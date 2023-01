Grayscale Bitcoin Fund stiger 25% i år, men rabatten dræber stadig investorerne

Vigtigste konklusioner

GBTC Fund er steget 25% siden starten af året sammenlignet med en stigning på 4% i det underliggende aktiv, Bitcoin

Rabatten er nu tilbage til, hvor den var før FTX-kollapset, på 37%

Rabatten ramte et rekordhøjt niveau på 50% for kun fire uger siden

Den største Bitcoin fond i verden, Grayscale Bitcoin Trust, har set sin værdi stige med 25% siden starten af året. Bitcoin er på den anden side kun steget omkring 4% i forhold til året.

Det betyder, at rabatten til det underliggende aktiv, Bitcoin, er på det mindste niveau i måneder. Jeg havde analyseret divergensen i december, for kun fire uger siden, da rabatten ramte et rekordhøjt niveau på 50%.

I dag ligger rabatten på 37%, tilbage til hvor den var før FTX’s uhyggelige kollaps .

Hvad er Grayscale rabatten?

Grayscale er en fond, som giver investorerne mulighed for at få eksponering overfor Bitcoin uden fysisk at købe Bitcoin. Dette kan være praktisk for institutioner eller andre enheder, som muligvis ikke er i stand til at deltage direkte på Bitcoin-markedet af regulatoriske eller juridiske årsager.

Men Grayscale har sjældent handlet til samme pris som dens iboende værdi. Tidligere havde den handlet til en præmie i forhold til den underliggende Bitcoin, idet aktierne steg med investorerne, der var desperate efter at blive eksponeret overfor den højtflyvende kryptovaluta.

I dag er det dog modsat – en voldsom rabat. Selvom der er et fedt gebyr på 2%, hvilket forklarer noget af rabatten, så kommer dette ikke tæt nok på at bygge bro over en rabat på 30%+, som vi konsekvent har set i denne kryptovinter.

SEC afviste for nylig Grayscales ansøgning om at konvertere fonden til en børshandlet fond, hvilket stavede negative bevægelser omkring fonden. Der har også været stigende konkurrence, hvor lignende fonde er blevet lanceret – især i Europa – og ansøgninger om Bitcoin ETF’er.

Men den vigtigste bekymring var omkring sikkerheden af reserver. Dette spørgsmål voksede efter FTX-kollapset, da spekulationerne voksede om, at Grayscales moderselskab, Digital Currency Group (DCG), kunne indgive en konkursansøgning.

DCG er også moderselskabet til Genesis, som for nylig afskedigede 30% af sine medarbejdere og efter sigende overvejer at gå konkurs. Bekymringerne voksede, da Grayscale nægtede at offentliggøre en proof of reserve-rapport, hvilket pludselig var på mode efter de uhyggelige handlinger bag kulisserne på FTX.

De citerede “sikkerhedsbekymringer” som grunden til, at dette ikke ville være muligt, men analytikere afviste dog dette, idet det ville være meget uklart, hvilke sikkerhedsbekymringer der kunne antændes af offentliggørelsen af offentlige optegnelser på blockchainen.

6) Coinbase frequently performs on-chain validation. Due to security concerns, we do not make such on-chain wallet information and confirmation information publicly available through a cryptographic Proof-of-Reserve, or other advanced cryptographic accounting procedure. — Grayscale (@Grayscale) November 18, 2022

Hvorfor er rabatten lukket?

Selvom rabatten stadig er enorm på 37%, så er denne dog blevet indsnævret fra de svimlende 50%, som den nåede i kølvandet på FTX-implosionen.

Der har været et stigende pres på DCG for at imødegå denne rabat, hvor der har været opfordringer fra branchen om, at fonden skulle give investorerne mulighed for at indløse deres beholdninger, hvilket ville give dem mulighed for at realisere den fulde værdi af den Bitcoin, som de har. Dette kunne have hjulpet dem med at indsnævre kløften noget.

En hedgefond, Fir Tree, indledte endda en retssag mod Grayscale og krævede, at virksomheden enten sænker sine gebyrer eller tillader indløsninger, så rabatten kunne lukkes.

Men ligesom alt indenfor kryptovaluta lige nu, så har makro også en rolle at spille i alt dette. Året er begyndt med, at kryptovaluta priserne er steget på grund af den større optimisme om, at inflationen kunne have toppet. Dette følger en forholdsvis rolig måned på kryptovaluta markederne.

Rabatten blev i høj grad udvidet i kølvandet på FTX-krakket, fordi folk frygtede smitten, og effekterne stadig fandt sted. Svarende til, at bindingen hos Tether forsvandt, da UST-krisen indtraf.

Nu hvor den normale service er blevet genoptaget, så er rabatten blevet indsnævret. Desværre for investorerne er dette stadig voldsomme 37% af den iboende værdi. I et år, hvor selve Bitcoin er styrtdykket, så er det sidste investorerne har brug for, at skabe en rabat oven på den voldsomme prisbevægelse…