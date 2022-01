Helium (HNT) er et decentraliseret blockchain-drevet netværk til Internet of Things (IoT)-enheder, der blev lanceret i juli 2019. Det er steget omkring 5 % i dag. Hvis du vil vide, hvad Helium er, om det er værd at købe, og de bedste steder at købe HNT i dag, så kig ikke længere end denne korte og meget informative artikel.

Hvad er HNT?

Helium mainnet gør det muligt for trådløse enheder med lav effekt at kommunikere med hinanden og sende data på tværs af dets netværk af noder. Noder kommer i form af såkaldte Hotspots, som er en kombination af en trådløs gateway og en blockchain-mine-enhed. Brugere, der opererer noder, miner og tjener belønninger i Heliums oprindelige kryptovaluta-token, HNT.

Heliums mål er at forberede IoT-kommunikation til fremtiden ved at identificere mangler i den nuværende infrastruktur fra dens fødsel i 2013.

Helium sigter mod at forbedre kommunikationsmulighederne for trådløse Internet of Things (IoT) enheder. I 2013 var infrastrukturen omkring IoT stadig i sin vorden, men udviklere ønskede at tilføje decentralisering til deres tilbud og henviste derfor til det som "The People's Network" i officiel litteratur.

Dens kerneappel vil være til enhedsejere og dem, der er interesseret i IoT-området, med økonomiske incitamenter, der giver yderligere opsøgende muligheder.

Netværket kører på proof-of-coverage, en ny konsensusalgoritme baseret på HoneyBadger BFT-protokollen, som tillader noder i et netværk at nå konsensus, når forbindelseskvaliteten er meget variabel.

Skal jeg købe HNT i dag?

Det er ekstremt svært, hvis ikke umuligt, at lave en nøjagtig prisforudsigelse for en kryptovaluta, inklusive Helium. Læs mindst fem forudsigelser fra anerkendte industrieksperter for at træffe en informeret beslutning og køb ikke mere af denne ustabile valuta, end du har råd til at tabe.

HNT pris forudsigelse

De fleste analytikere er positive over for Helium. Baseret på sin analyse af den tidligere prispræstation forudsagde Wallet Investor, at HNT ville nå $68 i år, op fra $40 i øjeblikket. De forudser, at den ville nå $215 i 2027. Digital Coin Price understøtter denne bullish udsigt, og forventer, at mønten vil ramme $60 i år. De ser HNT stige til $70 i 2025 og til $155 i 2028.

