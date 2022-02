GlobalBlock bliver Premier Sports Network (PSN)'s officielle digitale aktivpartner

Samarbejdet vil se GlobalBlock få adgang til førende sportspersonligheder og klubber, med en fremragende mulighed for at fremme adoptionen af krypto i sportsindustrien.

GlobalBlock UK, et helejet datterselskab af GlobalBlock Digital Asset Trading Limited, har annonceret et partnerskab med den førende sportsplatform Premier Sports Network (PSN), med det formål at fremme det digitale aktivrum inden for den globale sportsindustri.

En pressemeddelelse delt med CoinJournal tirsdag siger, at GlobalBlock UK nu er PSN's officielle partner for digitale aktiver.

Aftalen vil se, at den britiske udbyder af kryptomæglertjenester får eksklusiv adgang til sportsledere fra hele verden.

Særligt bemærkelsesværdigt vil være den massive eksponering og samarbejder, som GlobalBlock vil få fra sine interaktioner med den engelske Premier League (EPL) og Premier League Rugby, sagde selskabet i erklæringen.

Fremmelse af kryptoadoption og uddannelse

GlobalBlocks partnerskabschef Ben Small bemærkede, at sportsindustrien oplever øget brug af krypto til betalinger. Han pegede på det stigende antal klubber, spillere og virksomheder, der betaler løn eller skriver sponsoraftaler i kryptovaluta, som en "enorm mulighed" for vækst.

“Dette er en meget spændende aftale for os, og vi er glade for at være PSN's officielle partner for digitale aktiver. Vi ser dette som en enorm vækstmulighed for GlobalBlock, ikke kun for at drage fordel af den stigende tendens til brug af krypto inden for sport, men for at give uddannelse til PSN's interessenter,” tilføjede Small.

Kai McKechnie, chef for marketing hos PSN sagde, at partnerskabet vil hjælpe med at forbedre kryptouddannelsen.

"Manglen på kryptouddannelse og dens regulering inden for sportssektoren er nøgleområder, der skal løses, og i partnerskab med GlobalBlock vil vi støtte industrien med en pålidelig service," sagde McKechnie.

Partnerskabet vil give GlobalBlock UK mulighed for at arbejde sammen med PSN på adskillige projekter, herunder henvisninger til sportsklubber og undervisningsværksteder. Det digitale aktivfirma vil også optræde i PSN's magasin og nyhedsbreve.

GlobalBlock Limited blev etableret i 2018 og er registreret i Storbritannien som en kryptoaktiv virksomhed. Virksomheden, der leverer execution trading og safe custody-tjenester til enkeltpersoner og institutioner, har ansøgt om fuld licens fra Financial Conduct Authority (FCA).

EPL har i stigende grad set klubber se på den potentielle brug af krypto i deres virksomhed, hvor bevægelser til non-fungible tokens (NFT'er) og fan-tokens allerede har slået rod.