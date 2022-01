Immutable X, den første lag-til-skaleringsløsning til NFT'er på Ethereum, er en af de stærkeste performere blandt de 100 største mønter efter markedsværdi i dag. Den opnåede imponerende 14 % i de sidste 24 timer på nyheder om en kommende Binance-notering.

Hvis du vil vide mere om Immutable X, uanset om det er en god investering, og de bedste steder at købe IMX, dets oprindelige token, er du kommet til det rigtige sted.

Top steder at købe IMX nu

Da IMX er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe IMX ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe IMX lige nu:

1. Køb ETH på en reguleret børs eller mægler, som eToro ›

Vi foreslår eToro, fordi det er en af verdens førende handelsplatforme til handel med flere aktiver, en børs og wallet i ét med nogle af de laveste gebyrer i branchen. Det er også begyndervenligt og har flere betalingsmetoder til rådighed for brugerne end nogen anden tilgængelig tjeneste.

2. Send din ETH til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din ETH til IMX

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder IMX.

Hvad er IMX?

Ifølge Immutable X fjerner dens blockchain Ethereums begrænsninger såsom lav skalerbarhed, dårlig brugeroplevelse, illikviditet og langsom udvikleroplevelse.

I stedet får brugerne fordel af øjeblikkelig handel og massiv skalerbarhed, mens de nyder nul gasgebyrer for prægning og handel med NFT'er uden at kompromittere bruger- eller aktivsikkerheden.

For at opnå det er Immutable X bygget med STARK zk-rollups, en teknologi, som Vitalik Buterin anser Ethereum for at være "all-in på."

Takket være denne teknologi vil brugere være i stand til at skabe og distribuere aktiver som ERC-20 og ERC-721 tokens i massiv skala.

Chris Clay, spillet Ddrector of Gods Unchained, et projekt, der allerede bygger på Immutable X, udtalte, at Immutable X tillader Gods Unchained at implementere et nyt metasystem, der tidligere var umuligt.

På denne måde sigter Immutable X på at skabe en oplevelse i verdensklasse for både brugere og udviklere.

Burde jeg købe IMX i dag?

IMX kan være en lukrativ investering, men stol ikke på forudsigelser for dens pris i fremtiden baseret på nuværende præstation, især langsigtede forudsigelser. Tidligere eller nuværende resultater er ingen garanti for fremtidige bevægelser.

IMX pris forudsigelse

Wallet Investor mener, at IMX kan være en dårlig, højrisiko etårig investeringsmulighed. Dens pris vil ikke stige, hvilket resulterer i devaluering af enhver investering.

Digital Coin Price har det modsatte synspunkt. De forudser, at den laveste pris på Immutable X i fremtiden vil være omkring $17, og den højeste pris vil være omkring $18,71. Derudover forudser de, at 1 IMX vil handle for $6 på et år, hvilket er næsten tre gange dens nuværende pris.

