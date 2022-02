Live Hedera-prisen er i dag $0,26 med et 24-timers handelsvolumen på $180,4 millioner. HBAR er steget med 16,87% inden for de sidste 24 timer. Hvis du er tiltrukket af unikke funktioner og ønsker at lære, hvordan og hvor du kan købe HBAR, er denne guide til dig.

Top steder at købe HBAR nu

Binance

Binance er vokset eksponentielt siden den blev grundlagt i 2017 og er nu en af, hvis ikke de største børser cryptocurrency på markedet.

Køb HBAR med Binance i dag

eToro

eToro er en investeringsplatform med flere aktiver med mere end 2000 aktiver, herunder valuta, aktier, Crypto, ETF'er, indekser og råvarer. eToro tilbyder en bred vifte af kryptos, såsom Bitcoin, XRP og andre sammen med crypto / fiat og crypto / crypto par. eToro-brugere kan oprette forbindelse til, lære af og kopiere eller kopiere af andre brugere.

Køb HBAR med eToro i dag Ansvarsfraskrivelse

Hvad er HBAR?

HBAR er symbolet på Hedera, et bæredygtigt offentligt netværk i virksomhedskvalitet til den decentraliserede økonomi, der giver enkeltpersoner og virksomheder mulighed for at skabe kraftfulde decentraliserede applikationer (DApps).

Det er designet til at være et mere retfærdigt, mere effektivt system, der eliminerer nogle af de begrænsninger, som ældre blockchain-baserede platforme står over for, såsom langsom ydeevne og ustabilitet.

HBAR-tokenet har en dobbeltrolle inden for Hedera offentlige netværk. Det driver Hedera-tjenester, såsom smarte kontrakter, fillagring og regelmæssige transaktioner. Det bruges også til at hjælpe med at sikre netværket, da HBAR-brugere kan satse deres tokens for at hjælpe med at opretholde platformens integritet.

Burde jeg købe HBAR i dag?

I betragtning af hvor svært det er at komme med en nøjagtig forudsigelse af kryptovaluta, bør du aldrig tage nogen beslutninger, der påvirker din økonomi, før en dybdegående markedsanalyse er lavet. Invester ikke mere, end du har råd til at tabe.

HBAR prisforudsigelse

Ifølge hjemmesiden Up to Brain kan prisen på mønten passere 5,36 USD ved udgangen af 2023. Den vil handle for omkring 6,35 USD i 2024 og 7,06 USD i 2025.

HBAR på sociale medier