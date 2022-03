Her er de bedste altcoins at købe i marts 2022

Stemningen på det bredere kryptomarked har været meget langsom de seneste dage. Investorer har nøje vurderet risici, så det er måske ikke det bedste tidspunkt at købe. Men på trods af dette er der stadig mange altcoins i marts, som du kan overveje. Her er hvorfor:

Det bedste tidspunkt at købe krypto er, når investorerne er bange og sælger.

De fald, vi har set hos mange mønter, giver dig den perfekte rabat.

De nedadrettede risici på kort sigt vil aftage i det lange løb.

Så hvis du overvejer at anskaffe dig et par altcoins for at styrke din kryptoportefølje, er her de tre bedste mønter at tjekke ud:

Filecoin (FIL)

Filecoin (FIL) har for det meste bevæget sig sidelæns de seneste dage. Men de langsigtede grundprincipper for denne mønt har været meget robuste.

Datakilde: Tradingview

Filecoin håber at skabe et decentraliseret lagersystem for at hjælpe med at drive internettets fremtid. I skrivende stund handlede FIL, dets oprindelige token, til omkring $17,92. Mønten har også en markedsværdi på 3,1 mia.

Fantom (FTM)

Det har været en voldsom uge for Fantom (FTM) . Mønten er blevet solgt stort, efter at en af nøgleudviklerne meddelte, at de forlod. FTM så også sit TVL falde massivt.

På syv dage er mønten faldet med næsten 30%. Men FTM har altid været et af de mest lovende aktiver i DeFi, og det seneste fald er en mulighed for at købe billigt. På pressetidspunktet handlede FTM til omkring $1,2.

Anchor Protocol (ANC)