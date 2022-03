Den generelle svaghed set på kryptomarkedet i løbet af de sidste par dage har set mange mønter falde, og Hedera (HBAR) er ikke anderledes. Men på trods af dette forbliver mønten stadig over en afgørende støttezone. Hvor længe kan den egentlig blive der? Her er nogle højdepunkter først:

$0,19-understøttelsen forbliver kritisk for HBAR i de kommende dage.

Mønten er i øjeblikket over det og handles til omkring $0,201.

Hvis HBAR ikke holder denne støtte, kan den falde til $0,15.

Datakilde: Tradingview

Hedera (HBAR) – Prisforudsigelse og analyse

Volatiliteten på kryptomarkedet har gjort det meget svært at forudsige prishandlinger baseret på teknikken alene. Men en ting, vi ved om HBAR, er, at supporten på $0,19 har holdt ret stærkt på trods af den seneste svaghed. Nøglen for tyre lige nu er at konsolidere sig omkring denne pris.

Indtil videre har HBAR det godt og handles til omkring $0,2. Når først prisen konsolideres, kan det næste etape tage HBAR op mod $0,34. Men hvis bjørne bliver ved med at presse og HBAR falder under $0,19, så vil vi sandsynligvis se mere svaghed.

Faktisk vil mønten sandsynligvis gå til bunds ved $0,15. Der er endda en risiko for, at vedvarende svaghed kan presse prisen mod det laveste niveau i februar på $0,09.

Hvem bør købe Hedera (HBAR)?

Hedera (HBAR) er et netværk af virksomhedskvalitet, der håber at kunne drive den decentraliserede økonomi. Projektet har tiltrukket mange investeringer, og med en markedsværdi på omkring 4 milliarder dollars er det et af de største kryptoaktiver på markedet lige nu.

Så hvis du leder efter kryptoer, der har seriøs nytte og positive langsigtede udsigter, vil Hedera (HBAR) være perfekt. Projektet har diversificeret sin service og fortsætter med at tiltrække udviklere i stort antal. Det har potentialet til at blive lige så stort som Ethereum.