Gik du glip af Dogecoin? Mød Metacade (MCADE) Crypto Presale

Dogecoin (DOGE) er nu en top 10 kryptovaluta efter at have startet på kun $0,0003 pr. token. ‘Small-cap ædelstene’ som DOGE kan være svære at afdække, men Metacades (MCADE) krypto-forsalg er måske den næste store ting.

Metacade: Den bedste perle siden Dogecoin?

Dogecoin har givet over et 2000x afkast, siden den første gang blev lanceret i december 2013. Det er et godt eksempel på det høje vækstpotentiale for kryptoinvesteringer i tidlige stadier. Desværre gik de fleste glip af de vanvittige gevinster fra DOGE, men der er stadig masser af muligheder tilbage i Web3.

Krypto-presales er nogle af de mest lukrative investeringsmuligheder, der findes lige nu. Presales er den tidligste indsamlingsfase for Web3-projekter, og de giver ofte betydelige afkast for langsigtede ejere.

Metacade (MCADE) har netop startet sit krypto-presale og ser allerede ud til at være en af de bedste investeringsmuligheder i 2023. fuldstændig udsolgt på kort tid og tiltrak 1,12 millioner dollars i finansiering, da 140.000.000 MCADE blev solgt på pris på $0,008.

Tidlige investorer i Metacade kan forvente massive afkast, da platformen er en omfattende GameFi-oplevelse, der sigter mod at blive et centralt knudepunkt for Web3-fællesskabet. Ikke kun søger Metacade at tilbyde et voksende udvalg af Play2Earn ( P2E ) spil, men også adgang til nogle af de mest værdifulde alfaer i rummet og omfattende indtjeningsmuligheder ud over dets arkade.

Kunne MCADE nå $1 i 2023?

Efter krypto presalet vil MCADE lancere på decentraliserede børser (DEX’er) i sin offentlige IDO, hvilket forventes at øge efterspørgslen på tokenet og presse prisen yderligere op. Eksperter forudser eksplosive prishandlinger for MCADE, hvor investorer retter sig mod to vigtige prisniveauer.

Det øvre mål for MCADE er $1, hvilket ville være en 50x gevinst fra slutningen af kryptoforsalget. Dette ville kræve, at MCADE skulle bryde igennem vigtige modstandsniveauer ved $0,50 og $0,75, men givet hypen omkring projektet, er $1 opnåeligt for MCADE.

Hvad er Metacade?

Metacade bliver den største on-chain arkade, der tilbyder en række afslappede og konkurrenceprægede spiloplevelser på tværs af et udvalg af titler i arkade-stil. Hvert spil i Metacade planlægger at have en indtjeningsmekanik, som giver MCADE token-belønninger til spillere for at nå niveauer og komme videre gennem hver titel.

Ydermere er Metacade ved at blive et pulserende community-hub, hvor spillere kan få adgang til den seneste information om blockchain-spilområdet. Metacade viser de hotteste trends, de seneste titler og alle de bedste tips og tricks til, hvordan du får mest muligt ud af blockchain-spiloplevelsen.

Hvordan fungerer Metacaden?

Spillere vil være i stand til at spille et stort udvalg af forskellige P2E-spil og begynde at tjene MCADE-tokens, så snart de kommer ind på platformen. Metacade vil også tilbyde konkurrenceorienterede spillere chancen for at tafprøve deres færdigheder mod spillere fra hele verden gennem dens Compete2Earn-funktion.

Metacade er fællesskabsdrevet og har til formål at skabe en central placering for alt, hvad GameFi har og er. Et centralt initiativ for at tilskynde til samfundsengagement er den innovative Create2Earn-mekanisme. Dette vil belønne brugere med MCADE-tokens for at bidrage til fællesskabet på en række måder, herunder deling af indsigt, udsendelse af spilanmeldelser og interaktion med andre brugere.

Platformen vil også være vært for en jobtavle fra 2024 og frem, som vil give krypto-entusiaster et adgangspunkt til at lancere en karriere i Web3. Ud over fuldtidsarbejde med Metacade -partnere kan brugere ansøge om projektarbejde, freelanceroller, og teste nye spil, før de officielt lanceres.

Metacade: En nøglespiller til at ændre spillet

GameFi har været en banebrydende udvikling for hele spilindustrien, men indtil nu har blockchain-spillere manglet et centralt community-hub. Metacade tilbyder en løsning ved at bygge en omfattende platform til at appellere til spillere fra hele verden, der kombinerer det sjove ved spil, indholdsproduktion og mange krypto-indtjening muligheder for sit fællesskab.

Ud over dette vil Metacade hjælpe med at finansiere den næste generation af arkadespil, der skal bygges på platformen. Spiludviklere kan indsende investeringsforslag til Metacade-fællesskabet, som vil få magten til at bestemme, hvilke spil der kommer ind på platformen i fremtiden. Vindende investeringsforslag skal forsynes med tidlig finansiering gennem Metagrants-programmet, der hjælper med at drive innovation på tværs af GameFi-scenen som helhed.

Er MCADE værd at købe?

MCADE crypto presale er en fantastisk mulighed for at opnå et betydeligt investeringsafkast. Efter at 100 procent af tokens blev udsolgt i betafasen, forbereder Metacade sig på et vellykket (og muligvis hurtigt udsolgt) presale.

Indtil videre er MCADE $0.012. Denne pris vil stige til $0,02 ved den sidste fase af kryptopresalet, så investorer bør være hurtige til at tilføje så mange MCADE til deres portefølje som muligt, før prisen stiger for meget. Metacades krypto-presale kan vise sig at være en af de bedste resultater for 2023 og kan potentielt producere afkast på DOGE-niveau i de følgende år.