluta børsen Kraken og stablecoin-udstederen Circle. Det mest højt profilerede er dog det faktum, at dette er moderselskabet til Grayscale Bitcoin Trust, som er den største Bitcoin fond i verden. Den er kommet under stigende kontrol i forbindelse med sikkerheden af dens reserver efter FTX-kollapset, såvel som de problemer, som DCG står overfor.

Fonden har handlet med en stejl rabat på sin iboende værdi, hvor afvigelsen steg til 50% efter FTX. Jeg skrev en analyse af tendensen for to uger siden efter at den vendte tilbage, og handlede på daværende tidspunkt med en rabat på 37%. Rabatten er i øjeblikket på 40%.

DCG ejer også CoinDesk, der er den kendte kryptovaluta nyhedspublikation. Der undersøger i øjeblikket nu et potentielt salg. Ironisk nok var det nyhedssiden, der oprindeligt offentliggjorde scoopet om FTX, som udløste alle problemerne for DCG.

“I løbet af de sidste par måneder har vi modtaget adskillige indgående tegn på interesse for CoinDesk”, sagde CEO Kevin Worth i denne uge.

Med hensyn til Silbert, så skrev den problemramte administrerende direktør på Twitter i sidste uge, at “det har været udfordrende at få sat spørgsmålstegn ved min integritet og gode hensigter efter at have brugt et årti på at hælde alt hvad jeg havde ind i denne virksomhed (DCG og rummet med et utrætteligt fokus på at gøre tingene på den rigtige måde) ”.

DCG reagerede på kaosset ved at skære i udbyttet og fortælle aktionærerne, at de vil fokusere på at styrke sin egen balance.

“Som svar på det nuværende markedsmiljø har DCG været fokuseret på at styrke vores balance ved at reducere driftsomkostningerne og bevare likviditeten. Derfor har vi truffet beslutningen om indtil videre at suspendere DCG’s kvartalsvise udbytteafkast,” meddelte DCG tirsdag. .

Hvad betyder dette for krypto?

Hvad angår markedet som helhed, så er dette blot en fortsættelse af den katastrofe, der omhyller hele FTX-kollapset. Smitten var altid uundgåelig givet et hul på $8 milliarder på FTX’s balance. I sandhed er det noget overraskende, hvor godt kryptovaluta branchen har klaret sig igennem alt dette.

Bitcoin er steget 25% i forhold til året, ETH er steget 27%, hvor begge handlede på omkring det samme niveau, som før konkursen. Makroklimaet ser lidt mere optimistisk ud end for et par måneder siden, idet de blødere inflationsmålinger har fået investorer til at satse på, at centralbankerne vil afvikle deres højrentepolitik hurtigere end tidligere forventet.

Hvis vi vender tilbage til krisen centrale del, så vaklede Bitcoin, men holdt dog fast ved niveauet over $15.000.

Måske det største problem her den fortsatte ødelæggelse af kryptovalutaernes omdømme. Tilbagetrækningen af den institutionelle accept vil sandsynligvis være alvorlig, og reparationsprocessen forude er lang.

Verdensøkonomien vipper på randen af en recession, idet byrden af høje renter fortsætter med at suge likviditet ud af markederne. Derudover er inflationen fortsat høj med en leveomkostningskrise på verdensplan, og dette er på trods af at billedet har set mere positivt ud i løbet af de sidste par måneder. Og så er der også det lille spørgsmål om en krig i Europa.

Dette er enorme udfordringer for markederne og undertrykker priserne overalt. Usikkerheden er lige nu lige så høj, som den var under det store økonomiske krak i 2008. Og alligevel, ud over disse enorme modvinde, så bliver krypto ved med at skade sig selv, hvilket blot er med til at forøge hele problemet.

Investorerne kan nu kun håbe på, at effekterne fra skandalerne i 2022 ikke vil byde på flere overraskelser. Og især nu, hvor makrosituationen er så alvorlig, så behøver branchen ikke flere selvforskyldte problemer.