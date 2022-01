Avaxtars (AVXT)-prisen er i øjeblikket i vejret. Den er steget med omkring 117% i dag og rammer et dagligt højdepunkt på $25,68.

I øjeblikket handler AVXT til $14,65 med et 24-timers handelsvolumen på $3,03million. Dens markedsværdi er $2,7 millioner med en cirkulerende forsyning på 156,8K AVXT.

Hvad er Avaxtars (AVXT)?

Avaxtars er et spil for at tjene Metaverse-spil bygget på Avalanches C-kæden, og AVXT er dens oprindelige valuta, der blev lanceret i oktober 2021.

Avaxtars bygget på NFT'er har alle komponenter i spillet tokeniseret og lever på Avalanche blockchain. På Avalanche-netværket er hver Avaxter digitalt genereret og optaget som en unik ERC-721NFT.

Spillet har funktioner som en personlig Avaxter Generation Machine (PAGM) til at analysere den digitale genetiske kode (DGC) af Gen1 og skabe nye Gen2 Avaxters. Denne proces kaldes Avaxtar farming, der gør det muligt for brugere at tjene AVXT-tokens og nye Avaxters.

For at brugerne kan begynde at spille, skal de købe Avaxtar fra markedspladsen, hvor Gen1 og Gen2 Avaxtars er overkommelige med en pris på mellem $5 og $15.

Denne overkommelige pris gør Avaxtars til et fantastisk projekt for de nye brugere inden for kryptovaluta, NFT'er og Metaverse.

I øjeblikket kan brugere tjekke for betaversionen af Avaxtars ved at oprette forbindelse til en kompatibel tegnebog som MetaMask. Projektet er blandt de få, der levede op til dets løfter ved lanceringen og blev en af de mest velrenommerede Metaverse kryptomønter på markedet.

Spillet har også tre forskellige tokens. Der er ENXT, AVXT og DGC. ENXT er lavet ved at give likviditet til AVXT-AVAX-puljer på en decentral børs, AVXT, der optjenes af mekanik i spillet, og DGC, som genereres af PAGM-processer.

Hvorfor stiger Avaxtars pris?

Avaxtars annoncerede i dag om deres partnerskab med det første sociale netværk på Avalanche, Kaira Network, hvor brugere kan forbinde deres Avaxtar NFT'er til netværksplatformen for at skabe indhold og tjene Kaira-tokens, mens de socialiserer.

🔥 Announcement! 🔸 $100,000 worth of ALLOCATION POOLS to the #Avalanche community, exclusive to our Private Sale round! 🏁 Application time: Monday 6.00PM UTC Wait until Monday to become an early investor in $KAIRA token's private sale round and for our detailed blog post. — Kaira Network 🔺 (@KairaNetwork) January 14, 2022

Selvom partnerskabet pressede på for projektets bullish momentum, er hovedårsagen til den seneste prisstigning tilgængeligheden af et faktisk fungerende produkt med et fungerende voksende økosystem.