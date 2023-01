Gør dig klar til den næste 100x-mulighed med Metacade (MCADE)

Metavers industrien har mærket hovedparten af de langsigtede bearish kryptomarkedsforhold i løbet af 2022, hvor adskillige førende metaverse-mønter faldt alarmerende i værdi. Den gode nyhed er, at nogle nye metaverse-projekter modvirker tendensen og præsterer bullish.

En sådan nykommer til metaverse-industrien er Metacade, som er designet til at blive den førende blockchain GameFi-udbyder i løbet af det næste år med deres virtuelle videospil arkade. Deres presale-præstation har ført til forudsigelser om, at deres MCADE-token kunne være det næste, der giver investorer 100x gevinster.

MCADE kunne vise sig at blive årets køb

Metacade havde fanget opmærksomheden hos GameFi-fans og krypto-investorer før presalet blev lanceret i november 2022. Hypen omkring blockchain play-to-earn (P2E) spilplatformen er fuldt ud berettiget. Beta-presalet af MCADE-tokenet blev udsolgt inden for tre uger efter udgivelsen,og indsamlede langt over $1 million i processen.

Med værdien af MCADE-tokens indstillet til at stige gennem hver fase af presale-fasen fra dens beta-pris på $0,008 hver til $0,02, når den niende og sidste fase afsluttes, tilbydes der pæne afkast til den bullish tidlige investor. Tusinder er allerede strømmet til Metacade for at maksimere deres gevinster. MCADE offentliggøres på decentraliserede børser (DEX), efter presalet slutter.

Metacades interessante whitepaper viser dybden af platformens planer, der strækker sig langt ud over blot at være en traditionel P2E-platform. Disse planer, der byder på banebrydende og i sidste ende fører til en overgang til en fuldgyldig og selvstyrende decentraliseret autonom organisation (DAO) inden 4. kvartal 2024, har ført til, at eksperter forudsiger, at Metacade kan blive det næste metaverse projekt for at opnå 100x gevinster for investorer i 2023.

Hvor højt kunne MCADE gå i 2023?

Værdien af MCADE er allerede garanteret at stige med hver fase af Metacade-forsalget. Når MCADE rammer DEX’er for globalt offentligt forbrug, vil tokenprisen være $0,02, hvilket tilbyder noget af det bedste inden for metaverse-industrien.

Metacade har en samlet fast forsyning på 2 milliarder MCADE-tokens. Denne øgede eksponering af MCADE-tokens på offentlige børser, kombineret med det momentum, der er opbygget over tokens forudsalg, forventes at resultere i en stigning i prisen, efterhånden som efterspørgslen stiger markant. Eksisterende token-indehavere, der kom ind tidligt under presalet, vil sandsynligvis holde fast i deres aktiepost og forvente, at prisen vil stige i vejret, hvilket fører til potentielt stotr gevinster.

MCADEs indbyggede værktøj, den blomstrende platforms køreplan og funktioner i flere lag betyder, at prisen kan overstige $1-mærket i 2023. Dette kan føre til potentielle 100x gevinster for de kloge investorer, der udnyttede den undervurderede MCADE-pris i forsalg.

Hvad er Metacade?

Metacade bruger Ethereum blockchain-teknologi og banebrydende Web3-udviklingsteknikker til at bygge metaverse-industriens førende virtuelle videoarkade. Arkaden lover et stadigt udviklende og stigende bibliotek af play-to-earn (P2E) titler, der giver GameFi-spillere mulighed for at få adgang til vanedannende spil fra klassiske arkade titler fra tidligere tider til helt nye titler udviklet eksklusivt eller Metacade.

Andre funktioner ved Metacade er det, der virkelig adskiller det fra rivaliserende GameFi-titler, og tilføjer flere lag af dybde, som sjældent findes i den metaverse spilindustri. Fra det innovative Metagrants-initiativ, der blev lanceret i 3. kvartal 2023, til flere muligheder for at få yderligere passive indkomster.

Overgangen til at blive en komplet DAO, der overdrager kritiske roller, ansvar og kontrol over multi-underskrivende treasury wallet til fællesskabsmedlemmer, begynder i 2. kvartal 2023, forud for afslutningen ved udgangen af 2024. På dette tidspunkt, vil den fuldstændige kontrol over platformens styring og fremtidige udvikling vil være i hænderne på brugerne.

Hvordan virker det?

Selvom det er fremtrædende, er P2E-elementet i platformen kun en del af Metacades appel. Brugere har flere måde at tjene penge gennem deres Create2Earn-, Compete2Earn- og Work2Earn-ordninger. MCADE-tokensindehavere vil få belønninger for sociale interaktioner med platformen, såsom at skrive spilanmeldelser og dele GameFi-viden, ved at satse tokens for at deltage i turneringer og præmielodtrækninger, og fra 1. kvartal 2024 ved at ansøge om Web3-ansættelsesmuligheder, der er slået op på jobtavlen .

Disse belønninger, sammen med det helt nye Metagrants-program, vil være helt selvfinansieret gennem flere interne og indkomststrømme. Disse inkluderer adgang til pay-to-play-titler, salg af annonceplads på platformen og opkrævning for eksterne virksomheder for at poste jobannoncer og frigive deres egne spiltitler på Metacade.

Metacade: Fremmer GameFi-udvikling

Metacade sigter mod at lede metaverseindustrien inden for GameFi-udvikling gennem sin Metagrants-ordning. Dette program giver spirende udviklere mulighed for at præsentere forslag om at modtage finansiering til at støtte udviklingen af nye eksklusive titler. MCADE token-indehavere stemmer om disse forslag, hvor de mest succesrige ideer modtager finansiering til at skabe nye blockchain-spil.

Er Metacade investeringen værd?

Metacade har allerede sat metaverse-industrien i brand med sin presale performance. Mens muligheden for at investere til den lavest mulige værdi er væk efter betafasen blev udsolgt så hurtigt, er der plads til fremragende gevinster ved at investere nu til den nuværende pris på 0,01$.

Jo tidligere investorer køber deres MCADE-tokens, jo bedre er deres chance for at høste op til 100x gevinster, når Metacade-hypen rammer de åbne markeder. Med en robust køreplan og fremtid sammen med momentum af en meget velstående presale-præstation, er udsigterne for Metacade usædvanligt gunstige for 2023 og fremover.