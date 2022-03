Elrond-netværket har gennemgået flere succesrige udviklinger for nylig, hvilket afspejler prisen. I går kom det frem, at netværket havde erhvervet Capital Finance Services, et medlem af det globalt kendte og aktive Twispay-brand, en e-pengeinstitution.

Led ikke længere end denne korte artikel for at finde ud af, hvad Elrond er, om det er værd at købe, og de bedste steder at købe Elrond i dag.

De bedste steder at købe Elrond nu

Hvad er Elrond?

Elrond er en blockchain-protokol, der søger at tilbyde ekstremt hurtige transaktionshastigheder ved at bruge sharding. Projektet beskriver sig selv som et teknologisk økosystem for det nye internet, som omfatter fintech, decentral økonomi og Internet of Things.

Dets smarte kontraktudførelsesplatform er angiveligt i stand til 15.000 transaktioner i sekundet, seks sekunders latency og en transaktionsomkostning på 0,001 USD.

Blockchainen har et indfødt token kendt som eGold eller EGLD, der bruges til at betale netværksgebyrer, satse og belønne validatorer.

Elrond beskriver sig selv som en blockchain-platform for den nye internetøkonomi, decentraliserede applikationer og virksomhedsbrug.

Dets vigtigste salgsargument er dets høje skalerbarhed, der angiver, at det er det første blockchain-netværk, hvor tilstands-, netværks- og transaktionssharding alle er blevet implementeret.

Burde jeg købe Elrond i dag?

Du bør altid foretage din egen research. Enhver investeringsbeslutning, du træffer, bør være baseret på din markedsekspertise, din holdning til risiko og funktionerne og spredningen af din portefølje. Overvej også, hvordan du ville have det med at tabe penge.

Elrond prisforudsigelse

På tidspunktet for offentliggørelsen handlede 1 EGLD for omkring $150,00. Trading Beasts er bullish på mønten og forudsiger, at den kan svæve over $190 ved årets udgang. GOV Capital er endnu mere optimistisk. De forudser en pris på $634 ved udgangen af dette år.

Elrond på sociale medier