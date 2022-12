Her er hvordan Metacade (MCADE) er forskellig fra andre mønter som TRON (TRX)

Metacade er et nyt Web3-spilprojekt, der har tiltrukket meget opmærksomhed. På det seneste har nogle undret sig over hvad forskellen er på projekter som Metacade og TRON. Denne artikel vil forklare forskellene mellem de to, og hvorfor du måske bør overveje at investere i Metacade over TRON.

Hvad er Metacade (MCADE)?

Metacade er et Web3 fællesskabs-hub, der positionerer sig selv som den ultimative platform for alt relateret til Play-to-Earn. Det er her, du kan komme i kontakt med ligesindede spillere og kryptoinvestorer, fordybe dig i GameFi-verdenen og udforske flere muligheder for at tjene, mens du spiller dine yndlingsspil .

Metacade er en unik one-stop-løsning designet til fremtidens gaming. Holdet bag Metacade sigter mod at udnytte det nuværende hul i markedet for fællesskabsorienterede Web3-spilplatforme. For at gøre dette tilbyder de en række værdifulde funktioner, der sandsynligvis vil tiltrække tusindvis af spillere, der leder efter et sted at kalde hjem i Web3.

På platformen finder du for eksempel anmeldelser, ranglister, dedikerede fora, chat i realtid og den hotteste GameFi-alfa delt af brancheeksperter. Metacade vil også være vært for hyppige turneringer, hvor du kan vinde MCADE-tokens ved at konkurrere i eksklusive og klassiske titler i platformens virtuelle arkade.

Metacades vision går dog langt ud over disse funktioner. De sigter mod at blive verdens første spillerejede virtuelle arkade, ansvarlig for at producere nogle af de bedste play-to-earn-spil på markedet – mere om det om lidt.

Hvad gør Metacade (MCADE) så unik?

Kernen i Metacades filosofi er at maksimere brugerværdien. Lige nu bliver spilbranchen dikteret af multi-milliard dollar spilstudier, der sætter aktionærernes interesser før spillernes interesser. Dette har ført til, at virksomheder som EA, Epic Games og Activision Blizzard har produceret størstedelen af de spil, som folk spiller. Og hvis du har været en gamer i løbet af de sidste par år, så vil du vide, at disse spil ofte er fyldt med fejl og overfyldt med pay-to-win-mekanik og mikrotransaktioner.

I stedet for at tage værdi og ikke give noget tilbage, så sigter Metacade efter at sende magten tilbage i hænderne på gamerne. For eksempel er det derfor, det udbetaler MCADE-tokens til alle, der sender anmeldelser, alfa eller andet nyttigt indhold. I 2024 vil Metacade lancere sit job- og projekt board, hvor du vil være i stand til at opdage muligheder for at arbejde med og forme spilbranchen til det bedre. Det vigtigste er, at Metacade har et ambitiøst mål om at finansiere den næste bølge af spil-for-tjene-spil gennem Metagrants.

Metagrants giver MCADE-indehaverne mulighed for at spille en direkte rolle i at få spil i gang ved at tillade fællesskabet at bestemme, hvilke titler der modtager støtte. I hver Metagrants-konkurrence vil udviklere tilføje deres ideer til en pulje, som fællesskabet kan stemme på. Det projekt, der får flest stemmer, får tildelt midler fra Metacade-kassen. Udviklere kan endda bruge Metacades originale testmiljø til at få feedback i realtid på deres spil! Når udviklingen er færdig, så føjes den færdige titel til Metacades virtuelle arkade, som alle kan nyde.

Metacade sigter som nævnt ovenfor efter at blive verdens første spillerejede virtuelle arkade. For at udføre denne vision planlægger Metacade at blive en decentraliseret autonom organisation (DAO), når udviklingen er færdig. På dette tidspunkt vil fællesskabs medlemmer få mulighed for at påtage sig lederroller, og MCADE-indehaverne vil være i stand til at stemme om kritiske beslutninger , som disse nye ledere skal implementere, såsom nye funktioner, partnerskaber, tokenomics og mere.

Hvad er TRON (TRX)?

TRON er en open source blockchain, der har til formål at levere den kritiske infrastruktur, der er nødvendig for det decentraliserede web. Det blev grundlagt i 2017 som en måde, hvorpå fansene direkte kan belønne deres yndlings indholdsskabere – uden at et centraliseret firma som Google eller Facebook er involveret. I dag har TRON kryptovalutaen udviklet sig til en smart kontrakt platform, der konkurrerer med mere populære løsninger, som Ethereum eller BNB Chain, om at være vært for decentraliserede apps (dApps) og DeFi-projekter.

TRX er det originale token i TRON krypto-økosystemet og bruges i transaktioner på tværs af netværket. For eksempel modtager indholdsskabere TRX fra deres seere, mens dem, der bruger SunSwap, en decentraliseret udveksling bygget på TRON, vil kræve nogle TRX i gasgebyrer. Det bruges også som et governance-token for TRON DAO, som giver TRX-indehaverne mulighed for at stemme om ændringer foretaget på netværket.

Tilhængere af TRON peger på netværkets utroligt lave transaktionsgebyrer og høje hastigheder som en grund til, at udviklere bør bygge deres projekter på det. Men TRON har dog fået sin bid af kagen, når det kommer til kritik gennem årene, fra påstande om stjålne koder til bekymringer over token-centralisering.

Nøgleforskelle mellem Metacade (MCADE) og TRON (TRX)

TRON er primært en smart kontrakt platform

Den første nøgle forskel mellem Metacade og TRON er deres funktioner. TRON krypto er primært en smart kontrakt platform designet til udviklere at bygge decentrale apps på. I mellemtiden er Metacade et fællesskabs-hub, der giver spillere mulighed for at fordybe sig i Web3-kultur, spil og krypto blandt ligesindede og tilbyder ikke smart kontrakt muligheder.

TRON’s tokendistribution er meget centraliseret

Kritikere af TRON kryptovalutaen har ligesom virksomhedens tidligere CTO, Lucien Chen, bemærket , at netværket lider under en høj grad af centralisering, idet de hævder, at størstedelen af “super repræsentative” noder er kontrolleret af TRON på nogle punkter. Dette ville give TRON mulighed for effektivt at kontrollere styringen af blockchainen, selvom denne påstand dog bestrides af TRONs grundlægger, Justin Sun.

Hvad der imidlertid er ubenægteligt er, at TRX’s token-distribution lider under mangel på centralisering. Lidt over 29% af TRX-tokens holdes af tre ikke-børs-wallets, hvor de 100 største indehavere af TRX tegner sig for 44,06% af den cirkulerende forsyning.

Sammenlign dette med Metacade, som vil blive lanceret med 70 % af tokens tilgængelige i presale. Der er ingen VC-allokering, og tokens sælges i ni trin for at tillade jævn distribution. De øvrige 30 % bruges til udvikling, decentraliseret børs likviditet, markedsføring og konkurrencer.

TRON står overfor masser af konkurrence

TRON er blot en af snesevis af smart kontrakt platforme, der konkurrerer om at banke Ethereum af fra førstepladsen – og der er uden tvivl meget bedre projekter derude. Solana tilbyder for eksempel meget hurtigere hastigheder end TRON. Binance Coin driver BNB-blockchainen, som er en meget mere populær mulighed for udviklere, der ønsker at bygge decentraliserede apps.

Dette problem er eksemplificeret, når man ser på TRONs DeFi-tal. Ud af $49,43 milliarder fastlåst på tværs af alle DeFi-projekter i november 2022, er $4,3 milliarder fastlåst på TRON. Ethereum har hele $28,49 milliarder, mens BNB Chain har $6,46 milliarder. Det er usandsynligt, at TRON nogensinde indhenter Ethereum eller Binance Coin, fordi de er meget mere højt anset i krypto området. Forenklet sagt, synes TRON resigneret til en mere gennemsnitlig status.

Derimod har Metacade meget lidt konkurrence. Fordi GameFi er en af de seneste trends indenfor krypto området, hvilket betyder, at Metacade har den første-mover fordel som den eneste Web3-gaming fællesskabshub. Selvom copycats kan dukke op hen ad vejen, så har Metacade sandsynligvis allerede etableret en loyal fanbase på dette tidspunkt.

TRONs Plagiat Sager

En af de største kritikpunkter, som TRON-krypto står overfor, er påstande om at meget af dets whitepaper og protokoller blev plagieret fra andre projekter. Juan Benet, der er administrerende direktør for Protocol Labs, hævdede at dette whitepaper nærmest var ét stort plagiat. Inklusive store dele fra hans projekts whitepaper. Selvom det ikke blev kopieret ord for ord, blev meget af indholdet, ordforrådet og strukturen kopieret fra dokumenter udarbejdet af Protocol Labs. Justin Sun sagde, at dette var en fejl under oversættelse fra det originale kinesiske dokument til engelsk, men anmeldelser af den kinesiske udgave viste, at det også var blevet plagieret.

Derudover fandt forskere også ud af, at meget af TRONs kode var blevet kopieret fra andre projekter som Ethereum, med visse aspekter ændret for at skjule kodens oprindelse og ingen referencer givet. I mellemtiden er Metacades whitepaper uden plagiat med udelukkende originale ideer, indhold og layouts. Det er for tidligt at sige, om dens kode er blevet plagieret på grund af, at projektet stadig er under udvikling, men det er usandsynligt, at Metacade risikerer sit omdømme ved at tage genveje på dette stadium.

TRONs grundlægger er kontroversiel

Udover at være anklaget for at stjæle andres arbejde, så har Justin Sun været udsat for masser af undersøgelser i løbet af de sidste par år. Fra fejlagtig annoncering af et partnerskab med Liverpool Football Club til at trække sig ud af en frokost med Warren Buffet på grund af nyresten, for kun at blive set grine og spøge, mens han livestreamede en dag senere, så er Justin Sun noget af en kontroversiel figur inden for krypto.

I begyndelsen af 2022 offentliggjorde The Verge en artikel, der hævdede, at Sun personligt havde været involveret i insiderhandel og manipulation af TRX’s pris, og tilsyneladende pumpede priserne op i koordination med en række hvaler for derefter at sælge med en kæmpe profit. Artiklen fortsætter med at diskutere en mistænkelig omgang med Poloniex, muligheder for skatteunddragelse og direkte tyveri – alt sammen bakket op af 15 nuværende og tidligere ansatte hos Sun og “hundredvis af sider med lækkede dokumenter.”

Metacades team har en meget bedre track record. “Metaheads”, som de omtales i Metacades whitepaper, har en pletfri historie og er fuldstændig dokumenterede. De søger endda efter certificering fra CoinSniper og Certik for at demonstrere deres engagement i gennemsigtighed og ærlighed.

Metacade (MCADE) virker meget mere attraktiv end TRON (TRX)

Som det ses, kunne TRON og Metacade ikke være mere forskellige. TRON har regelmæssigt været ramt af kontroverser i årevis, og egentlig er der ikke mange positive ting ved TRON. Spørgsmål som høj konkurrence, centraliseret token distribution og påstande om plagiering driver sandsynligvis mange potentielle investorer væk fra TRON, da der simpelthen er meget mere lovende tokens derude uden nogen af disse problemer.

Disse investorer vil sandsynligvis blive imponeret over Metacade. Med et stærkt værditilbud, lidt konkurrence og en fællesskabs-first-tilgang er Metacade i en fremragende position til at overgå TRON i de kommende år. Kombiner det med at være en first-mover i en hurtigt voksende branche og et token, der stadig er i presale, så fremstår Metacade som en fremragende investeringsmulighed.

Tror du, at Metacade hurtigt kunne rejse sig og blive førende inden for play-to-earn? Så bør du nok tjekke Metacades presale ud før snarere ende siden. Dette er fordi du får flere MCADE jo tidligere du køber. For eksempel, i fase 1 af det aktuelle presale kan du få 125 MCADE for $1. I fase 8 får du kun 50 MCADE for $1.

Dette betyder, at du potentielt kan mere end fordoble dit afkast på MCADE blot ved at være en af de tidligste investorer i dette spændende nye projekt! Hvis du har overvejet at købe en mængde TRON, så tænk om igen; Metacade kunne nemlig være en meget bedre investering.