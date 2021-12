Gitcoin (GTC) er steget i intradag-handel i dag med næsten 6% på udgivelsen af denne artikel. Alle momentumindikatorer peger også mod en anstændig og stabil optrend. Mønten har været stigende siden slutningen af november. Faktisk handlede det på et tidspunkt for godt over $20, selvom nogle af disse gevinster er trukket tilbage. Så er det tid til at købe Gitcoin (GTC), og hvor langt kan dette momentum gå? Her er nogle højdepunkter:

Gitcoin (GTC) ser en bullish optrend, hvor alle momentumindikatorer ser meget positive ud på kort sigt.

Mønten er steget med næsten 50% på bare en måned på trods af den seneste markedsdækkende kryptokorrektion.

Nogle analytikere er ekstremt positive overfor GTC og ser på en pris på $23,3 i denne stigning.

Datakilde: Tradingview.com

Gitcoin (GTC) – prishandling og analyse

Væksten i GTC i den seneste måned har været ret imponerende. I slutningen af november svævede mønten på omkring $7,5. På trods af et massivt udsalg af krypto i begyndelsen af december lykkedes det for GTC at holde fast, og til sidst brød mønten forbi sin overheadmodstand på $9,91.

Lige siden har det været en bullish stigning, der har bragt GTC til langt over $20 på et tidspunkt. I skrivende stund handlede mønten til $11,82. Selvom det er klart, at GTC har trukket nogle af disse fantastiske gevinster tilbage, handler det stadig et godt stykke over 70 % fra dets laveste niveauer i slutningen af november. Analytikere forbliver også ekstremt positive omkring GTC, og nogle estimerer en stigning på kort sigt, der vil tage mønten tilbage over $20.

Skal du købe Gitcoin (GTC)?

Det bedste tidspunkt at købe GTC ville have været for en måned siden, da det dykkede. Men der er stadig en masse fordele for vækst. For kortsigtede spekulative handlende er det sandsynligt, at GTC vil ramme $20 på kort sigt, hvilket giver dig den perfekte chance for at ride denne tyrebølge.