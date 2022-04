Portal, Bitcoin-bygget cross-chain Layer-2 DEX netværk, har annonceret via en pressemeddelelse, at det vil samarbejde med High Circle Ventures’ blockchain-baserede aktiv markedsplads HighCircleX at lette pre-IPO virksomheder til at tokenize aktier på Bitcoin blockchain.

Samarbejdet præsenterer en første af sin art mulighed for pre-IPO virksomheder tokenize aktiekapital i private og skabe tilvejebringelse af likviditet til illikvide aktiver. Endvidere vil virksomheder fortsat drage fordel af de “mange lag af anvendelse”, som Portal forestiller sig at bygge på Bitcoin blockchain.

Nogle af de mest eftertragtede pre-IPO virksomheder, herunder Klarna, SpaceX, Automation Anywhere, Epic Games og Cross River Bank vil tillade deres ejerandel at blive tokeniseret og handlet under samarbejdet, hedder det i pressemeddelelsen.

Partnerskabet er et afgørende gennembrud for at opnå Portals vision om at inkorporere brugssager fra den virkelige verden til Bitcoin

Portals administrerende formand Dr. Chandra Duggirala forklarede vigtigheden af partnerskabet ved at sige, at virksomheden vil gøre plads til tokenisering af mange flere finansielle aktiver til blockchain:

“Selvom disse aktiver ikke er ihændehaveraktiver som Bitcoin, markerer det at have både digitale værdipapirer og ikke-sikkerhedsmæssige digitale aktiver tilgængelige via en simpel grænseflade for brugere, der opfylder akkrediteringsinvestorkriterier, begyndelsen på at fusionere Bitcoin-økosystemet med almindelig finansiering.”

Dette vil yderligere løse problemet med likviditetsfragmentering på tværs af mange forskellige børser og applikationer, tilføjede han.

Hemanth Golla, CEO for HighcircleX, kommenterede partnerskabet ved at sige:

“ HCX gør det til en leg for investorer at investere i private equity-tilbud. Det giver medlemmer øjeblikkelig adgang til delt ejerskab af aktier i de hotteste virksomheder. Vi tror på, at tokenisering og hurtig, nem omsættelighed, der følger med det, vil låse op og udvide dette marked enormt .

For portalbrugere giver partnerskabet problemfri adgang til både tokeniserede værdipapirer og ikke-sikkerhedsmæssige digitale aktiver fra én pung. På den anden side vil partnerskabet for HCX tillade eliminering af begrænsninger såsom illikviditet, bindingsperioder og værdiusikkerhed, der er iboende på private markeder, og øge den tilgængelige investorbase.