GMT Token tilføjede for nylig en ny måde at hjælpe krypto-entusiaster med at købe deres oprindelige aktiv. Ud over krypto-til-krypto-metoden samarbejder GMT nu med Advcash for at lette processen med at købe det.

Hvis du er tiltrukket af unikke funktioner og ønsker at lære, hvordan og hvor du kan købe GMT Token, er denne guide til dig.

Topsteder at købe GMT Token nu

Da GMT er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe GMT ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe GMT lige nu:

1. Køb ETH på en reguleret børs eller mægler, som eToro ›

Vi foreslår eToro, fordi det er en af verdens førende handelsplatforme til handel med flere aktiver, en børs og wallet i ét med nogle af de laveste gebyrer i branchen. Det er også begyndervenligt og har flere betalingsmetoder til rådighed for brugerne end nogen anden tilgængelig tjeneste.

2. Send din ETH til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din ETH til GMT

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder GMT.

Hvad er GMT Token?

GMT Token faktureres som et token understøttet af reelle aktiver, der bringer daglige BTC-indtægter til sin ejer. Hver GMT understøttes af reel computerkraft (TH/s) via SHA-256-protokollen. Protokollen kører på Ethereum.

Det oprindelige problem var 100.000.000 tokens på Ethereum blockchain-platformen, som understøttes af 100.000 TH/s, så 1 GMT = 0,001 TH/s.

GMT's team introducerer konstant yderligere kapaciteter og udfører yderligere emissioner af GMT-tokenet. Deres hovedmål er at bringe antallet af tokens i omløb op på 10 milliarder GMT.

Efter hver yderligere emission aktiverer holdet mekanismen til at brænde 20-100% af nye tokens, hvilket fører til en stigning i rentabiliteten af GMT.

Den frigivne computerkraft omfordeles blandt alle GMT'er i omløb, hvilket øger den computerkraft, der giver tokens såvel som mineindtægter.

Burde jeg købe GMT Token i dag?

I betragtning af hvor svært det er at komme med en nøjagtig forudsigelse af kryptovaluta, bør du aldrig tage nogen beslutninger, der påvirker din økonomi, før en dybdegående markedsanalyse er lavet. Invester ikke mere, end du har råd til at tabe.

GMT Token prisforudsigelse

Digital Coin Price forudser en langsigtet prisstigning. Mønten handles for $0,24 i skrivende stund. De forudser, at den vil handle for et gennemsnit på $0,31 i år, op til et maksimum på $0,33. I 2023 vil det være mindst $0,31 værd. Det kan gå op til $0,40.

I 2024 er minimumsprisen $0,29, og den maksimale forudsagte pris er $0,41. I 2025 vil prisen variere fra $0,41 til $0,51.

